70 tuổi vẫn gây sốt vì quá trẻ trung, xinh đẹp: Mỹ nhân phim Tây Du Ký tiết lộ bản thân không bao giờ ăn 1 món, chị em nghe xong sẽ rất hối hận

Nhắc đến bộ phim đình đám Tây Du Ký, nhiều người sẽ nhớ tới mỹ nhân Chu Lâm - nữ diễn viên thủ vai Tây vương nữ quốc vào 35 năm trước. Chu Lâm nổi tiếng với ngoại hình thuần khiết, bà được công chúng ưu ái đặt cho biệt danh "Quốc vương Nữ nhi quốc đẹp nhất mọi thời đại".

Vẻ đẹp thuần khiết của Chu Lâm.

35 năm trôi qua, rất nhiều thứ đã thay đổi thế nhưng nhan sắc của mỹ nhân Chu Lâm ngày nào giờ đây vẫn còn khiến công chúng phải suýt xoa, ngưỡng mộ. Gần 70 tuổi, nữ diễn viên vẫn gây sốt khi có thân hình thon gọn, khỏe mạnh, đặc biệt là nhan sắc trẻ trung không thua kém gái trẻ.

Bí quyết trẻ mãi không già của nàng mỹ nhân Tây Du Ký

Khi được hỏi về bí quyết giúp cơ thể khỏe mạnh và trẻ trung, nữ diễn viên cho biết bản thân bà rất yêu thích việc tập luyện thể dục. Ở tuổi 70, bà vẫn coi tập thể dục là hoạt động thiết yếu, hàng ngày bà đều chạy bộ mỗi tối hoặc là tự chạy máy ở nhà. Việc tập luyện của bà có thể gián đoạn nhưng luôn cố gắng duy trì điều độ.

Trả lời về chế độ ăn khoa học, lành mạnh để giữ dáng, chống lão hóa, bà cho biết bản thân mình uống rất nhiều nước, bà uống từ 6-8 cốc nước lớn mỗi ngày để giữ độ ẩm cho da.

U70 nhưng mỹ nhân Tây Du Ký vẫn rất trẻ trung, xinh đẹp.

Đặc biệt, bà nhấn mạnh rằng bản thân không bao giờ ăn một loại thực phẩm đó là: Đồ nhiều chất béo, có hàm lượng calo cao. Loại thực phẩm này không chỉ gây tăng cân mà còn thúc đẩy việc lão hóa da. Thay vào đó, bà thường tăng cường ăn hoa quả, rau xanh.

Vì sao đồ nhiều chất béo, hàm lượng calo cao lại có thể khiến phụ nữ già nhanh?

Các thực phẩm nhiều chất béo, hàm lượng calo cao bao gồm đồ chiên rán, thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn nhiều đường, carb xấu... Có rất nhiều lý do khiến loại thực phẩm này thúc đẩy lão hóa da.

Thứ nhất, đồ ăn khi được chiên trong dầu sẽ sinh ra khói dầu. Khói dầu có thể làm tăng nguy cơ ung thư, đồng thời khiến da sạm và khô, ảnh hưởng đến tình trạng collagen.

Thứ hai, thịt được chiên trong dầu có thể gây ra quá trình viêm trong tế bào, dẫn đến việc phá hủy các sợi collagen - yếu tố đem lại độ săn chắc và đàn hồi cho da. Phụ nữ được khuyến cáo tránh ăn loại thịt này để không đẩy nhanh quá trình lão hóa.



Thứ ba, các loại thịt chế biến sẵn thường chứa nhiều chất béo bão hòa và nitrat, tất cả đều có thể làm da mất nước, dẫn đến tình trạng viêm nhiễm mà đỉnh điểm là lão hóa tế bào, làm suy yếu collagen.

Thứ tư, những món đồ ngọt luôn có hương vị thơm ngon nhưng chúng có thể khiến chị em già nhanh hơn dù rất chăm chỉ chăm sóc da. Đã có nghiên cứu cho thấy, một khẩu phần ăn nhiều đường có thể làm giảm lượng collagen của bạn gấp 10 lần thông thường. Đồng thời, đường thúc đẩy quá trình chảy xệ, nhăn nheo của da.

Thứ năm, carbs "xấu" thường là các loại carbs đơn, chứa lượng calo cao. Bột mì trắng, đường tinh chế như sirô ngô, đường trắng, mật ong và nước ép trái cây, mì ống, ngũ cốc, bánh quy, bánh mì... có chứa đường và hóa chất gây hại cho các phân tử collagen, làm giảm chất lượng của mô và cũng có thể làm xói mòn số lượng collagen của bạn.

Phụ nữ nên ăn nhiều những món nào để 70 vẫn chưa già?

- Sữa chua: Sữa chua chứa nhiều protein và axit amin thiết yếu như lysine, từ đó có tác dụng thúc đẩy quá trình sản xuất collagen tự nhiên.

- Quả lựu: Nếu ăn lựu đều đặn mỗi ngày, phụ nữ có thể bảo vệ cơ thể thoát khỏi tổn thương từ gốc tự do và giảm mức độ viêm. Đặc biệt, nhờ có chứa một hợp chất gọi là Punicalagins, mà lựu có thể giúp duy trì collagen trong da.

- Các loại đậu: Bao gồm đậu đen, đậu xanh, đậu đỏ, đậu nành, đậu gà... là những loại thực phẩm giàu protein, thường chứa các axit amin cần thiết cho quá trình tổng hợp collagen.

- Rau cải xoong: Rau cải xoong chứa nhiều canxi, kali, mangan, phốt pho, vitamin A, C, K, B-1 và B-2... Ngoài ra, cải xoong còn là một nguồn vitamin A, C và chất chống oxy hóa dồi dào, giúp kích thích cơ thể sản xuất collagen, từ đó có thể vô hiệu hóa các gốc tự do có hại, ngăn ngừa hình thành nếp nhăn, xóa mờ nếp nhăn...

- Đậu phụ: Đậu phụ là thực phẩm được làm từ sữa đậu nành cô đặc thành các khối màu trắng. Chúng có chứa rất nhiều isoflavone - một loại phytoestrogen giúp sản xuất estrogen hiệu quả. Ngoài ra, đậu phụ cũng chứa lượng genistein nhất định, có tác dụng sản sinh collagen.