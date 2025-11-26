Một vụ hỏa hoạn kinh hoàng đã bùng phát tại khu dân cư Tai Po, Hong Kong (Trung Quốc) vào chiều ngày 26/11 khiến bốn người, trong đó có một lính cứu hỏa, thiệt mạng và ít nhất năm người khác bị thương nặng. Ngọn lửa dữ dội lan nhanh qua hệ thống giàn giáo tre tại khu chung cư Wang Fuk Court, đồng thời khiến nhiều cư dân mắc kẹt trong các căn hộ.

Ảnh: Sam Tsang/ SCMP

Ghi nhận tại hiện trường, khói đen cuồn cuộn bốc cao giữa trời, với ngọn lửa đã lan sang ít nhất bốn block trong khu. Cảnh sát cho biết họ nhận được nhiều cuộc gọi báo có người bị mắc kẹt trong tòa nhà nơi vụ cháy bắt đầu, trong đó một nam và một nữ được phát hiện bất tỉnh và bị bỏng nặng.

Vụ cháy ban đầu được xếp hạng cảnh báo cấp 1, nhưng nhanh chóng được nâng lên cấp 4 vào lúc 15 giờ 34 và sau đó lên cấp 5 - mức cao nhất - vào 18 giờ 22. Đây là lần đầu tiên Hong Kong phải đối mặt với một vụ cháy cấp độ 5 kể từ vụ cháy Cornwall Court năm 2008, khi một quán karaoke và hộp đêm ở Mong Kok bốc cháy, khiến bốn người thiệt mạng, trong đó có hai lính cứu hỏa, và 55 người khác bị thương.

Ảnh: Eugene Lee

Ảnh: Eugene Lee Ảnh: Eugene Lee



Ảnh: Sam Tsang Ảnh: Eugene Lee Hình ảnh tại hiện trường cho thấy giàn giáo tre bên ngoài nhiều căn hộ bị lửa bao trùm, các tấm lưới xanh cháy rơi xuống đất. Ngọn lửa đã lan lên đỉnh tòa Wang Yan House lúc 18 giờ 30, sau khi phần giàn giáo bên ngoài bốc cháy hơn nửa giờ. Cảnh sát đã mở rộng khu vực phong tỏa, cấm người dân tiếp cận phía trước tòa nhà. Nhiều người đi bộ cách đó khoảng 100 mét vẫn cảm nhận được sức nóng dữ dội từ đám cháy.

Tính đến 18 giờ 45, bốn người đã thiệt mạng, năm người bị thương, trong đó ba người trong tình trạng nguy kịch, một người bị thương nặng và một người ổn định. Các nhân viên cứu thương đã điều động ít nhất bảy xe cứu thương tới hiện trường. Một sĩ quan cho biết, khi lực lượng cứu hộ quét từ tầng dưới lên tầng trên, tòa nhà dường như đã được sơ tán hoàn toàn, tuy nhiên vẫn chưa rõ có người còn mắc kẹt bên trong hay không.

Ảnh: Sam Tsang

Ảnh: Eugene Lee

Ảnh: Eugene Lee

Vụ cháy cấp độ 5 tại Tai Po hiện vẫn đang được lực lượng cứu hỏa Hong Kong dốc toàn lực để khống chế, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cộng đồng dân cư trong khu Wang Fuk Court với khoảng 4.000 cư dân sinh sống.

Nguồn: SCMP