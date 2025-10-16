Sau khi mở khoá két sắt được phát hiện tại nhà của Ngân 98, Công an TP HCM đã thu giữ 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD, 4 sổ tiết kiệm ngân hàng và 1 số vật chứng khác có liên quan. Đồng thời tạm giữ 2 xe ô tô.

Trước tiên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM sẽ xác minh, điều tra về số tài sản trên có thuộc sở hữu của Ngân 98 hoặc các tài sản này có liên quan đến hành vi phạm tội của Ngân 98 hay không để thực hiện biện pháp cưỡng chế nhằm đảm bảo cho việc thi hành án.

Ngân 98 tại Công an TP HCM

Việc xác minh và điều tra này để tránh trường hợp xâm phạm đến quyền lợi của người khác khi thực hiện các biện pháp cưỡng chế nếu trong số các tài sản trên có tài sản nào không phải của Ngân 98 hoặc có được từ hành vi phạm tội.

Clip khám xét nơi ở của Ngân 98

Các tài sản này có thể bị kê biên theo Điều 128 Bộ Luật Tố tụng hình sự 2015 để tịch thu nộp vào ngân sách nhà nước hoặc đảm bảo bồi thường thiệt hại.

Tuy nhiên người có thẩm quyền sẽ chỉ kê biên phần tài sản tương ứng với mức có thể bị tịch thu hoặc phải bồi thường thiệt hại.

Trường hợp bị tịch thu tài sản để nộp vào ngân sách nhà nước; trường hợp phải bồi thường thiệt hại:

Nếu người mua sản phẩm của Ngân 98 tham gia tố tụng với tư cách là bị hại và cung cấp chứng cứ để yêu cầu bồi thường thì một phần hoặc toàn bộ tài sản trên sẽ bị kê biên để đảm bảo bồi thường cho bị hại.

Điều 45 Bộ Luật Hình sự 2015 quy định: "Tịch thu tài sản là tước một phần hoặc toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của người bị kết án để nộp vào ngân sách nhà nước. Tịch thu tài sản chỉ được áp dụng đối với người bị kết án về tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm về ma túy, tham nhũng hoặc tội phạm khác do Bộ luật này quy định" .

Điều 47 Bộ Luật hình sự 2015 quy định:

"1. Việc tịch thu sung vào ngân sách nhà nước hoặc tịch thu tiêu hủy được áp dụng đối với:

Vật hoặc tiền do phạm tội hoặc do mua bán, đổi chác những thứ ấy mà có; khoản thu lợi bất chính từ việc phạm tội;"

Từ các quy định trên, nếu chứng minh được các tài sản trên là do Ngân 98 có được từ việc bán hàng giả thì một phần hoặc có thể toàn bộ tài sản bị tịch thu để xung công quỹ nhà nước.