9x Hà Nội khoe "bộ sưu tập" các món ăn sáng tự làm khiến MXH rần rần ngưỡng mộ

Chúng ta hẳn ai cũng biết, bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Thông thường, để nhanh và tiện thì chúng ta thường tìm một quán bún, phở, miến... nào đó trên đường, tạt vào ăn và đi làm. Tuy nhiên ở cái thời buổi virus Covid-19 đang khiến ai nấy đều lo âu thì việc tự làm đồ ăn sáng tại nhà trở thành một lựa chọn khôn ngoan.

Trong hoàn cảnh ấy, một bộ sưu tập các món ăn sáng ngon - đẹp - dinh dưỡng do 9x Hà Nội với nick Facebook Xuân Hỉn chia sẻ trên nhóm Yêu Bếp (Esheep Kitchen Family) cách đây khoảng hơn 1 ngày đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các chị em trong nhóm.

Xuân Hỉn tên thật là Trần Thanh Xuân, sinh năm 1993, đã có một bé trai 1 tuổi. Hiện cô đang làm may đo thiết kế online. Tâm sự cùng chuyên mục Ăn ngon Khéo tay, Xuân cho biết "mình yêu nấu nướng lâu rồi nhưng trước giờ không hay nấu và có nấu cũng không ghi lại hình ảnh, vì thời son rỗi thường hay ăn hàng quán những món mình thích. Tuy nhiên sau khi sinh em bé, thời gian để ra ngoài ăn những món mình thích hầu như không có, bởi công việc của mình gắn với điện thoại và ở nhà may vá. Thêm nữa chuyện tiền nong cũng trở nên không dư dả vì nuôi con nhỏ, nên mình bắt đầu chọn nấu ăn ở nhà, vừa tiết kiệm lại an toàn, đảm bảo sức khoẻ cho chính mình và gia đình."

Khá khiêm tốn, Xuân cho rằng mình không được đảm đang lắm nên chỉ nấu các món đơn giản mà không chế biến được những món ăn cầu kỳ, tuy nhiên hầu hết các món ăn cô nấu đều được các thành viên trong gia đình yêu thích và nhiệt tình đón nhận. Có lẽ đó cũng là một phần động lực lớn lao để cô duy trì và luôn yêu thích việc vào bếp nấu những món ăn ngon mỗi ngày.

"Nguồn cảm hứng vào bếp của mình phần lớn đến từ các hội nhóm nấu ăn trên MXH như Yêu Bếp (Esheep Kitchen family), Khỏi vắt óc nghĩ món ăn mỗi ngày... Mình nghĩ sao các chị ấy cũng như mình, cũng con nhỏ, cũng công việc mà có thể nấu ăn bày biện đẹp tới như thế!"

"Mình cũng nghĩ khi đã trở thành một người mẹ, việc mình biết nấu ăn và bày biện món ăn thật đẹp thì cũng là nguồn khích lệ cho con rất nhiều, con có thể tự hào chút ít về một người mẹ dù không tài năng kiếm nhiều tiền, nhưng là người mẹ đảm đang chuyện bếp núc và thông qua những bữa ăn để chăm lo cho gia đình được chu toàn." - Xuân chia sẻ.

Chuyên mục Ăn ngon Khéo tay hi vọng rằng qua bài viết này bạn có thể tham khảo được thêm nhiều món ăn để làm cho các thành viên trong gia đình mình ăn sáng cũng như được truyền thêm thật nhiều cảm hứng để mỗi ngày luôn hào hứng với việc vào bếp nhé!