90% người làm sườn xào chua ngọt bỏ qua bước này nên nước sốt khó bám, sườn nhanh khô

Sườn xào chua ngọt là món quen thuộc trong mâm cơm gia đình bởi hương vị hài hòa, dễ ăn. Tuy nhiên, không ít người gặp tình trạng sườn sau khi chế biến bị khô, nước sốt chỉ bám lỏng lẻo bên ngoài thay vì áo đều từng miếng thịt.

Theo nhiều đầu bếp, nguyên nhân không nằm ở công thức pha sốt mà ở một bước rất nhiều người bỏ qua trước khi xào.

Bí quyết nằm ở bước... áo một lớp bột mỏng sau khi chiên

Thông thường, sau khi chiên vàng, nhiều người cho sườn vào chảo sốt ngay. Cách làm này khiến bề mặt sườn khá khô, nước sốt khó bám và dễ chảy xuống đáy chảo.

Thay vào đó, sau khi chiên lần đầu, hãy để sườn nghỉ khoảng 2-3 phút rồi rắc lên một lớp bột bắp hoặc bột năng thật mỏng. Chỉ cần lượng bột vừa đủ để phủ nhẹ bề mặt, không nên áo quá dày.

Sau đó, cho sườn vào chảo sốt và đảo đều trên lửa vừa.

Lớp bột mỏng sẽ giúp nước sốt bám quanh từng miếng sườn, tạo độ bóng đẹp mà vẫn giữ được lớp vỏ giòn nhẹ bên ngoài.

Ảnh minh họa

Cách làm sườn xào chua ngọt chuẩn vị

Nguyên liệu

500g sườn non

1 củ hành tây

1/2 quả ớt chuông đỏ (tùy chọn)

3 tép tỏi băm

1 thìa canh bột bắp

Dầu ăn

Phần nước sốt

2 thìa canh nước mắm

2 thìa canh đường

3 thìa canh tương cà

1 thìa canh giấm hoặc nước cốt chanh

3 thìa canh nước lọc

Một ít tiêu

Cách thực hiện

Sườn rửa sạch, chần qua nước sôi khoảng 2-3 phút để loại bỏ tạp chất rồi rửa lại với nước sạch.

Ướp sườn cùng một ít nước mắm, tiêu trong khoảng 20 phút.

Làm nóng dầu, chiên sườn ở lửa vừa đến khi vàng đều các mặt. Gắp ra để ráo dầu.

Khi sườn bớt nóng, rắc đều một lớp bột bắp thật mỏng rồi xóc nhẹ để bột phủ đều.

Phi thơm tỏi, cho toàn bộ phần nước sốt vào đun đến khi hơi sánh.

Cho sườn vào đảo nhanh khoảng 2-3 phút để nước sốt bám đều từng miếng thịt.

Cuối cùng cho hành tây, ớt chuông vào đảo thêm khoảng 1 phút rồi tắt bếp.

Vì sao bước này lại hiệu quả?

Bột bắp khi gặp nước sốt nóng sẽ tạo một lớp màng mỏng bao quanh miếng sườn, giúp phần sốt bám chắc hơn thay vì chảy xuống đáy chảo.

Đồng thời, lớp vỏ bên ngoài cũng giữ được độ giòn nhẹ, trong khi phần thịt bên trong vẫn mềm và mọng nước.

Một vài lưu ý để món ăn ngon hơn

Nên chọn sườn non có cả nạc và mỡ để thịt không bị khô.

Không chiên sườn quá lâu vì thịt sẽ mất nước.

Chỉ đun nước sốt đến khi vừa sánh, tránh quá đặc sẽ làm món ăn bị ngọt gắt.

Sau khi cho sườn vào sốt, chỉ đảo khoảng 2-3 phút rồi tắt bếp để giữ độ mềm của thịt.

Chỉ với một thay đổi nhỏ là áo một lớp bột bắp mỏng sau khi chiên , món sườn xào chua ngọt sẽ có màu sắc bắt mắt hơn, nước sốt bám đều từng miếng sườn và giữ được độ mềm mọng thay vì khô cứng. Đây cũng là mẹo được nhiều đầu bếp áp dụng để món ăn vừa ngon miệng vừa hấp dẫn về hình thức.