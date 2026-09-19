9 mẹo sắp xếp tủ quần áo của cư dân mạng: Có những cách đơn giản đến mức xem xong chỉ muốn về làm ngay

Tủ quần áo là một trong những khu vực dễ rơi vào cảnh “rõ ràng rất rộng nhưng lúc nào cũng thiếu chỗ”. Nguyên nhân đôi khi không nằm ở việc chúng ta có quá nhiều quần áo, mà ở cách chia không gian bên trong chưa hợp lý: khu vực treo bị lãng phí chiều cao, ngăn sâu nhưng khó lấy đồ, cánh tủ bỏ trống, còn những góc chết thì gần như không sử dụng được.

Những cách sắp xếp được nhiều người chia sẻ dưới đây không quá cầu kỳ. Có mẹo chỉ cần một thanh treo, vài chiếc móc hoặc thay đổi cách gấp đồ nhưng lại giải quyết khá đúng những vấn đề thường gặp trong tủ quần áo gia đình.

1. Đổi ngăn xếp sâu thành giỏ kéo

Một trong những vị trí khó sử dụng nhất là phần dưới cùng của tủ. Đồ được gấp thành nhiều lớp, món cần lấy thường nằm ở tận dưới hoặc tận trong, kéo một chiếc ra có thể khiến cả chồng đồ nghiêng ngả.

Giỏ dạng kéo giúp khắc phục khá tốt nhược điểm này. Thay vì xếp đồ trực tiếp lên kệ, có thể đặt chúng trong giỏ lưới rồi kéo cả giỏ ra khi cần.

Nếu tự lắp, điều quan trọng nhất là đo chính xác chiều rộng, chiều sâu và chiều cao lòng tủ, đồng thời chừa khoảng cho bản lề và cánh cửa. Một chiếc giỏ vừa khít có thể biến khu vực vốn rất khó dùng thành một ngăn chứa đồ tiện lợi.

2. Gom áo khoác dày để giảm diện tích chiếm chỗ

Áo phao, áo khoác dày là “kẻ ngốn diện tích” mỗi khi chuyển mùa. Chỉ vài chiếc đã có thể chiếm gần hết một khoang treo.

Một mẹo khá đơn giản là treo các áo cùng nhau, sau đó dùng dây bản rộng hoặc dây đàn hồi gom phần thân áo lại. Khi được ép gọn, khoảng trống giữa các áo giảm đi khá nhiều mà vẫn không cần gấp áo.

Tất nhiên, không nên siết quá chặt đối với áo có lớp bông hoặc vật liệu dễ mất phom. Những món cần bảo quản lâu vẫn nên được làm sạch, làm khô hoàn toàn trước khi cất.

3. Áo mùa đông cứ mắc vào cánh tủ? Có thể “kéo” cả hàng áo vào trong

Tủ có chiều sâu hạn chế thường gặp một vấn đề rất khó chịu: tay áo hoặc vai áo khoác nhô ra khiến cửa không đóng kín.

Thay vì đổi toàn bộ thanh treo, có người chỉ gắn hai điểm cố định ở hai bên rồi căng một đoạn dây đàn hồi phía ngoài hàng quần áo. Sợi dây giữ phần tay áo gọn về phía trong, hạn chế việc chúng bị kẹt vào cửa.

Với tủ cửa trượt, một thanh ngang nhỏ dạng ống lồng cũng có thể đóng vai trò tương tự.

Đây là mẹo rất nhỏ nhưng khá đáng thử nếu tủ nhà bạn thường xuyên gặp cảnh “đóng cửa lần nào cũng phải nhét tay áo vào trước”.

4. Tủ quần áo trẻ em nên có thanh treo linh hoạt

Quần áo trẻ nhỏ ngắn nên nếu chỉ có một thanh treo ở phía trên, phần dưới thường bị bỏ phí rất nhiều. Nhưng nếu đóng cố định quá nhiều ngăn, vài năm sau khi trẻ lớn, quần áo dài hơn lại không còn phù hợp.

Giải pháp khá thông minh là sử dụng thêm thanh treo có thể tháo lắp.

Khi trẻ còn nhỏ, có thể chia khoang tủ thành hai tầng treo để tăng gấp đôi khả năng sử dụng. Khi trẻ lớn, chỉ cần tháo thanh phía dưới để trả lại toàn bộ chiều cao cho khoang tủ.

Một chiếc tủ có khả năng “lớn lên cùng trẻ” rõ ràng thực tế hơn nhiều so với việc thiết kế quá cố định ngay từ đầu.

5. Đừng bỏ phí mặt trong cánh tủ

Cánh tủ là nơi nhiều gia đình gần như không sử dụng, trong khi đây lại là vị trí rất hợp để cất những món nhỏ và nhẹ.

