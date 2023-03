8 bài học quý giá mà người nghỉ hưu ở tuổi 30 rút ra được: Xin nghỉ việc “vô thời hạn” là bước khó nhất trong kế hoạch

Nhiều người nuôi giấc mộng nghỉ hưu sớm, vì đối với họ, thật tốt khi bạn tích đủ tiền và có thể nghỉ hưu trước 60 tuổi, được đi đây đi đó mà không vướng bận công việc.

Những người nghỉ hưu sớm là những người đã có sẵn sự chuẩn bị về tài chính, đôi khi họ cũng gặp một vài vấn đề tiền bạc phát sinh ngoài dự kiến. Nhưng bên cạnh tiền bạc, họ còn đối mặt với vô vàn những thách thức khi quyết định nghỉ việc, ví dụ như những lời đàm tiếu của đồng nghiệp, bạn bè, gia đình, và cũng có thể họ sẽ mất một thời gian để thích nghi với tình trạng thảnh thơi, không cần làm việc.

Hãy thử tưởng tượng bạn không cần phải đi làm ở tuổi 30-35, một độ tuổi mà nhiều người cho là cột mốc lớn trong sự nghiệp, hẳn bạn sẽ ít nhiều cảm thấy vô định, mông lung, trống trải. Ta luôn than vãn mình không muốn làm việc, nhưng cũng không thể phủ nhận rất nhiều người trong chúng ta định nghĩa giá trị của bản thân bằng công việc. Để hành trình nghỉ hưu sớm thật sự thảnh thơi, bạn cần vượt qua tất cả những trở ngại tinh thần này.

Dưới đây là những điều mà người nghỉ hưu sớm ước rằng mình đã biết sớm hơn khi họ bắt đầu cuộc hành trình.

"Tôi đã mất một thời gian để sống chậm lại sau khi nghỉ hưu"

Anh Justin McCurry ở Venice.

“Giá mà tôi biết trước rằng tôi sẽ mất ít nhất sáu tháng để ổn định, thư giãn và sống chậm lại”, Justin McCurry, một triệu phú đã nghỉ hưu ở tuổi 33 cho biết. Hiện anh đang điều hành blog Root of Good.

Anh McCurry nói: “Tôi đã mất ít nhất từng đó thời gian (sáu tháng) để cảm thấy thoải mái khi không làm gì cả. Tôi luôn bị thôi thúc là phải làm việc hiệu quả, dù chỉ một chút thôi. Cuối cùng, tôi nhận ra rằng cuộc đời mình từ giờ về sau sẽ mãi như vậy nên tôi cần phải học cách tận hưởng. Tôi dành nhiều thời gian hơn cho việc nằm trên võng, xem phim và đọc sách”.

Anh nói thêm: “Tôi đã lên kế hoạch sơ bộ cho một tuần cụ thể của mình và tôi thấy hạnh phúc và mãn nguyện với những hoạt động giải trí, tôi vẫn làm một chút việc để cho bộ não được hoạt động”.

"Mục tiêu và ước mơ của bạn có thể sẽ thay đổi!"

Anh Grant Sabatier

Anh Grant Sabatier là tác giả của cuốn sách “Tự do tài chính: Lộ trình rõ ràng giúp bạn đạt được số tiền bạn cần” (Financial Freedom: A Proven Path to All the Money You Will Ever Need), kiêm người điều hành blog Millennial Money.

Anh nghỉ hưu ở tuổi 30 với khối tài sản 1,25 triệu đô la, nói với tờ Insider: “Giá như tôi biết nghỉ hưu không phải là mục tiêu, mà mục tiêu là có nhiều thời gian hơn cho bản thân. Đối với tôi, nghỉ hưu sớm đơn giản là có đủ tiền để tôi không phải lo lắng về tiền bạc và cuối cùng có thể theo đuổi đam mê của mình và tìm thấy niềm đam mê mới”.

Sabatier đã dành hơn 5 năm cuộc đời làm việc không ngừng để đạt được sự độc lập về tài chính, rồi khi đạt được điều đó ở độ tuổi 30, anh nhận ra bản thân đã thay đổi rất nhiều kể từ khi bắt đầu: “Ước mơ, mục tiêu, và sở thích hiện tại của tôi khác với lúc tôi 24 tuổi. Hãy tận hưởng cuộc sống hiện tại trong khi vẫn đảm bảo đầu tư cho bản thân trong tương lai. Tiền chỉ quan trọng nếu nó giúp bạn sống một cuộc sống mà bạn yêu thích”, anh rút ra một bài học cho chính mình.

"Bạn vẫn có thể kiếm tiền sau khi nghỉ hưu sớm"

Không gian làm việc của J.P. Livingston

J.P. Livingston, người điều hành blog tài chính cá nhân có tên The Money Habit và đã xây dựng một khối tài sản trị giá hơn 2 triệu đô la trước khi nghỉ hưu ở tuổi 28, nói với Business Insider: “Giá mà tôi biết rằng vẫn có thể tiếp tục kiếm được tiền sau khi nghỉ hưu”.

