Tính đến sáng sớm 27/11, 44 người đã thiệt mạng và 279 người khác mất tích sau khi một đám cháy dữ dội thiêu rụi một khu nhà ở tại khu Tai Po của Hong Kong (Trung Quốc) từ chiều 26/11. Vụ cháy đã kéo dài khoảng 20 giờ và lực lượng cứu hỏa, cứu hộ vẫn đang nỗ lực làm việc.

Một phần ba cư dân là người cao tuổi

Theo số liệu thống kê dân số năm 2021, hầu hết cư dân tại 8 tòa nhà ở Wang Fuk đều là người trung niên và người cao tuổi.

Tại các tòa Wang Yan, Wang Tao và Wang Sun, có khoảng 1.600 cư dân, trong đó hơn 36% là người từ 65 tuổi trở lên.

Nhóm tuổi này chiếm 31,5% trong số khoảng 1.200 cư dân sống tại các ngôi nhà Wang Kin và Wang Tai, và 40,6% trong khoảng 1.800 người sống tại các ngôi nhà Wang Cheong, Wang Shing và Wang Chi.

Những người ở độ tuổi từ 40 đến 64 chiếm từ một phần tư đến hơn 32% cư dân trong những tòa nhà đó.

Lửa vẫn tiếp tục cháy

Tính đến 11 giờ 30 phút sáng (giờ địa phương), nhiều đám cháy vẫn đang bùng phát tại ít nhất 3 tòa nhà. Khói, mặc dù đã giảm đáng kể so với sáng nay, vẫn tiếp tục bốc lên từ các tòa nhà, cùng với mùi nhựa cháy khét lẹt trong không khí.

Thi thể của những người dân thiệt mạng trong vụ cháy đã được chuyển đến Nhà tang lễ Công cộng Fu Shan ở Sha Tin suốt buổi sáng. Cảnh sát cho biết họ đang chuẩn bị cho gia đình đến nhà xác sau đó để nhận dạng người đã khuất, bao gồm cả lính cứu hỏa đã hy sinh.

"Chuyện này hiếm khi xảy ra trong lịch sử Hong Kong"

Sáng sớm thứ Năm, một người dân ở khu phố Fanling gần đó đã phát chai nước và trà cho lính cứu hỏa.

Ông Ho cho biết: "Tất cả những vật dụng này đều do cộng đồng Tai Po quyên góp và tôi ở đây để giúp phân phát chúng", đồng thời nói thêm rằng khu phức hợp bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn này nằm ở một vùng hoang vắng với hầu như không có cửa hàng nào xung quanh.

Người đàn ông 45 tuổi đã ở khu vực này kể từ 4 giờ chiều thứ Tư và gọi những gì ông nhìn thấy là "kinh hoàng" và không thể hiểu nổi.

Ông nói: "Tôi không thấy họ có nhiều nguồn lực nên chúng tôi đang làm những gì có thể để giúp đỡ. Nói chung, thật khó tin là chuyện này lại xảy ra. Tôi nghĩ chuyện này hiếm khi xảy ra trong lịch sử Hong Kong."

Cộng đồng đang cố gắng chung tay hỗ trợ nhiều nhất có thể

Người dân địa phương lo ngại số người chết sẽ tăng

Khi lính cứu hỏa dập tắt đám cháy còn sót lại tại Tòa nhà Wong Fuk vào sáng thứ năm, ông Ho, một cư dân 65 tuổi, đã quan sát từ phía sau dải băng cảnh sát và suy nghĩ về những bước tiếp theo của mình.

Là cư dân của Tòa nhà 1, ở góc cực đông của khu phức hợp, Ho cảm thấy mình may mắn vì tòa nhà của anh ít bị hư hại.

"Tôi nghe thấy chuông báo cháy trong tòa nhà của mình vào khoảng 3 giờ chiều và khi nhìn ra ngoài, tôi thấy Tòa nhà 6 đang bốc cháy", ông nói và cho biết thêm rằng mình đã ngay lập tức rời khỏi căn hộ trên tầng 11 mà không mang theo bất cứ thứ gì. Ông cho biết, sau nửa giờ, Tòa nhà 5 và 7 đã bốc cháy, sau đó là Tòa nhà 4 và cuối cùng là Tòa nhà 1.

Hiện ông vẫn chưa thể trở về căn hộ của mình, nhưng lo sợ rằng nó đã bị phá hủy hoàn toàn. Sáng thứ Năm, đứng trong chiếc khăn sợi nhỏ được một nơi trú ẩn gần đó tặng, ông nhìn lên căn hộ và tỏ ra bi quan về số người tử vongcuối cùng.

"Tôi không nghi ngờ gì rằng vẫn còn nhiều người già, mèo và chó ở đó", ông nói.

