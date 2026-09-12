Ngày càng nhiều gia đình bỏ kiểu tủ quần áo kịch trần: 4 cách lưu trữ vừa rẻ vừa khiến phòng ngủ rộng hơn

Khi làm căn nhà đầu tiên, nhiều người thường mặc định rằng phòng ngủ phải có một chiếc tủ quần áo thật lớn, tốt nhất là đóng kịch trần, chia ngăn thật chi tiết và "đo ni đóng giày" theo diện tích căn phòng.

Gia chủ trong câu chuyện này cũng từng nghĩ như vậy. Người này đã chi hàng chục nghìn NDT để đặt làm tủ quần áo cho từng phòng vì tin rằng đây là lựa chọn cao cấp, đẹp mắt và sử dụng lâu dài.

Thế nhưng chỉ khoảng 2 năm sau, hàng loạt bất tiện bắt đầu lộ ra. Khu vực treo đồ có chiều cao cố định, không thể thay đổi theo nhu cầu; ngăn gấp quần áo dễ trở nên lộn xộn; kệ trên cùng quá cao nên mỗi lần lấy đồ phải dùng ghế. Quan trọng hơn, chiếc tủ lớn chiếm trọn một mảng tường khiến phòng ngủ vốn không rộng lại càng nặng nề.

Chỉ đến khi ghé thăm nhà một người bạn gia chủ mới phát hiện ra một cách làm hoàn toàn khác: Không đóng một chiếc tủ quần áo cố định khổng lồ, nhưng đồ đạc vẫn được sắp xếp gọn gàng, phòng ngủ thậm chí còn trông rộng và sáng hơn.

Điều đáng chú ý là cách bố trí này không hẳn đồng nghĩa với việc "bỏ tủ quần áo", mà là thay chiếc tủ cồng kềnh bằng những hệ lưu trữ linh hoạt hơn.

1. Thay tủ gỗ cố định bằng hệ khung kim loại linh hoạt

Một trong những cách khá phổ biến là tạo một khu vực thay đồ riêng bằng hệ cột, thanh treo và giỏ kim loại.

Thay vì đóng toàn bộ tủ bằng gỗ, gia chủ có thể tận dụng một khoảng tường hoặc xây thêm một vách mỏng, sau đó lắp hệ khung bên trong. Thanh treo, kệ và giỏ đều có thể điều chỉnh vị trí tùy theo lượng quần áo thực tế.

Nếu sở hữu nhiều váy, áo khoác dài, có thể tăng số lượng thanh treo cao. Nếu chủ yếu mặc áo phông, quần hoặc đồ gấp, chỉ cần bổ sung thêm kệ và giỏ. Đến mùa đông, khoảng cách giữa các thanh treo cũng có thể thay đổi để phù hợp với áo khoác dày.

Đây chính là ưu điểm mà những chiếc tủ đóng cố định khó có được: nhu cầu thay đổi nhưng hệ lưu trữ vẫn có thể thay đổi theo.

Phần phía dưới cũng được để thoáng hơn nên robot hút bụi có thể đi vào làm sạch. Vali, bàn là hoặc một số đồ dùng ít sử dụng cũng có thể đặt trực tiếp ở khu vực thấp mà không phải nhét lên nóc tủ.

Xét về chi phí, bài viết gốc cho rằng kiểu hệ kim loại này có thể rẻ hơn đáng kể so với tủ đặt làm riêng cùng diện tích. Một lợi thế khác là khi chuyển nhà, nhiều bộ phận có thể tháo ra và lắp lại thay vì gần như phải bỏ toàn bộ như tủ đóng cố định.

Tất nhiên, đây không phải lựa chọn phù hợp với mọi căn nhà. Hệ khung mở đòi hỏi gia chủ phải giữ đồ đạc tương đối gọn, đồng thời nên có rèm hoặc cửa xếp nếu muốn hạn chế bụi và tạo cảm giác kín đáo hơn.

2. Nếu phòng có hốc tường, hãy biến nó thành tủ âm tường

Không phải ai cũng thích hệ treo mở. Với những người vẫn muốn phòng ngủ gọn mắt, tủ âm tường là phương án trung gian khá dễ ứng dụng.

Nếu mặt bằng phòng ngủ có sẵn một khoảng lõm, thay vì đặt thêm một chiếc tủ nhô hẳn ra ngoài, có thể tận dụng phần hốc này làm hệ lưu trữ âm tường.

Cánh tủ được làm gần như phẳng với bề mặt tường, trong khi bên trong vẫn chia thành khu treo áo ngắn, áo dài, quần, chăn ga và đồ dùng cá nhân.

Khác biệt lớn nhất nằm ở cảm giác thị giác.

Một chiếc tủ sâu 55-60cm đặt nổi trong phòng ngủ nhỏ dễ khiến căn phòng bị "cắt" mất một phần diện tích. Trong khi đó, nếu tận dụng hốc có sẵn, mặt tủ gần như hòa vào tường nên căn phòng bớt nặng nề hơn.