Cô ấy nói: “Khi tôi dự định nghỉ hưu sớm, tôi đã kiệt sức. Tôi ngỡ mình sẽ muốn ngồi trên đi văng và ăn bánh kẹo, ngủ nướng, đại loại thế. Tôi đã làm như vậy, nhưng dần dần điều đó trở nên nhàm chán, và rồi tôi bắt đầu hoạt động trở lại với những sở thích và dự án khác. Cuối cùng tôi tìm được vài dự án đem lại lợi nhuận”.

"Các chiến lược tiết kiệm thông minh không bao giờ lỗi thời"

Crazy Kicks ở Girona, Tây Ban Nha

Crazy Kicks, một blogger đã nghỉ hưu ở tuổi 34 chia sẻ: “Tôi ước mình đã biết các mẹo khi đi du lịch. Khi đang làm công việc toàn thời gian, tôi rất quý trọng thời gian rảnh rỗi ít ỏi của mình. Tôi không muốn lãng phí những giây phút quý báu đó để tiết kiệm từng xu bằng cách kiếm phiếu giảm giá. Đồng thời, chúng tôi đã tiêu hàng ngàn đô la để đi du lịch”.

“Khi tôi nghỉ việc và có nhiều thời gian rảnh hơn, tôi quyết định thử các mẹo vặt du lịch. Chúng tôi đã đăng ký thẻ du lịch và kiếm được khoản tiền thưởng đăng ký. Vài tháng sau, chúng tôi dùng khoản tiền thưởng đó để bay một chuyến miễn phí tới Colorado và thậm chí còn kiếm được khoản tín dụng du lịch trị giá 2.400 đô la trong quá trình này. Kể từ đó , chúng tôi đã đăng ký rất nhiều thẻ du lịch và đã đặt chân đến đến Tây Ban Nha, Costa Rica, Jamaica và Grenada - tất cả đều miễn phí”.

"Bạn hoàn toàn có thể nghỉ hưu khi sẵn sàng"

Ali và Joe Olson

“Ước gì tôi biết mình có thể nghỉ hưu khi mình sẵn sàng”, Joe Olson, đã nghỉ hưu ở tuổi 29 cùng vợ, Ali. Họ đã du lịch cùng nhau và điều hành một blog có tên là Adventuring Along.

Phong cách nghỉ hưu của Joe là làm điều mình muốn trước, chấp nhận rủi ro và sẵn sàng phiêu lưu trên những chặng đường mới, và với anh, nghỉ hưu không phải là nghỉ luôn, nếu thích thì bạn vẫn có thể quay lại làm việc sau: “Rất nhiều cơ hội trong cuộc sống, bạn có thể kiếm thêm tiền sau này nếu cần. Bạn vẫn có thể quay lại làm việc sau khi nghỉ hưu”.

"Tiền bạc không phải là mục tiêu chính"

Brandon (phải) đang điều hành blog Mad Fientist

Blogger Brandon nói về việc nghỉ hưu ở tuổi 34: “Có một điều tôi ước mình biết trước khi nghỉ hưu là tiền sẽ bớt quan trọng hơn sau khi tôi nghỉ hưu. Tôi luôn nghĩ mình sẽ dành thời gian nghỉ hưu sớm để làm những công việc kinh doanh, nhưng bây giờ tôi đã có đủ tiền, nếu tôi kiếm thêm tiền thì cũng chẳng còn nghĩa lý gì. Tiền bạc từng là động lực chính trong suốt cuộc hành trình trưởng thành của tôi, nhưng giờ đây tôi đã có đủ tiền, tôi phải tìm những nguồn động lực khác để bước vào giai đoạn mới của cuộc đời”.

"Xin nghỉ việc để thảnh thơi nghỉ ngơi là bước khó nhất trong kế hoạch"

Chris Reining

Reining nhận định: “Có một sự thật khá nực cười về tiền bạc là bạn luôn cảm thấy mình cần nhiều hơn, ngay cả khi bạn có đủ. Có khi đến cuối đời bạn mới nhận ra rằng mình đã lãng phí cả thời gian để làm những điều mình không muốn. Giờ đây, tôi đã nghỉ hưu, và đây có lẽ là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời. Ước gì tôi làm điều đó sớm hơn. Đặt mục tiêu tự do tài chính thì dễ nhưng làm rồi mới biết là rất khó. Trong tất cả, khó khăn nhất vẫn là quyết định nghỉ việc”.

"Đối mặt với không ít chỉ trích"

Tako, người đã nghỉ hưu ở tuổi 38 và chủ blog Mr. Tako Escapes cho hay: “Tinh thần thép là một yếu tố cần phải bàn đến. Không nên đánh giá thấp khả năng chịu đựng chỉ trích và những lời đàm tiếu. Đây cũng là một trong những lý do tại sao tôi không muốn chia sẻ về số tiền mình tích lũy được trước khi nghỉ hưu. Cả đời tôi đã sống rất khác biệt, và không ngạc nhiên khi tôi phải hứng chịu mọi búa rìu từ dư luận”.