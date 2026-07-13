Dọn tủ quần áo 100 lần vẫn bừa, mua đủ loại hộp đựng vẫn vô ích, tôi mới nhận ra bí quyết nằm ở điều cuối cùng

Có một thời gian, mỗi lần mở tủ quần áo là tôi lại thấy... mệt.

Quần áo nhiều nhưng vẫn cảm giác "không có gì để mặc". Áo mới chen lẫn áo cũ, đồ mùa đông nằm cạnh váy mùa hè, muốn tìm một chiếc áo sơ mi cũng phải lôi tung cả chồng quần áo.

Tôi từng đổ lỗi cho chiếc tủ quá nhỏ. Sau này mới hiểu, vấn đề không nằm ở diện tích, mà ở cách mình sử dụng nó.

Sau nhiều lần thử nghiệm, đây là 10 điều giúp tủ quần áo của tôi duy trì sự gọn gàng trong thời gian dài.

1. Bắt đầu bằng việc bỏ bớt

Không có phương pháp sắp xếp nào hiệu quả nếu chiếc tủ đã quá tải.

Tôi thường tự hỏi mình bốn câu:

- Mình còn thích món này không?

- Một năm qua đã mặc chưa?

- Nó còn vừa và còn đẹp không?

- Nếu nhìn thấy hôm nay, mình có muốn mua lại không?

Nếu câu trả lời phần lớn là "không", món đồ đó sẽ được bán thanh lý, quyên góp hoặc bỏ đi.

Đây là bước khó nhất nhưng cũng mang lại nhiều khoảng trống nhất.

2. Phân loại quần áo theo cách mình thực sự sử dụng

Thay vì xếp theo cảm hứng, tôi chia quần áo theo ba lớp:

Theo mùa. Theo từng nhóm (áo, quần, váy, đồ mặc nhà...). Theo mục đích sử dụng như đi làm, đi chơi, tập thể thao.

Nhờ vậy, mỗi sáng chỉ cần mở đúng một khu vực là có thể chọn đồ rất nhanh.

3. Treo nhiều hơn gấp

Tôi nhận ra những món được treo luôn được mặc thường xuyên hơn.

Áo sơ mi, blazer, quần âu, váy, áo khoác... đều được treo. Chúng ít nhăn hơn, dễ nhìn và cũng dễ cất lại sau khi mặc.

Nếu có thiết kế tủ mới, tôi sẽ ưu tiên nhiều không gian treo thay vì quá nhiều ô nhỏ.

4. Những món phải gấp thì dựng đứng

Áo thun, đồ mặc nhà hay quần jean được gấp theo dạng dựng đứng thay vì chồng lên nhau.

Cách này giúp nhìn thấy toàn bộ quần áo chỉ trong một lần mở ngăn kéo, không còn cảnh lấy một chiếc rồi làm đổ cả chồng.

5. Đừng để ngăn kéo thành "kho chứa"

Đồ lót, tất, khăn, phụ kiện nhỏ đều được chia bằng hộp hoặc vách ngăn.

Những món đồ nhỏ vốn rất dễ thất lạc lại là nguyên nhân khiến ngăn kéo nhanh bừa bộn nhất.

6. Tận dụng chiều sâu của tủ

Nếu tủ khá sâu, đừng chỉ xếp quần áo vào trong.

Tôi dùng thêm giỏ kéo hoặc hộp có tay cầm để có thể kéo toàn bộ đồ ra khi cần. Cách này tận dụng được toàn bộ không gian mà không phải thò tay tìm đồ phía sau.

7. Đặt đồ theo tần suất sử dụng

Có người thích sắp theo màu vì đẹp mắt.

Tôi lại ưu tiên sự tiện lợi.

Những món mặc hằng tuần luôn ở vị trí dễ lấy nhất. Đồ ít mặc hoặc trái mùa được đưa lên ngăn trên.

Sau một thời gian, chiếc tủ gần như tự duy trì được sự gọn gàng vì mọi thứ đều có "địa chỉ" riêng.

8. Đừng biến việc cất đồ thành một quy trình quá phức tạp

Tôi từng mua rất nhiều hộp đựng đủ kích cỡ.

Kết quả là mỗi lần cất một chiếc áo lại phải mở ba, bốn lớp hộp. Sau vài hôm, tôi bắt đầu... bỏ đại lên ghế.

Một hệ thống lưu trữ tốt là hệ thống khiến bạn muốn sử dụng mỗi ngày.

Càng đơn giản càng hiệu quả.

9. Mua quần áo có chủ đích

Khi hiểu rõ mình hợp phong cách nào và thực sự cần gì, số lần mua theo cảm hứng giảm hẳn.

Tôi cũng mất ít thời gian chọn đồ mỗi sáng hơn vì đa số quần áo đều có thể phối với nhau.

Một chiếc tủ ít nhưng mặc được nhiều luôn dễ quản lý hơn một chiếc tủ đầy ắp.

10. Quy tắc khó nhất nhưng hiệu quả nhất: Mua một, bỏ một

Đây là nguyên tắc tôi vẫn đang cố gắng duy trì.

Mỗi khi mua một chiếc áo mới, tôi sẽ chọn một chiếc cũ cùng nhóm để bán, tặng hoặc quyên góp.

Nghe thì đơn giản nhưng rất nhiều người không làm được, bởi ai cũng nghĩ: "Biết đâu sau này sẽ mặc."

Thực tế, nếu một món đồ đã nằm yên trong tủ suốt vài năm, khả năng rất cao nó sẽ tiếp tục nằm đó thêm nhiều năm nữa.

Chiếc áo mới bước vào, chiếc áo cũ nên có cơ hội rời đi.

Đó là cách duy nhất để chiếc tủ không ngày càng chật kín.

Tủ quần áo gọn gàng thực chất phản ánh thói quen sống

Sau cùng, tôi nhận ra việc giữ tủ quần áo ngăn nắp không phải là cuộc chiến với quần áo, mà là cuộc chiến với thói quen mua sắm và tích trữ.

Một chiếc tủ gọn không nhất thiết phải có ít quần áo, cũng không cần những hệ thống lưu trữ cầu kỳ. Điều quan trọng là mỗi món đồ đều có chỗ của mình, được sử dụng thường xuyên và không có quá nhiều thứ bị giữ lại chỉ vì "biết đâu sau này cần".

Khi thay đổi được điều đó, việc dọn tủ không còn là một nhiệm vụ nặng nề vài tháng một lần, mà trở thành kết quả tự nhiên của một lối sống gọn gàng mỗi ngày.