Đám cháy gần như được kiểm soát

Tính đến 8 giờ sáng, ngọn lửa vẫn còn ở các tầng cao của ít nhất hai tòa nhà, nhưng lính cứu hỏa đã kiểm soát được đám cháy. Mùi nhựa cháy đã giảm bớt phần lớn.

Khói đen cuồn cuộn che khuất mặt tiền các tòa nhà đã bắt đầu tan, để lộ nhiều ô cửa sổ bị mất, khung cửa bị cháy hoàn toàn và tụ điện của máy điều hòa bị cháy đen.

Khói dày tiếp tục bốc lên vào lúc bình minh

Khi bình minh ló dạng, khói vẫn tiếp tục bốc lên từ mọi tầng của các tòa nhà bị ảnh hưởng, mùi nhựa cháy nồng nặc trong không khí và tro bụi thỉnh thoảng rơi xuống.

Ít nhất 4 xe thang cứu hỏa vẫn đang dập lửa tại hiện trường. Ngọn lửa đã hoành hành hơn 15 giờ kể từ khi chính quyền nhận được báo động vào khoảng 3 giờ chiều thứ Tư. Theo Sở Cứu hỏa, trong số những người phải nhập viện, có 45 người đang trong tình trạng nghiêm trọng.

44 người thiệt mạng

Lãnh đạo Hong Kong John Lee Ka-chiu đã phát biểu trước công chúng tại một cuộc họp báo tại Bệnh viện Prince of Wales ở Sha Tin vào sáng 27/11, sau khi đến thăm hội trường cộng đồng vào tối hôm trước.

Ảnh chụp lúc 2 giờ sáng 27/11

Theo số liệu của Sở Cứu hỏa, 44 người được xác nhận đã tử vong trong số 100 người bị thương tại hiện trường. Trong số những người được đưa vào bệnh viện, 45 người đang trong tình trạng nguy kịch. Những người bị thương đã được đưa đến các bệnh viện ở nhiều quận khác nhau.

Tính đến 6h23 sáng 27/11, đám cháy ở 4 trong số 7 tòa nhà hiện đã được kiểm soát, trong khi hoạt động chữa cháy vẫn đang tiếp tục ở 3 tòa nhà còn lại. Các nỗ lực tìm kiếm đã bắt đầu ở các tầng thấp hơn và đang được tiến hành từ tầng 13 đến tầng 23 tại một số tòa nhà.

Lực lượng cứu hỏa dự kiến sẽ đến được các tầng trên cùng vào lúc chạng vạng, với 26 đội cứu hộ đang làm việc.

3 người bị bắt vì nghi ngờ vật liệu không đạt tiêu chuẩn

Cảnh sát đã bắt giữ 3 người đàn ông với cáo buộc ngộ sát liên quan đến vụ cháy, và sẽ tổ chức họp báo sau đó. Một cuộc họp báo dự kiến diễn ra lúc 4:30 sáng đã bị hoãn lại.

Cụ thể, vào khoảng 2 giờ sáng tại Ngau Tau Kok, Tai Po và San Po Kong, cảnh sát đã bắt giữ hai giám đốc và một cố vấn kỹ thuật, tuổi từ 52 đến 68 của một công ty xây dựng.

Người dân được phát đồ ăn hoặc tá túc tại nơi trú ẩn

Cảnh sát cho biết tại tòa nhà không bị ảnh hưởng bởi đám cháy, mỗi tầng đều có lưới bảo vệ, bạt chống thấm nước và vải nhựa. Những vật liệu này có thể không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy.

Ở mỗi tầng, vật liệu xốp được sử dụng để bịt kín cửa sổ, điều này có thể khiến đám cháy lan nhanh.

Cảnh sát trưởng Eileen Chung Lai-yee thuộc trụ sở cảnh sát khu vực New Territories North cho biết các sĩ quan phát hiện vật liệu xốp này được lắp đặt bởi một công ty kỹ thuật xây dựng.

Bà cho biết: “Cảnh sát có lý do để tin rằng những người chịu trách nhiệm của công ty đã vô cùng bất cẩn, dẫn đến sự cố và khiến đám cháy lan nhanh, gây ra thương vong nghiêm trọng”.

Cơ quan chức năng sẽ tiến hành điều tra, bao gồm cả điều tra hình sự, để tìm ra nguyên nhân vụ cháy chết người.

Vụ cháy được báo cáo lần đầu tiên vào lúc 2:51 chiều thứ Tư và nhanh chóng lan rộng thành một ngọn lửa khổng lồ, với những cột khói đen khổng lồ bốc cao lên trời tại hiện trường ở khu Wong Fuk và ngọn lửa nhanh chóng lan sang 7 trong số 8 tòa nhà trong khu nhà này.