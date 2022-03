9X sớm sở hữu ô tô điện tại Hà Nội giữa lúc xăng tăng đỉnh điểm: "Xe điện đẹp và hợp với các chị em, giờ chỉ lo tìm chỗ sạc điện chứ chẳng quan tâm giá tăng"

Thời gian gần đây, "xăng tăng giá" là một cụm từ được rất nhiều người quan tâm. Cũng dễ hiểu khi mà sử dụng xe máy và ô tô chúng ta sẽ phải đổ xăng. Nhưng giờ đây, có không ít người đã chuyển sang các phương tiện đi lại sử dụng điện như xe máy điện, ô tô điện và đó là những người chẳng cần quan tâm đến chuyện xăng tăng giá.

Cùng gặp Bích Phương, một 9X Hà Nội đã sở hữu cho mình một chiếc xe ô tô điện và xem Phương chia sẻ về trải nghiệm sử dụng chiếc xe này.

Quyết định mua xe ô tô điện vì... giá rẻ hơn xe xăng

Tại sao bạn lại quyết định chọn mua xe ô tô điện?

Khi công bố xe Vinfast E34 thì khách hàng được đặt cọc 10 triệu để có giá ưu đãi là 590 triệu (giá gốc là 690 triệu) và sau này không mua nữa thì sẽ được hoàn lại tiền cọc. Thế nên lúc đấy mình cứ đặt cọc thôi vì nghĩ sau không mua nữa cũng chẳng sao.

Sau này, mình tìm hiểu nhiều hơn về xe điện và mình thấy xu hướng thế giới đang là xe điện. Việc mua xe này cũng sẽ là một trải nghiệm mới và còn là ủng hộ sản phẩm nước nhà nữa. Thật ra cũng có những lúc mình lăn tăn, đắn đo chứ. Vì xe điện ở Việt Nam là quá mới, là những người mua đầu tiên thì giống như là "chuột bạch" vậy.

Một lý do khiến mình chắc chắn mua xe đó là vấn đề tài chính. Hồi năm ngoái, các khách hàng đặt cọc trước 50 triệu đồng cho và cam kết không hoàn, hủy sẽ được hưởng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ. Tức là mình lại được giảm thêm tiền khi mua chiếc xe này. Với một chiếc xe phân khúc như vậy thì mức giá chỉ khoảng 500 triệu đồng là giá quá tốt. Nếu mua xe xăng mà xe mới cùng phân khúc thì không đâu có giá như này.

Ngày 1/3 vừa qua, ô tô điện sẽ được miễn phí trước bạ lần đầu trong vòng 3 năm. Bạn đã đi đăng ký xe chưa?

Đúng ngày 1/3 mình đã đi đăng ký xe luôn cho nóng. Trước tiên, mình ra chi cục thuế để được xác nhận mức lệ phí trước bạ là 0đ. Sau đó, mình đi đăng ký xe luôn. Với chiếc xe giá gốc 690 triệu, lệ phí trước bạ tại Hà Nội là 12% thì nếu là xe xăng mình sẽ mất khoảng 80 triệu. Như vậy coi như vì mua xe điện nên mình đã tiết kiệm được 80 triệu. Về khoản này là đi xe điện lợi hơn đi xe xăng kha khá này.

Xăng tăng giá liên tục, chắc hẳn là một người sử dụng xe điện, bạn sẽ thấy vui chứ?

Vui thì cũng không hẳn. Từ khi sử dụng cả xe máy điện lẫn xe ô tô điện mình cũng không quá quan tâm đến những tin tức về xăng tăng. Xăng tăng thì cũng có thể kéo theo nhiều dịch vụ tăng giá, cũng vẫn ảnh hưởng đến mình đấy chứ.

Review xe ô tô điện Vinfast E34

Nhưng tính ra đi xe điện có tiết kiệm hơn so với đi xe xăng không?

Thật ra cái này khá là khó nói, nếu so sánh thì phải so sánh với xe cùng phân khúc. Nhưng mọi sự so sánh đều là tương đối. Thông tin hãng đưa ra là như thế này, có thể dùng để tham khảo, tổng chi phí vận hành ô tô điện e34 (gồm thuê pin và sạc điện) là 1.482 đồng/km. So sánh với chi phí nhiên liệu cho xe chạy xăng, với hồi giá xăng 19.000 đồng/lít và mức tiêu hao nhiên liệu trung bình 7,8 lít/100km, tiền đổ xăng cũng rơi vào khoảng 1.482 đồng/km. Còn giờ giá xăng tăng nên tính ra thì đi ô tô điện cũng sẽ tiết kiệm hơn.

Tuy nhiên, như mình đã nói so sánh cũng khá là tương đối thôi. Việc đi xe như thế nào còn phụ thuộc vào người sử dụng nữa. Nên nói chung là mình thấy ổn thì mình sử dụng thôi.

Nhưng có một ưu điểm như này, cấu tạo của xe ô tô điện đơn giản hơn nên tính chi phí bảo dưỡng xe ô tô điện sẽ đỡ tốn kém hơn ô tô chạy xăng.

Xe đi rất ổn nhưng ai ngại việc sạc điện nên cân nhắc

Về giá xe xem ra là quá ổn rồi. Vậy thì trải nghiệm đi xe điện thì có ổn không?

