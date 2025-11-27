Đại hỏa hoạn tại Hong Kong (Trung Quốc)

SCMP đưa tin tại cuộc họp báo sáng 27/11, Sở Cứu hỏa Hong Kong cho biết, ít nhất 44 người đã thiệt mạng trong đám cháy ở cụm chung cư Wang Fuk Court, quận Đại Bộ. Ngoài ra, có 45 người trong tình trạng nguy kịch, đã được chuyển đến các bệnh viện tại đặc khu để chữa trị.

Lãnh đạo đặc khu Hong Kong John Lee Ka-chiu trước đó cho biết giới chức ghi nhận 279 trường hợp mất tích.

Ngọn lửa bao chùm các tòa nhà - Ảnh: SCMP

"Ưu tiên hàng đầu là dập tắt đám cháy và giải cứu người dân còn mắc kẹt. Tiếp đó là hỗ trợ người bị thương. Thứ ba là hỗ trợ tái thiết. Sau đó, chúng tôi sẽ mở một cuộc điều tra toàn diện", ông Lee nói, thêm rằng khoảng 900 người đang ở trong 8 nơi trú ẩn.

Ngọn lửa bùng lên từ hệ thống giàn giáo bằng tre bên ngoài một tòa nhà ở Wang Fuk Court lúc 14h51 ngày 26/11, sau đó lan sang các tòa còn lại trong cụm chung cư 8 tòa. Đám cháy được nâng lên mức báo động số 5, cấp cao nhất trong hệ thống cảnh báo của Hong Kong, vào cuối chiều cùng ngày.

Lực lượng cứu hỏa sáng nay đã kiểm soát được ngọn lửa tại 4 trong số 7 tòa nhà và bắt đầu tìm kiếm cứu hộ tại các tầng thấp. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây hỏa hoạn. Derek Armstrong Chan, phó lãnh đạo Sở Cứu hỏa, nói đám cháy lan nhanh do gió to, thổi tàn lửa ra xung quanh.

Khu chung cư Wang Fuk Court, nơi xảy ra hỏa hoạn, đang trải qua đợt cải tạo quy mô lớn bắt đầu từ tháng 7/2024.

Đến nay, cảnh sát đã bắt giữ 3 người vì nghi liên quan đến tội ngộ sát, song chưa có nhiều thông tin chi tiết về vụ bắt giữ này.

Người dân bất lực nhìn ngôi nhà của mình bị thiêu rụi - Ảnh: Reuters

Theo SCMP, 3 người bị bắt giữ gồm có 2 giám đốc và một cố vấn kỹ thuật làm việc cho một công ty xây dựng.

Eileen Chung, sĩ quan cao cấp của Lực lượng Cảnh sát Hong Kong, cho biết cảnh sát đang tập trung điều tra một công ty phụ trách bảo trì tại khu nhà xảy ra hỏa hoạn. “Chúng tôi có lý do để tin rằng những người phụ trách công ty đã tắc trách, dẫn đến tai nạn và khiến ngọn lửa lan không kiểm soát, gây thương vong lớn”, bà nói.

Hong Kong - Nơi giá nhà đắt nhất hành tinh

Khu Wang Fuk Court có 8 tòa chung cư với khoảng 2.000 căn hộ là nơi sinh sống của gần 4.700 cư dân.

Wang Fuk Court là một trong nhiều khu nhà cao tầng ở Hong Kong, một trong những nơi có mật độ dân số dày nhất thế giới. Khu phức hợp trên thuộc chương trình sở hữu nhà ở được trợ cấp của chính quyền. Các căn hộ được đưa vào sử dụng từ năm 1983.

Nhiều cư dân ở Wang Fuk Court bỗng lâm vào cảnh màn trời chiếu đất - Ảnh: Reuters

Sở hữu nhà là giấc mơ xa vời với nhiều người ở Hong Kong. Trong hơn 1 thập kỷ qua, Hong Kong đã liên tục được xếp hạng là thành phố có giá nhà đắt đỏ nhất châu Á và thế giới, theo thống kê của InvestAsian.

Năm 2024, giá đất trung bình ở Hồng Kông (Trung Quốc) là 47.257 USD/m2, tương đương khoảng 1,2 tỷ đồng/m2. Theo Visual Capitalist, với 1 triệu USD, bạn chỉ có thể mua được khoảng 20m2 đất tại đây.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến giá bất động sản ở Hong Kong cao ngất ngưởng. Một trong số đó là vị trí địa lý đặc biệt, nằm ngoài khơi Trung Quốc, mang lại lợi thế cho thành phố về thương mại và thu hút đầu tư. Các nhà đầu tư giàu có cũng "đổ tiền" vào thị trường bất động sản Hong Kong bởi đây được coi là một thị trường an toàn và có tính độc lập cao.

Giá nhà ở Hong Kong cực đắt, khiến giá căn hộ cho thuê cũng không hề rẻ - Ảnh: SCMP

Ngoài vị trí địa lý, Hong Kong còn có mật độ dân số rất cao. Dân số của thành phố này vào khoảng 7,5 triệu người (năm 2019), trong khi diện tích chỉ là 2.755 km2, và chỉ có 7% diện tích được quy hoạch cho nhà ở. Điều này khiến nhiều người dân phải sống trong những căn hộ siêu nhỏ, diện tích dưới 100ft2 (khoảng 9m2).

Giá bất động sản cao kỷ lục đã đẩy thành phố vào nhiều cuộc khủng hoảng nhà ở. Đến năm 2023, hơn 200.000 người dân phải chờ ít nhất 5 năm để có thể sở hữu một căn nhà trợ cấp. Trong khi đó, các khu dân cư đắt đỏ nhất ở Hong Kong liên tục ghi nhận những giao dịch trị giá hàng trăm triệu USD, thì ở những khu vực khác, cứ 5 người thì có 1 người sống dưới ngưỡng nghèo. Những người này thường phải ở trong các căn hộ xuống cấp hoặc có diện tích rất nhỏ.