Chị Nguyễn Thị H. (48 tuổi, Hải Phòng) vừa được chẩn đoán mắc ung thư phổi khi bệnh ở giai đoạn muộn và xuất hiện tổn thương di căn.

Theo người nhà, thời gian đầu chị có những biểu hiện khá mơ hồ như ho khan từng cơn, cảm giác mệt mỏi, đôi lúc tức ngực nhẹ. Cho rằng đây chỉ là dấu hiệu tuổi tác hoặc bệnh hô hấp thông thường, bà không đi khám chuyên sâu.

Chỉ đến khi các triệu chứng kéo dài, cơ thể sụt cân, sức khỏe giảm sút rõ rệt, bà mới tới bệnh viện kiểm tra. Kết quả thăm khám khiến cả gia đình bàng hoàng khi bác sĩ thông báo bà mắc ung thư phổi và bệnh đã di căn.

Chồng day dứt vì thói quen hút thuốc suốt 30 năm khiến vợ hít phải khói độc hại.

Điều khiến anh Đặng Văn Đ. (chồng chị H.) day dứt nhất là khi được bác sĩ giải thích về mối liên hệ của khói thuốc lá thụ động trong nguy cơ mắc ung thư phổi. Anh cho rằng bản thân có thể là một trong những nguyên nhân khiến vợ phải đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo.

" Tôi hút thuốc từ khi còn trẻ, tính ra cũng hơn 30 năm rồi. Trước đây tôi không nghĩ nhiều, cứ hút trong nhà, ngoài sân, lúc nào thích là hút. Vợ tôi không hút thuốc nhưng sống cùng tôi ngần ấy năm chắc chắn phải hít khói thuốc. Bây giờ vợ mắc bệnh, tôi ân hận lắm ", anh nói.

Trước đây anh luôn nghĩ ung thư phổi chỉ xảy ra ở những người nghiện thuốc lá lâu năm. Anh chưa bao giờ hình dung người vợ của mình - người chưa từng hút thuốc - lại có ngày phải đối diện với căn bệnh nguy hiểm này.

Nguy cơ từ khói thuốc thụ động

Theo PGS Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai, câu chuyện của chị H. không phải trường hợp cá biệt.

Thực tế tại các cơ sở điều trị ung bướu cho thấy ngày càng ghi nhận nhiều bệnh nhân ung thư phổi là phụ nữ, người nội trợ hoặc nhân viên văn phòng - những người chưa từng hút thuốc trong đời nhưng có thời gian dài sống, hoặc làm việc trong môi trường thường xuyên có khói thuốc lá.

Theo chuyên gia, thuốc lá vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư phổi. Tuy nhiên, không chỉ người trực tiếp hút thuốc mới có nguy cơ mắc bệnh. Những người thường xuyên hít phải khói thuốc trong thời gian dài cũng đối mặt với nguy cơ tương tự.

Điều đáng lo ngại là nhiều người không thuộc nhóm nguy cơ "truyền thống" nên thường chủ quan với các dấu hiệu bất thường của cơ thể.

"Không ít bệnh nhân nữ đến khám khi bệnh đã ở giai đoạn muộn vì cho rằng mình không hút thuốc nên không thể mắc ung thư phổi. Đây là một quan niệm sai lầm khá phổ biến", chuyên gia nhận định.

PGS.TS.BS Phạm Cẩm Phương thăm khám cho người bệnh

Ung thư phổi hiện vẫn là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu do ung thư tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Bệnh có xu hướng trẻ hóa và ngày càng ghi nhận nhiều trường hợp ở phụ nữ.

Ngoài thuốc lá và khói thuốc thụ động, các yếu tố như ô nhiễm không khí, bụi mịn PM2.5, khí thải giao thông, hóa chất công nghiệp hoặc các tác nhân nghề nghiệp cũng góp phần làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh.

Ung thư phổi ở giai đoạn sớm thường diễn biến âm thầm, ít triệu chứng đặc hiệu nên rất dễ bị bỏ qua. Nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi khối u đã phát triển lớn hoặc di căn sang các cơ quan khác.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần đặc biệt lưu ý những dấu hiệu kéo dài như ho trên 3 tuần không rõ nguyên nhân, ho ra máu, đau tức ngực, đau lan ra vai hoặc lưng, khó thở, khàn tiếng kéo dài, sụt cân hoặc mệt mỏi bất thường. Khi xuất hiện các triệu chứng này, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và tầm soát sớm.

Theo PGS Phạm Cẩm Phương, cách hiệu quả nhất để phòng ngừa ung thư phổi là nói không với thuốc lá, tránh tiếp xúc với khói thuốc thụ động, sử dụng khẩu trang đạt chuẩn khi làm việc trong môi trường ô nhiễm, đồng thời duy trì không gian sống thông thoáng và chế độ dinh dưỡng lành mạnh.