Vì sao nhiều nhà luôn có 1 bánh xà phòng mới nguyên trong tủ quần áo? Tác dụng không ngờ

Trong tủ của một số gia đình, không khó để bắt gặp bánh xà phòng mới vẫn còn nguyên giấy gói. Có người tận dụng loại nhỏ từ khách sạn, có người chọn xà phòng hương hoa hoặc thảo mộc để đặt giữa những chồng khăn, quần áo.

Công dụng rõ ràng nhất của cách làm này là tạo hương. Trong không gian nhỏ, tương đối kín như ngăn kéo, mùi từ bánh xà phòng khuếch tán từ từ, giúp quần áo, khăn hoặc chăn ga có hương thơm nhẹ khi lấy ra sử dụng.

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Tài liệu chăm sóc tủ quần áo của Martha Stewart gọi cách này là “soap sachets”, tức dùng xà phòng như túi thơm. Hướng dẫn đề xuất đặt một hoặc hai bánh xà phòng thơm, vẫn giữ nguyên giấy bao, vào ngăn kéo; hương có thể lưu lại trong nhiều tuần, thậm chí lâu hơn tùy từng sản phẩm.

So với tinh dầu hay sản phẩm tạo hương dạng lỏng, bánh xà phòng gọn, dễ đặt và ít nguy cơ bị đổ ra quần áo. Khi hương đã nhạt, nếu bánh vẫn sạch và khô, gia đình còn có thể lấy ra dùng đúng công năng.

Xà phòng cũng giúp át bớt mùi bí thường xuất hiện khi quần áo được cất lâu trong tủ kín. Tuy nhiên, đây chỉ là tác dụng bổ sung hương, không phải loại bỏ tận gốc mùi hôi. Nếu quần áo còn ẩm, tủ bị thấm nước hoặc đã xuất hiện nấm mốc, một bánh xà phòng không thể giải quyết vấn đề.

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Không phải chất hút ẩm hay “thuốc” chống côn trùng

Một quan niệm khá phổ biến cho rằng xà phòng có thể hút hơi ẩm và ngăn quần áo bị mốc. Trên thực tế, các cơ quan chuyên môn không xem bánh xà phòng thông thường là sản phẩm kiểm soát độ ẩm.

Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) cho biết kiểm soát độ ẩm là chìa khóa để hạn chế nấm mốc. Độ ẩm tương đối trong nhà nên được giữ dưới 60%, lý tưởng trong khoảng 30-50%. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cũng khuyến nghị giữ độ ẩm trong nhà không quá 50% nếu có thể, đồng thời làm sạch nấm mốc và khắc phục nguồn gây ẩm.

Do đó, khi tủ có mùi mốc, xuất hiện đốm đen, tường phía sau bị thấm hoặc quần áo thường xuyên có cảm giác ẩm lạnh, gia đình cần tìm nguyên nhân, làm khô tủ, tăng lưu thông không khí và xử lý vị trí rò rỉ. Dùng xà phòng để át mùi có thể khiến tình trạng ẩm mốc khó được phát hiện sớm.

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Tương tự, chưa nên khẳng định bánh xà phòng có khả năng xua gián, kiến hay bướm quần áo.

Hướng dẫn được Trung tâm Thông tin Thuốc trừ sâu Quốc gia Mỹ (NPIC) cập nhật ngày 1/5/2026 không đưa xà phòng vào nhóm biện pháp kiểm soát bướm quần áo. Cơ quan này khuyến nghị lấy đồ ra khỏi khu vực nhiễm, hút bụi các khe tủ, giặt hoặc giặt khô quần áo, cất đồ sạch trong hộp kín và sử dụng bẫy pheromone để theo dõi.

Đại học Maryland cũng lưu ý đồ len bẩn là nguồn thức ăn chính của ấu trùng bướm quần áo. Quần áo sạch, được bảo quản đúng cách sẽ ít hấp dẫn các loài gây hại trên vải hơn. Vì vậy, giữ tủ và trang phục sạch, khô vẫn quan trọng hơn việc trông chờ vào mùi xà phòng.

Đặt thế nào để không ảnh hưởng quần áo?

Người dùng nên chọn bánh xà phòng mới, hoàn toàn khô, giữ nguyên giấy gói hoặc cho vào túi vải thoáng khí. Có thể mở hé một đầu bao bì để hương khuếch tán rồi đặt bánh lên khay nhỏ, thay vì để trực tiếp trên quần áo.

Lưu ý này đặc biệt cần thiết với lụa, satin, len, quần áo sáng màu và các loại vải dễ bám dầu. Xà phòng có màu đậm, chứa nhiều hương liệu hoặc bị mềm khi gặp ẩm có thể để lại màng cặn, vệt màu hay mùi quá nồng.

Chuyên gia được Martha Stewart dẫn lời cũng cảnh báo xà phòng có mùi mạnh và phẩm màu có thể để lại mùi dai hoặc một lớp màng trên những bề mặt có khả năng thấm hút.

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Không nên đặt quá nhiều bánh trong một khoang tủ nhỏ. Người có da nhạy cảm hoặc từng dị ứng với hương liệu cũng cần thận trọng. Học viện Da liễu Mỹ cho biết người dị ứng hương liệu có thể bị viêm da tiếp xúc tại vùng da chạm vào sản phẩm có mùi thơm.

Xà phòng cũng cần được đặt ngoài tầm với của trẻ nhỏ và vật nuôi. Hiệp hội Phòng chống ngược đãi động vật Mỹ (ASPCA) lưu ý chó có thể thích ăn xà phòng bánh; việc nuốt phải thường gây khó chịu ở đường tiêu hóa, vì vậy sản phẩm nên luôn được cất ở nơi vật nuôi không tiếp cận được.

Gia đình nên kiểm tra định kỳ và lấy bánh xà phòng ra nếu thấy bánh bị mềm, chảy dầu, giấy gói ẩm, thành tủ có vệt bám hoặc quần áo bám mùi quá mạnh.