Tối 15/10 khi thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố (Phòng Cảnh sát kinh tế) và Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố tiến hành khám xét nơi ở của Võ Thị Ngọc Ngân, phát hiện và thu giữ 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD và 4 sổ tiết kiệm ngân hàng trong két sắt, gây xôn xao mạng xã hội. Lúc này, những thông tin về nữ DJ SN 1998 tiếp tục được tìm kiếm, quan tâm.

Câu chuyện về gương mặt mộc của Ngân 98, trong hình ảnh chụp lúc bị bắt tạm giam và điều tra về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" tiếp tục chịu bàn nhiều bàn tán. Nhiều người cho rằng họ bất ngờ, thậm chí là hoài nghi nhân sinh vì quá khác xa so với những gì đăng tải trên mạng xã hội, đã qua lớp makeup dày, cùng filter.

Bức ảnh của Ngân 98 tại cơ quan Công an (Ảnh: CA TP.HCM).

Khác hẳn với những hình ảnh Ngân 98 đăng tải trên MXH.

Ngoài ra, gương mặt của Ngân 98, đặc biệt là phần mũi đã bị biến dạng ít nhiều, do phẫu thuật thẩm mỹ quá nhiều lần.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Ngân 98 để lộ gương mặt mộc lên mạng xã hội, song những lần trước tuy đã cởi bỏ lớp trang điểm nhưng cũng ít nhiều qua filter hoặc là những lần không son phấn khi phẫu thuật thẩm mỹ,... nhưng cũng khiến không ít người để lại bình luận trái chiều, cho rằng có quá nhiều điểm khác biệt.

Ngân 98 nhiều lần để lộ mặt chưa makeup trên sóng livestream.

Có thể thấy rõ ràng khi thấu đi lớp trang điểm, app chỉnh ảnh kỹ lưỡng thì gương mặt của Ngân 98 lộ nhiều khuyết điểm. Phần da mộc nhợt nhạt, trông thiếu sức sống, trông hơi dừ, khác hẳn với những tấm ảnh làn da căng mịn, gương mặt V-line, đôi mắt to và thân hình bốc lửa, không tỳ vết của nữ DJ trên mạng xã hội.

Chưa dừng lại ở đó, điều khiến nhiều người tiếc nuối nhất ở Ngân 98 chính là phần mũi và môi. Môi sưng tều, mũi bị biến dạng, do gặp biến chứng co rút, đầu mũi bị hếch và lệch.

Mặt mộc chưa qua filter.

Da đen sạm.

Gương mặt bị biến dạng sau khi phẫu thuật thẩm mỹ lộ rõ khi không trang điểm.

Nhiều người cho rằng gương mặt của cô lúc chưa phẫu thuật thẩm mỹ con trông đẹp hơn.

Đây được cho là "hậu quả", biến chứng sau khi trải qua "7749" lần thẩm mỹ. Khi so sánh với hình ảnh thời chưa "dao kéo" khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối. Bởi thời điểm này nếu để mặt mộc thì các đường nét cũng trông hài hòa, cân đối hơn rất nhiều. Việc sử dụng mỹ phẩm trong một thời gian dài, thường xuyên, nếu không đi spa chăm sóc thường xuyên, có chế độ sinh hoạt hợp lý thì làn da cũng sẽ trông kém sắc hơn là điều dễ hiểu.

Theo chia sẻ, Ngân 98 từng trải qua ít nhất 12 ca chỉnh sửa từ mũi, cằm, mắt cho đến vòng một. Không những vậy, người đẹp còn động viên chồng đi "trùng tu" nhan sắc cùng cô. Cô không giấu giếm việc nhờ dao kéo để đạt đến chuẩn đẹp mà bản thân mong muốn.

Gương mặt mộc của Ngân 98 lộ rõ khi cô không trang điểm sau phẫu thuật thẩm mỹ.

Ngân 98 phẫu thuật thẩm mỹ rất nhiều lần.

Song, cô nhận về không ít bình luận trái chiều từ cư dân mạng, chê bai có đủ. Khi nhận những bình luận tiêu cực của cư dân mạng, Ngân 98 từng phản ứng gắt. Netizen mỉa mai cô vì lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ: "Vài năm nữa, tiền thì nhiều nhưng Ngân sẽ làm gì khi trên người toàn đồ giả. Vì mình quê mùa lắm, thấy Ngân xấu lắm, đẹp đâu không biết".

Ngân 98 không ngần ngại đáp trả: "Mình nên tham làm đẹp cho bản thân mình, tham nâng cấp bản thân mình đi chị".

Hay khi có một bình luận só sánh nhan sắc của Ngân 98 khác nhau "một trời, một vực". Người này viết: "Nhìn ở ngoài ghê lắm nếu không make up. Ở gần khu nhà mình, ốm lắm". Ngân 98 sau đó đáp trả: "Vậy à".

Trước khi vướng vòng lao lý, trên sóng livetsream hay trong các chia sẻ đời thường, Ngân 98 vẫn cho biết bản thân sẽ tiếp tục chỉnh sửa trong tương lai nếu cảm thấy chưa hài lòng, mặc kệ những lời chê bai, góp ý từ cộng đồng mạng.