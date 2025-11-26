Hong Kong (Trung Quốc) đang rung chuyển sau một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại khu dân cư Tai Po, khiến 12 người, bao gồm một lính cứu hỏa, thiệt mạng và ít nhất 16 người khác bị thương nặng. Ngọn lửa dữ dội lan qua các giàn giáo tre bọc quanh tất cả tám tòa nhà của một khu chung cư, khiến nhiều cư dân khác bị mắc kẹt bên trong.

Nguồn tin cho biết, trong số 11 nạn nhân còn lại, có 8 phụ nữ và 3 nam giới.

Ảnh: Sam Tsang

Khói đen bốc cao hàng chục mét tại hiện trường ở Wang Fuk Court vào chiều ngày 26/11, với ngọn lửa lan nhanh sang ít nhất bốn tòa nhà ban đầu và sau đó bao trùm toàn bộ cụm chung cư.

Cảnh sát thông báo đã nhận được nhiều tin báo về người mắc kẹt trong tòa nhà nơi vụ cháy bắt đầu, trong đó một người đàn ông và một phụ nữ được ghi nhận bất tỉnh và bị bỏng nặng.

Người dân cầu nguyện trước toà nhà (Ảnh: Eugene Lee)

Người dân đau đớn trước thảm hoạ (Ảnh: Reuters)

Ban đầu, vụ hỏa hoạn được xếp vào cấp 1, nhưng nhanh chóng được nâng lên cấp 4 lúc 15h34 và sau đó là cấp 5 - mức cao nhất - lúc 18h22. Ở Hong Kong, mức độ cháy được đánh giá từ 1 đến 5, với cấp càng cao đồng nghĩa với mức độ nghiêm trọng càng lớn.

Các đoạn video từ hiện trường cho thấy các giàn giáo tre bên ngoài một số căn hộ bị bao trùm trong lửa, cùng với những mảnh lưới xanh cháy rơi xuống đất.

Hiện lực lượng cứu hỏa và cảnh sát đang nỗ lực khống chế đám cháy và giải cứu những người còn mắc kẹt trong khu vực.

Nguồn: SCMP