Đây cũng là phương án đáng cân nhắc với những căn hộ nhỏ: không nhất thiết phải giảm khả năng lưu trữ, chỉ cần khiến hệ tủ ít hiện diện hơn trong không gian.

3. Tủ quần áo mua sẵn đôi khi lại dễ dùng hơn tủ đặt đóng

Một quan niệm khá phổ biến khi làm nhà là đồ đóng riêng luôn tốt hơn đồ mua sẵn.

Thực tế chưa chắc.

Nếu không muốn sửa chữa nhiều hoặc đang ở nhà thuê, một chiếc tủ quần áo may sẵn với kích thước phù hợp đôi khi lại kinh tế hơn. Các mẫu tủ hiện nay thường đã có sẵn khu vực treo, ngăn gấp đồ và ngăn kéo, đủ đáp ứng nhu cầu cơ bản.

Quan trọng hơn, chúng có thể di chuyển.

Khi thay đổi vị trí giường, chuyển phòng hoặc chuyển nhà, gia chủ không bị "trói" vào một hệ tủ đã bắt chết vào tường.

Nếu tủ chính chưa đủ sức chứa, thay vì tiếp tục đóng thêm những khối tủ lớn, có thể đặt một tủ ngăn kéo thấp để cất áo phông, đồ lót, tất hoặc những món nhỏ thường xuyên sử dụng. Bên cạnh đó, một giá treo quần áo đơn giản có thể dành cho áo khoác mặc hàng ngày, đồ sẽ mặc vào sáng hôm sau hoặc quần áo mặc trong nhà.

Cách này đặc biệt phù hợp với người thích thay đổi bố trí nhà cửa hoặc chưa chắc chắn sẽ sống lâu dài tại một nơi.

4. Đừng để mọi món đồ đều phải chen vào một chiếc tủ

Một trong những lý do khiến chúng ta luôn cảm thấy "tủ quần áo không bao giờ đủ lớn" là vì gần như mọi món đồ đều được dồn vào đó.

Quần áo trái mùa, túi xách, chăn mỏng, khăn quàng cổ, đồ ngủ, thậm chí cả vali… tất cả cùng tranh nhau diện tích.

Cách bố trí của nhiều gia đình trong bài viết lại đi theo hướng ngược lại: chia nhỏ chức năng lưu trữ và tận dụng những khoảng không gian thường bị bỏ quên.

Gầm giường

Những hộp thấp có bánh xe có thể dùng để chứa áo khoác hoặc quần áo trái mùa. Khi cần chỉ việc kéo ra, còn phần diện tích phía trên được giải phóng cho đồ dùng hàng ngày.

Sau cánh cửa

Một giá treo nhỏ phía sau cửa phòng ngủ có thể dành cho túi xách, khăn quàng cổ, mũ hoặc những món thường xuyên sử dụng.

Đây đều là những vật dụng không nhất thiết phải chiếm một ngăn riêng trong tủ.

Những khoảng tường trống

Một vài móc treo ở khu vực thích hợp có thể dành cho đồ ngủ hoặc bộ quần áo chuẩn bị mặc vào sáng hôm sau.

Nghe rất nhỏ nhặt, nhưng chính những món đồ "mặc một lần chưa cần giặt" thường là nguyên nhân khiến ghế, giường hoặc tủ quần áo nhanh chóng trở nên bừa bộn.

Khi có một vị trí cố định cho chúng, căn phòng tự nhiên cũng dễ giữ gọn hơn.

Không phải càng nhiều tủ thì nhà càng gọn

Điểm đáng học nhất từ những căn phòng này thực ra không nằm ở chuyện dùng tủ kim loại hay tủ gỗ, mua tủ sẵn hay đóng riêng.

Đó là tư duy không mặc định rằng càng nhiều tủ thì khả năng lưu trữ càng tốt.

Một chiếc tủ rất lớn nhưng chia ngăn không phù hợp vẫn có thể nhanh chóng biến thành nơi nhồi nhét đồ. Ngược lại, nhiều khu vực lưu trữ nhỏ nhưng được bố trí đúng với thói quen sử dụng hàng ngày đôi khi lại hiệu quả hơn.

Trước khi quyết định dành một khoản tiền lớn cho tủ quần áo đặt làm riêng, có lẽ nên tự hỏi ba câu:

- Mình thực sự có bao nhiêu quần áo cần treo?

- Có bao nhiêu đồ chỉ sử dụng theo mùa?

- Và liệu sau vài năm, nhu cầu lưu trữ của mình có còn giống hiện tại?

Nếu câu trả lời chưa rõ ràng, một hệ lưu trữ linh hoạt có thể đáng cân nhắc hơn một chiếc tủ đóng cố định từ sàn lên trần.

Sau cùng, mục tiêu của phòng ngủ vẫn là tạo cảm giác thoải mái. Một hệ tủ đẹp nhưng khiến căn phòng chật đi, khó lấy đồ và khó thay đổi chưa chắc đã là khoản đầu tư tốt.

Đôi khi, bớt đi một chiếc tủ thật lớn lại chính là cách khiến phòng ngủ có thêm không gian để "thở".