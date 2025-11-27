Theo thông tin được Trưởng Đặc khu Hong Kong Lý Gia Siêu (Trung Quốc) công bố trong cuộc họp báo lúc rạng sáng ngày 27/11 tại Bệnh viện Prince of Wales (Sha Tin), có thêm 29 người bị thương phải nhập viện, trong đó 7 trường hợp đang trong tình trạng nguy kịch. Tính đến hiện tại, đã có ít nhất 36 người tử vong sau vụ cháy.

Cùng với đó, cảnh sát đã bắt giữ 3 người đàn ông với cáo buộc ngộ sát liên quan đến vụ cháy. Giới chức cho biết sẽ tổ chức họp báo thông tin chi tiết trong ngày. Buổi họp báo dự kiến lúc 4 giờ 30 sáng (giờ địa phương) đã phải trì hoãn.

Ảnh: SCMP

Trước đó, Chủ tịch Tập Cận Bình đã gửi lời chia buồn trong một tuyên bố được đưa ra cuối ngày, đồng thời kêu gọi “dốc toàn lực” để giảm thiểu thương vong và thiệt hại, theo CCTV.

Vụ cháy được báo cáo lúc 14 giờ 51 phút ngày 26/11 tại khu Wang Fuk Court. Chỉ trong thời gian ngắn, những cột khói đen đặc bốc cao hàng chục mét và ngọn lửa lan rộng sang bảy trong tổng số tám block của khu nhà.

Cảnh sát cho biết họ nhận được nhiều tin báo về việc cư dân mắc kẹt bên trong toà nhà nơi đám cháy bắt đầu, với một người đàn ông và một phụ nữ được phát hiện bất tỉnh, bỏng nặng.

Đám cháy ban đầu được xếp mức báo động số 1 nhưng nhanh chóng tăng lên cấp 4 lúc 15 giờ 34 phút, trước khi được nâng lên cấp 5 (mức cao nhất) vào lúc 18 giờ 22 phút. Tại Hong Kong, thang đánh giá hoả hoạn gồm năm cấp, cấp càng cao mức độ càng nghiêm trọng.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy giàn giáo tre bên ngoài nhiều căn hộ bốc cháy dữ dội, từng mảng lưới xanh bị thiêu rụi rơi xuống đất.

Giám đốc Sở Cứu hỏa Andy Yeung Yan Kin cho biết lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều vật liệu xốp (styrofoam) bên trong các toà nhà đang cháy. Ông nói rằng chính loại vật liệu này đã khiến ngọn lửa lan nhanh hơn trong các block và bén vào các căn hộ thông qua hành lang.

Ông Yeung cho biết thêm rằng trong quá trình cứu nạn, lực lượng cứu hỏa chỉ có thể tiếp cận các toà nhà từ tầng trệt, và đến rạng sáng thứ Năm thì phần lớn các tầng đều đã bị bao phủ bởi lửa.

Một trong những khó khăn lớn nhất mà lực lượng gặp phải là số lượng tầng quá lớn cùng lúc bốc cháy, theo lời vị chỉ huy cứu hỏa.

Nguồn: SCMP