Đầu tiên là "êm", xe điện nên đi cực kỳ êm, không có tiếng động cơ ồn ào như xe xăng. Ai đi xe máy điện cũng biết xe điện nó êm như thế nào, xe ô tô điện cũng tương tự vậy. Về trải nghiệm khi lái thì mình thấy cũng như các xe xăng, mỗi xe sẽ có những ưu điểm riêng. Ví dụ như xe điện của mình có trợ lý ảo rất thú vị. Rồi mình cũng có app để sử dụng, mọi thanh toán sạc điện đều qua app hết cũng khá là tiện.



Hiện giờ xe điện chạy ở ngoài đường chưa nhiều nên mình cũng thường nhận được sự "quan tâm" của người đi đường. Đi đâu cũng được hỏi kiểu: "Xe ô tô điện đúng không?", "Xe này bao nhiêu tiền?", "Xe này chạy được bao xa"... vân vân và mây mây. Thế là mình mình thấy xe ô tô điện cũng đang thu hút sự quan tâm của mọi người đấy chứ?

Một trạm sạc ở trạm dừng nghỉ trên đường cao tốc.

Việc sạc điện sẽ là mối quan tâm nhất với một chiếc ô tô điện đúng không?



Với xe ô tô chạy xăng thì đơn giản là vào trạm xăng và đổ xăng là được. Xe điện thì cũng tương tự khi phải tìm trạm sạc, nhưng thời gian sạc điện sẽ lâu hơn việc đổ xăng. Bên cạnh đó, các trạm tuy đã được triển khai nhưng vì còn mới nên có phần chưa ổn định.

Mình ở nhà Vinhomes, nên cũng khá may mắn là đã có trạm sạc ở dưới hầm chung cư nên việc sạc điện cũng dễ dàng hơn. Hiện các trạm sạc xe điện đã có mặt tại nhiều điểm như trung tâm thương mại, trạm dừng nghỉ trên đường cao tốc... Trong đó có loại trụ sạc với tốc độ rất nhanh, 18 phút sạc đi được 180km. Còn các loại trụ khác thì sạc từ thì thời gian sạc lâu hơn, 45 phút đến vài tiếng.

Nói đơn giản ví dụ như mình đi vào trung tâm thương mại xem phim và sạc xe dưới hầm, xem phim xong thì xe đã sạc đầy. Hay khi đi trên đường cao tốc, mình vào nghỉ uống cốc nước là xe đã sạc xong. Thật ra, nhiều người nghĩ việc sạc xe sẽ bất tiện, nhưng biết cách tính toán, sắp xếp thì gian thì đó không phải là vấn đề đáng quan tâm.

Tức là việc sạc điện nếu biết cách khắc phục thì sẽ không phải là vấn đề lớn. Vậy thì, xe điện có nhược điểm gì không?

Nếu chị em nào thường xuyên phải đi xa, chẳng hạn như về quê, mà quê ở tương đối xa thì cũng nên cân nhắc nếu muốn mua xe điện. Câu chuyện sạc cũng là có thể khắc phục nếu biết tính toán nhưng nếu đi quãng đường dài thì việc phải tìm trạm sạc có thể sẽ khiến bạn cảm thấy mệt mỏi.

Quãng đường xa nhất mình đi với chiếc xe điện của nhà mình là từ Hà Nội đến Hải Phòng, quãng đường mỗi chiều khoảng 140 - 150km. Trên đường đi thì mình cũng có thử dừng lại ở một trạm nghỉ và có thấy các trạm sạc xe điện nhưng vì dịch Covid-19 ảnh hưởng nên các trạm vẫn chưa hoạt động. Sau đó thì mình có vào thành phố Hải Phòng và sạc ở trung tâm thương mại. Nhưng cảm giác xe hết điện cũng sẽ khá hoang mang đúng không.

Thật ra, mình cũng là những người được nhận xe ô điện sớm. Xe điện còn mới nên cũng sẽ có một vài lỗi khi sử dụng, mình nghĩ hoàn toàn thông cảm được. Hãng cũng khá chủ động trong việc hỗ trợ và xử lý lỗi nên mình cũng thấy ổn.

Còn về có nhược điểm gì nữa thì chắc sẽ phải sử dụng nhiều mới biết được. Hiện mình mới sử dụng xe được khoảng gần 1 tháng mà thôi.

Một số hình ảnh bên trong xe ô tô điện.

Xe điện thì bảo vệ môi trường nhưng pin của xe sẽ được xử lý như thế nào?

Với xe điện này thì người sử dụng không mua đứt pin mà sẽ thuê pin theo các gói có sẵn tùy nhu cầu đi của mỗi người. Pin gặp vấn đề hay chai pin thì sẽ được đổi pin mới. Pin sẽ được hãng thu hồi tái chế nên mình thấy sẽ hạn chế tác động đến môi trường.

Theo bạn, ai là những người sẽ phù hợp sử dụng ô tô điện?



Như đã nói ở trên, xe điện có thể sẽ chưa quá phù hợp với ai thường xuyên đi xa. Đồng nghĩa là chiếc xe điện sẽ rất thích hợp với những ai thường sử dụng xe trong thành phố là chính. Bên cạnh đó, đây sẽ là một giải pháp đi lại dành cho những ai quan tâm đến vấn đề môi trường. Ngoài ra, xe có thiết kế khá đẹp, dễ sử dụng nên cũng thích hợp cho các chị em phụ nữ.

Với chiếc xe mình đang sử dụng sẽ thích hợp với những người có mức thu nhập vừa phải. Các dòng xe điện sau này là VF8, VF9 sẽ là những sự lựa chọn thêm cho người dùng.

Còn các chị em thì sao? Các chị em có thấy xe ô tô điện là một giải pháp đi lại thực sự ổn không?

