Xuất hiện rạng rỡ tại một sự kiện hoàng gia, Vương phi xứ Wales vô tình để lộ món đồ uống "ruột" trong xe ô tô của mình. Đó là nước dừa.

Tuy nhiên, giữa cơn sốt uống nước dừa để thanh lọc cơ thể, các chuyên gia dinh dưỡng đã đưa ra những khuyến cáo quan trọng, đặc biệt là cảnh báo về tình trạng nước dừa giả đang tràn lan trên thị trường.

Thói quen giữ nước cho cơ thể của Vương phi Kate và mặt trái của thị trường "nước dừa nguyên chất"

Trong một sự kiện gần đây, khi Vương phi Kate Middleton bước xuống xe, các ống kính truyền thông đã nhanh chóng bắt trọn khoảnh khắc một chai nước dừa nắp xanh nằm gọn trong hộc để đồ ở cửa xe. Bí quyết bù nước, giữ gìn vóc dáng và làn da của Vương phi xứ Wales ngay lập tức trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của công chúng.

Tuy nhiên, câu chuyện về loại "thần dược" tự nhiên này lại đang đối mặt với nhiều hoài nghi. Mới đây, một vụ bê bối tại thị trường Trung Quốc đại lục đã bóc trần sự thật ngỡ ngàng: Nhiều loại nước dừa đóng chai gắn mác "100% nguyên chất", bao gồm cả các thương hiệu lớn, thực chất là "nước đường cao cấp" được pha chế tinh vi từ nước, đường và hương liệu nhân tạo sau khi bị cơ quan kiểm định châu Âu phanh phui.

Trước thực trạng này, chuyên gia dinh dưỡng người Đài Loan Tăng Kiến Minh đã đưa ra những phân tích chuyên sâu về giá trị dinh dưỡng thực sự của nước dừa, cũng như hướng dẫn cách uống sao cho an toàn và khỏe mạnh.

Nước dừa tốt, nhưng không thể thay thế nước lọc

Theo chuyên gia Tăng Kiến Minh, giá trị cốt lõi của nước dừa là cung cấp nước, đường tự nhiên và các chất điện giải, đặc biệt là kali.

Hàm lượng dinh dưỡng trung bình trong 100ml nước dừa nguyên chất không đường:

Năng lượng: 15-25 kcal

Lượng đường: 2-4 gram

Kali: 150-250 mg(Chỉ số này có thể thay đổi tùy thuộc vào giống dừa, độ già của quả, vùng đất canh tác và công nghệ chế biến).

Chuyên gia nhấn mạnh, nước dừa chỉ nên được xem là một "thức uống bù điện giải" chứ không thể thay thế hoàn toàn cho nước lọc. Người trưởng thành khỏe mạnh chỉ nên uống khoảng 200-300ml mỗi lần. Bạn có thể dùng nước dừa để thay thế các loại trà sữa, nước ngọt có ga hoặc uống sau khi tập thể dục, nhưng tuyệt đối không nên ôm chai uống thay nước lọc cả ngày.

Những nhóm người phải " kết thân" với nước dừa một cách thận trọng

Dù là thức uống tự nhiên nhưng nước dừa lại chứa hàm lượng kali và đường không hề nhỏ. Chuyên gia đặc biệt lưu ý 3 nhóm đối tượng sau:

1. Người bệnh thận và người có kali máu cao: Nguy cơ loạn nhịp tim

Đây là nhóm đối tượng phải cẩn trọng nhất. Khi chức năng thận suy giảm, khả năng đào thải kali của cơ thể sẽ kém đi. Việc nạp quá nhiều nước dừa giàu kali sẽ làm tăng nguy cơ tăng kali máu, trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến loạn nhịp tim, đe dọa tính mạng. Những người đang dùng thuốc ảnh hưởng đến nồng độ kali trong máu cũng không được tự ý uống nhiều nước dừa.

2. Người tiểu đường và người đang giảm cân

Nhiều người lầm tưởng nước dừa "thuần tự nhiên" thì không béo. Thực chất, nó vẫn chứa đường. Người tiểu đường cần xếp nước dừa vào nhóm "thức uống có đường" để tính toán lượng carbohydrate nạp vào cơ thể chứ không được coi là nước lọc. Nếu uống, chỉ nên uống từ 100-200ml và theo dõi kỹ chỉ số đường huyết.

3. Bệnh nhân ung thư đang điều trị: Cần uống đúng cách

Vì Vương phi Kate từng tiết lộ mình đang điều trị ung thư, nhiều người thắc mắc liệu bệnh nhân ung thư có uống được nước dừa không?

Chuyên gia Tăng Kiến Minh cho biết, nếu người bệnh không bị suy thận, không cao kali máu, không bị hạn chế ngậm nước và không bị tiêu chảy, nôn mửa nghiêm trọng thì hoàn toàn có thể uống một lượng nhỏ nước dừa đóng chai đã qua tiệt trùng. Thức uống này giúp giảm cảm giác buồn nôn, khô miệng khi hóa trị và dễ uống hơn nước lọc đối với người chán ăn.

Lưu ý quan trọng: Nước dừa không có tác dụng chống ung thư, không làm tăng hiệu quả hóa trị và không thể thay thế các phác đồ điều trị y khoa.

Bên cạnh đó, người có hệ miễn dịch yếu (bạch cầu thấp do hóa trị) tuyệt đối không uống nước dừa tươi chặt vỉa hè hoặc nước dừa không rõ nguồn gốc để tránh nguy cơ nhiễm khuẩn. Nếu bị mất nước nặng do nôn mửa, sốt, nước dừa không đủ hàm lượng natri để thay thế các loại oresol chuyên dụng trong y tế.

4 nguyên tắc "vàng" giúp phân biệt nước dừa thật - giả khi mua sắm

Để tránh mua phải "nước đường vị dừa", người tiêu dùng nên bỏ túi 4 mẹo chọn mua nước dừa đóng chai sau đây:

Soi kỹ bảng thành phần: Hãy ưu tiên sản phẩm có thành phần độc nhất là "100% nước dừa". Nếu thấy xuất hiện các cái tên như: đường cát, đường fructose, glucose, si rô, hương liệu, chất điều vị... thì đó không còn là nước dừa nguyên bản.

Kiểm tra tỷ lệ nước cốt (nguyên chất): Đừng bị đánh lừa bởi những dòng chữ tiếp thị bắt mắt ở mặt trước như "tự nhiên", "thanh mát". Hãy lật mặt sau để xem tỷ lệ nước cốt nguyên chất là bao nhiêu phần trăm.

Nhìn vào hàm lượng đường: Nước dừa tự nhiên luôn có đường, nhưng nếu lượng đường trên 100ml cao bất thường hoặc khi uống thấy ngọt gắt như nước ngọt, hãy đặt dấu hỏi về việc sản phẩm bị kích đường.

Tránh bẫy giá rẻ: Nước dừa nguyên chất luôn có chi phí nguyên liệu và công nghệ đóng chai, tiệt trùng khá cao. Nếu một sản phẩm có giá rẻ đến vô lý, mập mờ về nguồn gốc xuất xứ thì người tiêu dùng nên cân nhắc kỹ trước khi xuống tiền.