Không ít người vẫn giữ thói quen nhâm nhi một ly rượu vang sau bữa tối với niềm tin “uống ít thì tốt cho tim”. Nghe thuyết phục đấy, nhưng nghiên cứu khoa học mới nhất về vấn đề này lại đang chỉ ra điều hoàn toàn khác!

Ảnh minh hoạ

Một phân tích khổng lồ vừa được công bố trên tạp chí Nature Health bởi nhóm nghiên cứu từ Đại học Washington (Mỹ) đã rà soát 843 nghiên cứu trải dài 60 năm và đi đến kết luận không thể rõ ràng hơn: không có liều lượng rượu nào là an toàn khi nói đến ung thư. Không phải uống ít, không phải uống điều độ, không phải uống vang đỏ hay bia nhẹ, tất cả đều có hại.

Chỉ chưa đến một ly mỗi ngày, nguy cơ ung thư đã bắt đầu tăng

Nghiên cứu xem xét 10 loại ung thư và phát hiện rượu có mối liên hệ có hại với tất cả, bao gồm ung thư vú, ung thư đại trực tràng, ung thư thực quản, ung thư họng, ung thư thanh quản, ung thư môi và miệng, ung thư gan, ung thư dạ dày, ung thư tuyến tụy và ung thư tuyến tiền liệt.

Đáng lo hơn, với 7 trong số 10 loại ung thư này, nguy cơ bắt đầu tăng ngay cả khi chỉ uống chưa đến một ly mỗi ngày. Và xu hướng rất rõ ràng: càng uống nhiều, nguy cơ càng leo thang.

Chuyên gia an toàn thực phẩm Wayne (Đài Loan, Trung Quốc), người dẫn lại nghiên cứu này, cho biết ngay cả khi uống ít, nguy cơ mắc ung thư đã cao hơn 1,26 lần so với người không uống. Còn với người uống nhiều, con số đó nhảy lên tới 5,13 lần, trải rộng khắp các loại ung thư từ miệng, thực quản, gan đến vú.

Ảnh minh hoạ

Loại ung thư nào “ghét” rượu nhất?

Trong số 10 loại được nghiên cứu, ung thư họng đứng đầu về mức độ liên quan. Ở mức tiêu thụ trung bình, nguy cơ tăng ít nhất 105%, tức là gấp đôi so với người không uống. Ung thư thanh quản, ung thư đại trực tràng và ung thư môi miệng cũng cho thấy mức tăng nguy cơ từ 22% đến 49%.

Ngoài ung thư, rượu còn liên quan đến hàng loạt bệnh lý khác. Tiêu thụ 61 gram rượu mỗi ngày làm tăng nguy cơ xơ gan và bệnh gan mãn tính ít nhất 40%. Rượu còn có liên hệ với viêm tụy, nhiễm trùng đường hô hấp dưới và thậm chí cả bệnh lao.

Tại sao rượu lại nguy hiểm đến vậy?

Chuyên gia Wayne giải thích, khi cơ thể chuyển hóa rượu, một chất trung gian tên acetaldehyde được tạo ra. Tổ chức Y tế Thế giới đã xếp acetaldehyde vào nhóm 1, tức nhóm chất gây ung thư được xác nhận ở người.

Đặc biệt, hầu hết người châu Á mang gene thiếu hụt enzyme ALDH2, loại enzyme có nhiệm vụ phân giải acetaldehyde. Đó là lý do nhiều người đỏ mặt, hồi hộp hay buồn nôn sau khi uống rượu. Đây không phải phản ứng vô hại mà là tín hiệu cảnh báo: cơ thể đang tích tụ chất gây ung thư lâu hơn sau mỗi lần uống.

Vậy rượu vang đỏ tốt cho tim có phải sự thật?

Câu trả lời ngắn gọn là: không chắc, và bằng chứng khoa học cho điều này yếu hơn nhiều người nghĩ.

Chuyên gia Wayne chỉ ra rằng quan niệm này có thể bị sai lệch bởi một hiệu ứng thống kê gọi là “định kiến người bỏ rượu”. Nhiều người ngừng uống rượu vì họ đã bệnh, khiến nhóm không uống rượu trong các nghiên cứu trông có vẻ kém khỏe hơn thực tế. Từ đó tạo ra ảo giác rằng uống rượu điều độ có lợi, trong khi thực ra không phải vậy.

Dựa trên 843 nghiên cứu, nhóm của Đại học Washington kêu gọi các quốc gia đánh giá lại khuyến nghị về mức tiêu thụ rượu và truyền thông trung thực hơn về rủi ro thực sự của loại đồ uống này.

Ảnh minh hoạ

Ung thư không đến trong một ngày

Bác sĩ Huang Shang-bang, giám đốc Phòng khám Y học cổ truyền Shang-you (Đài Loan, Trung Quốc), cảnh báo rằng ung thư là nguyên nhân tử vong hàng đầu tại Đài Loan trong 44 năm liên tiếp, trung bình cứ 4 phút lại có một người được chẩn đoán mắc bệnh.

Ông nhấn mạnh: hầu hết ung thư đều liên quan mật thiết đến thói quen sinh hoạt, và quá trình từ tế bào bình thường thành tế bào ung thư có thể kéo dài 10 đến 20 năm âm thầm. Một ly rượu mỗi tối, ngày này qua ngày khác, có thể không gây ra cảm giác gì ngay lập tức. Nhưng sau 10 năm, 20 năm, cơ thể sẽ trả lời thay cho tất cả những gì đã bị bỏ qua.

Nguồn và ảnh: Skypost, Nature Health, Cancer123