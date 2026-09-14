Người phụ nữ 32 tuổi mắc ung thư gan, món rau quen thuộc khiến bác sĩ "giật mình"

Ở tuổi 32, cô Trạch, sống tại Thiểm Tây, Trung Quốc, luôn nghĩ mình có sức khỏe tốt bởi không hút thuốc, không uống rượu và chú trọng ăn rau củ. Thế nhưng, một cơn đau bụng dữ dội đã khiến cô phải nhập viện cấp cứu. Điều đáng nói trước 2 tuần khi nhập viện, cô bắt đầu xuất hiện những cơn đau bụng bất thường kèm sốt và mệt mỏi. Sau 4 ngày uống thuốc nhưng không thuyên giảm, tình trạng ngày càng nghiêm trọng. Đến ngày thứ 5, cơn đau dữ dội khiến cô gần như không thể đứng vững.

Tại Bệnh viện Chữ thập đỏ Tây An, các bác sĩ tiến hành nhiều xét nghiệm và phát hiện cô đã mắc ung thư gan giai đoạn cuối. Trong quá trình tìm hiểu tiền sử sinh hoạt và ăn uống, bác sĩ được biết cô Trạch có thói quen ăn rau củ muối trong nhiều năm. Người phụ nữ này đặc biệt yêu thích các món rau củ muối vì cho rằng chúng dễ bảo quản, kích thích vị giác và thuận tiện khi muốn giảm cân. Có thời điểm, cô ăn rau củ muối thay cho cả bữa sáng hoặc bữa tối. Đáng chú ý, cô vẫn sử dụng thực phẩm ngay cả khi đã xuất hiện lớp váng bất thường trên bề mặt. Cô thường rửa qua rồi tiếp tục ăn vì tiếc bỏ đi.

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Theo các bác sĩ, đây là thói quen cần đặc biệt tránh. Thực phẩm lên men, muối chua nếu được chế biến hoặc bảo quản không đúng cách có thể bị nhiễm vi sinh vật gây hại. Một số thực phẩm bảo quản kém cũng có nguy cơ hình thành các chất không có lợi cho sức khỏe.

Tuy nhiên, không thể chỉ dựa vào trường hợp của một bệnh nhân để kết luận rau củ muối là nguyên nhân trực tiếp gây ung thư gan. Ung thư gan thường liên quan đến nhiều yếu tố nguy cơ, trong đó có viêm gan virus mạn tính, xơ gan, rượu bia, gan nhiễm mỡ và một số yếu tố chuyển hóa, môi trường.

Trường hợp của cô Trạch cũng cho thấy một vấn đề đáng lưu ý ung thư gan có thể không gây ra triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn sớm.

Theo các chuyên gia, người bệnh có thể không cảm thấy đau ở vùng gan trong thời gian dài. Khi xuất hiện những biểu hiện rõ như đau bụng, sụt cân, mệt mỏi kéo dài, vàng da hoặc bụng to bất thường, bệnh có thể đã tiến triển. Chính vì vậy, việc cho rằng bản thân khỏe mạnh chỉ vì không uống rượu, không hút thuốc hoặc ăn uống nhiều rau củ là chưa đủ.

Những người có yếu tố nguy cơ mắc bệnh gan nên được kiểm tra sức khỏe và tầm soát theo hướng dẫn của bác sĩ.

Rau củ muối không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn khỏi chế độ ăn. Tuy nhiên, cần chú ý cách chế biến, bảo quản và lượng sử dụng. Các chuyên gia dinh dưỡng thường khuyến nghị ưu tiên rau củ tươi trong khẩu phần hằng ngày, hạn chế thực phẩm quá mặn và tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã có dấu hiệu nấm mốc, hư hỏng hoặc biến đổi bất thường.

Theo các chuyên gia, không nên coi rau củ muối là nguồn rau chính thay thế rau tươi.

Bên cạnh chế độ ăn uống hợp lý, duy trì cân nặng khỏe mạnh, hạn chế rượu bia, vận động thường xuyên và kiểm tra sức khỏe định kỳ cũng là những biện pháp quan trọng để bảo vệ sức khỏe gan.