Chỉ với thanh treo mảnh hoặc một số móc nhỏ, mặt trong cánh tủ có thể dùng để treo dây chuyền, vòng tay, mũ, áo hai dây, khăn hoặc phụ kiện tóc.

Điểm hay nhất là đồ được trưng ra ngay trước mắt. Mở tủ là nhìn thấy món cần tìm, không phải lục từng hộp.

Với gia đình có trẻ nhỏ, đây cũng là cách khá tiện để trẻ tự chọn kẹp tóc hoặc phụ kiện mỗi sáng, thay vì tất cả bị dồn vào một chiếc hộp rồi rối tung sau vài ngày.

6. Xếp quần áo theo chiều dọc thay vì chồng từng lớp

Đây là cách đặc biệt hiệu quả với ngăn kéo.

Sau khi gấp quần áo, thay vì đặt từng chiếc nằm ngang rồi chồng lên nhau, hãy dựng chúng theo chiều dọc giống như những cuốn sách.

Khi đó, toàn bộ quần áo đều hiện ra cùng lúc. Muốn lấy chiếc nào chỉ cần rút chiếc đó, không phải nhấc những món phía trên lên và cũng không làm cả chồng đồ bị xộc xệch.

Áo phông, quần mặc nhà, đồ trẻ em hay khăn nhỏ đều khá phù hợp với cách sắp xếp này.

7. Chăn ga gối có thể cuộn theo từng bộ

Ga giường, vỏ chăn và vỏ gối nếu gấp riêng rất dễ rơi vào tình trạng mỗi món nằm một chỗ. Đến lúc thay ga lại phải mở vài ngăn mới tìm đủ cả bộ.

Một cách tiện hơn là gấp các món cùng bộ rồi cuộn thành một cuộn lớn, sau đó cố định nhẹ bằng dây.

Cách này vừa hạn chế đồ bị bung ra, vừa giúp từng bộ nằm riêng biệt. Khi cần thay, chỉ việc lấy nguyên một cuộn.

Phương pháp tương tự cũng có thể áp dụng cho khăn, đồ mặc ở nhà hoặc những món quần áo mềm ít nhăn.

8. Thêm giá treo quần nếu không thích xếp chồng

Quần dài và chân váy nếu gấp quá nhiều lớp vừa khó tìm vừa dễ có nếp gấp. Với tủ còn khoảng trống theo chiều dọc, một giá treo quần bổ sung có thể hữu ích hơn việc đóng thêm kệ.

Một số loại giá kẹp trực tiếp vào kệ có sẵn nên không cần khoan tủ. Sau đó có thể gắn kẹp để treo quần, chân váy thành từng hàng.

Cách này đặc biệt phù hợp với người thích mở tủ là nhìn thấy toàn bộ đồ đang có, đồng thời hạn chế tình trạng mua thêm một món chỉ vì… quên mất mình đã có món tương tự.

9. Tủ chữ L: Đừng biến góc giao nhau thành “kho chứa đồ thất lạc”

Tủ chữ L tận dụng diện tích phòng khá tốt nhưng phần giao nhau giữa hai cạnh thường lại trở thành góc chết. Nếu chỉ đặt kệ sâu, đồ bên trong rất khó nhìn và khó lấy.

Có thể giải quyết bằng cách chia khu vực này thành nhiều tầng chức năng: phía trên để chăn ga ít sử dụng, khoảng giữa bố trí thanh treo theo góc chữ L, phía dưới dùng giá treo quần hoặc kệ có thể tháo rời.

Một chi tiết đáng lưu ý là các kệ phía trong không nhất thiết phải sâu bằng toàn bộ tủ. Làm chúng lùi vào một chút giúp người dùng dễ nhìn thấy và lấy những món nằm phía sau hơn.

Tủ gọn không phải vì ít đồ, mà vì mỗi món đều có một vị trí dễ cất lại

Điểm chung của những mẹo trên không phải là mua thật nhiều hộp đựng hay phụ kiện lưu trữ. Ngược lại, phần lớn đều bắt đầu bằng việc nhìn lại những khoảng không gian đang bị sử dụng chưa hiệu quả.

Một cánh tủ đang để trống có thể thành nơi treo phụ kiện. Một khoang quá cao có thể chia thành hai tầng. Một ngăn sâu khó lấy đồ có thể biến thành giỏ kéo. Cách gấp ngang quen thuộc cũng có thể đổi sang xếp dọc.

Và đây có lẽ mới là nguyên tắc quan trọng nhất khi sắp xếp tủ quần áo: đừng chỉ cố nhét được nhiều đồ hơn, hãy làm sao để món đồ dễ nhìn thấy, dễ lấy và quan trọng nhất là dễ cất trở lại. Khi việc cất đồ đủ đơn giản, chiếc tủ mới có cơ hội giữ được trạng thái gọn gàng lâu dài.