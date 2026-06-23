Bệnh nhân nữ N.T.K.C (56 tuổi), nhập viện trong tình trạng nguy cấp do tiêu máu đỏ tươi. Trước đó, cô từng đi khám tại nhiều bệnh viện vì tình trạng này tái đi tái lại nhiều lần, thậm chí đã phải trải qua một cuộc phẫu thuật cắt bỏ một đoạn ruột do xuất huyết tiêu hóa nhưng vẫn không giải quyết được triệt để căn nguyên.

Ngay khi nhập viện tại Khoa Nội Tiêu Hóa (Bệnh viện Nhân dân 115), người bệnh đã được BS CKII Trương Thị Ái Phương (Trưởng khoa), ThS.BS.CKII Trần Kinh Thành (Phó khoa) cùng đội ngũ bác sĩ khoa Nội Tiêu Hóa trực tiếp thăm khám, hội chẩn và nhanh chóng tư vấn, chỉ định thực hiện nội soi viên nang.

Loét đoạn hỗng – hồi tràng và tình trạng XHTH diễn tiến trong lòng ruột non. (Ảnh: BV)

Kết quả ghi nhận tình trạng loét rải rác toàn bộ chu vi ruột non gây hẹp lòng ruột, đan xen giữa các đoạn ruột lành; đặc biệt phát hiện hình ảnh máu đang chảy diễn tiến ngay tại đoạn hồi tràng. Từ hình ảnh này, kết hợp khám lâm sàng và các xét nghiệm khác, các bác sĩ đã chẩn đoán chính xác đây là một trường hợp bệnh Crohn ở ruột non - một bệnh lý viêm ruột mạn tính phức tạp. Nhờ được xác chẩn chính xác, người bệnh ngay lập tức được điều trị bằng thuốc sinh học thế hệ mới, hiện tại sức khỏe đáp ứng rất tốt và đã ổn định.

...

Bệnh nhân nam L.V.M (45 tuổi), nhập viện vì xuất huyết tiêu hóa, đi tiêu phân đen. Dù trước đó đã được nội soi dạ dày và đại tràng nhưng các kết quả đều chưa ghi nhận tổn thương rõ ràng gây chảy máu.

Quyết không bỏ sót nguyên nhân gây bệnh, BS CKII Trương Thị Ái Phương, ThS.BS.CKII Trần Kinh Thành cùng các chuyên gia tại Khoa Nội Tiêu hóa 115 đã ứng dụng nội soi viên nang để "dò tìm" tận gốc.

Loét đoạn hồi tràng và hình ảnh dị sản mạch máu

Thiết bị thông minh đã phát hiện chính xác tình trạng loét đa ổ ở đoạn hồi tràng kết hợp dị sản mạch máu (Angiodysplasia) tại đoạn hỗng tràng. Nhờ can thiệp điều trị kịp thời theo đúng phác đồ, tình trạng người bệnh đã ổn định hoàn toàn, hết xuất huyết tiêu hóa, tiêu phân vàng và xuất viện khỏe mạnh.

Sức mạnh của công nghệ: Khi viên nang thông minh song hành cùng AI

Kỹ thuật nội soi viên nang là một bước tiến vượt bậc, nhẹ nhàng và hoàn toàn không xâm lấn. Người bệnh chỉ cần nuốt một viên nang chứa camera thu nhỏ. Khi viên nang di chuyển tự nhiên theo nhu động của ống tiêu hóa sẽ chụp lại toàn bộ hình ảnh ở những góc khuất mà ống soi mềm thông thường chưa thể vươn tới. Phương pháp này được chứng minh là cực kỳ an toàn, hiếm khi xảy ra biến chứng, mang lại sự thoải mái tối đa cho người bệnh.

Các hình ảnh ruột non ghi nhận được qua nội soi viên nang. (Ảnh: BV)

Khoa Nội Tiêu hóa - Bệnh viện Nhân dân 115 không chỉ triển khai thuần thục các kỹ thuật nội soi, nội soi viên nang trong nhiều năm qua mà hiện nay còn tích hợp thành công Trí tuệ nhân tạo (AI) vào quy trình tầm soát, chẩn đoán bệnh ống tiêu hóa.

Công nghệ AI đóng vai trò như một "trợ lý siêu việt", hỗ trợ bác sĩ phân tích và sàng lọc nhanh chóng hàng vạn hình ảnh thu được. AI giúp định vị chính xác tổn thương trong thời gian ngắn, rút ngắn đáng kể thời gian đọc kết quả. Sự kết hợp này giúp tối ưu hóa tiến trình chẩn đoán, mang lại cơ hội điều trị trong "thời gian vàng" và ngăn ngừa các nguy cơ diễn tiến nguy hiểm cho người bệnh.

Phân tích của AI giúp chẩn đoán, định vị chính xác tổn thương. (Ảnh: BV)

Đừng để những triệu chứng âm thầm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Nếu bạn hoặc người thân có các dấu hiệu bất thường về tiêu hóa như đi cầu ra máu, phân đen, bệnh lý ống tiêu hóa chưa rõ nguyên nhân, hãy đi thăm khám sớm để chẩn đoán chính xác, điều trị kịp thời.