7 thói quen làm 'hỏng' chồng mà phụ nữ nên dừng lại ngay

Trong hôn nhân, phụ nữ không nên chỉ biết hi sinh. Khi quyết định hi sinh tâm huyết và công sức của mình, hãy tỉnh táo để nhận thức rõ mình hi sinh vì cái gì và việc đó có giá trị hay không.

Có những người đàn ông trở nên xấu xa sau khi họ trở nên giàu có.

Lại có những người đàn ông trở nên xấu xa sau khi họ bị chính vợ mình chiều hư.

Dưới đây là những việc làm của phụ nữ dễ làm hư chồng nhất:

1. Ôm hết tất cả việc nhà

Ảnh minh họa

Tự ôm hết mọi việc nhà vào mình, từ con cái, cơm nước, giặt giũ, lau dọn… có lẽ lâu nay vẫn là tiêu chuẩn mà rất nhiều người phụ nữ có gia đình tự đặt ra cho chính mình.

Trong suy nghĩ của mẫu người này, họ cho rằng chồng họ phải đảm đương việc kiếm tiền nuôi cả nhà, còn phụ nữ phải lo chu toàn mọi việc còn lại.

Theo suy nghĩ này, họ thiết lập một thói quen được thực hiện hằng ngày và lâu dần, họ biến người chồng, người đàn ông trong gia đình thành "đại lão gia".

Rồi theo thời gian, người đàn ông coi những việc vợ mình làm hằng ngày là việc nghiễm nhiên phải làm, còn mình nghiễm nhiên không phải động tay, thậm chí nhìn thấy vợ bận tối mắt cũng không tình nguyện chia sẻ đỡ đần.

2. Cố gắng giải quyết tất cả các vấn đề của anh ấy

Ngay cả khi chồng gặp rắc rối về tài chính hay trục trặc trong công việc, bạn đừng nên cố giúp anh ấy. Nếu làm vậy, bạn rốt cục sẽ phải chung sống với một người đàn ông nhu nhược và bất lực, không dám gánh trách nhiệm cho tương lai của mình.

Hãy luôn nhớ, bạn là một người phụ nữ chứ không phải một cỗ máy có thể giải quyết mọi việc.

3. Không quản lý được túi tiền của chồng

Ảnh minh họa

Nhiều bà vợ tin tưởng chồng mình bởi những lý do các anh đưa ra thật sự thuyết phục rằng họ có khả năng kiểm soát chi tiêu và tự quản lý tài chính gia đình. Vì vậy họ giao quyền quản lý kinh tế vào tay chồng.

Tuy nhiên thực tế đã chứng minh rằng đàn ông có tiền càng dễ sinh tật. Phụ nữ thường có thói quen tiết kiệm cho gia đình, không dám tiêu xài vì bản thân, trong khi đàn ông có cơ hội ra ngoài và giao tiếp xã hội nhiều hơn, họ có nhiều lý do để xài tiền hơn và cũng có nhiều nguy cơ sa vào cám dỗ hơn.

Phụ nữ không giành quyền quản lý kinh tế sẽ khiến chị em mất đi sự chủ động và dễ chịu thiệt thòi trong chính gia đình mình.

4. Hi sinh hết cho chồng

Người đời vẫn nói, người chìm đắm quá mức vào tình yêu, đó là kẻ ngốc. Vì chồng, vì gia đình, phụ nữ sẵn sàng từ bỏ những sở thích của bản thân, luôn đặt chồng, con lên vị trí số một, tình nguyện hi sinh mọi thứ vì họ.

Và cho đến sau cùng, người phụ nữ ấy phát hiện ra rằng, bản thân mình vì gia đình mà chịu đựng khổ sở, trở nên già nua xấu xí để đánh đổi lại sự bội bạc của chồng.

Không ít người đã rơi vào tình huống này, dành cả thanh xuân, tuổi trẻ cho chồng, con, đến khi trở nên xấu và già, chồng đi tìm bồ nhí.

Lại có một số phụ nữ cả cuộc đời cứ u uất khổ sở chạy theo đàn ông, phục tùng họ vô điều kiện, bảo gì làm đấy. Lâu dần, người đàn ông sẽ không còn tôn trọng họ, sự xuất hiện của họ, có hay không chẳng có nghĩa lý gì.

Hành động si tình, dại dột như thế này của chị em phụ nữ có lẽ ngoài đời không ít. Họ không chỉ tự làm khổ mình mà còn dung túng cho những người đàn ông trở nên xấu xa.

5. Nói "Em đã bảo với anh thế nào?"

Ảnh minh họa

Ngay cả khi bạn đúng 100%, câu nói này vẫn tạo sự khiêu khích và khiến người nghe khó chịu. Khi nói như vậy, bạn thể hiện cho chồng thấy rằng mình thông minh hơn anh ấy và đó là cách cư xử thiếu tinh tế.

Người đàn ông nào cũng muốn được cảm thấy mình quan trọng. Thể hiện sự lấn át chồng hiếm khi giúp bạn xây dựng được mối quan hệ hôn nhân hòa hợp.

6. Không thể độc lập, lúc nào cũng cần đến chồng

Một người phụ nữ độc lập luôn đầy sức quyến rũ và vì thế một người phụ nữ không thể sống độc lập quả là một cơn ác mộng với nhiều cánh đàn ông. Đàn ông thích người phụ nữ biết sống độc lập, biết tận hưởng cuộc sống và biết tự làm cho mình trở nên hấp dẫn.

Những người phụ nữ quá phụ thuộc vào chồng thường sẽ "theo đuôi", giám sát chồng mọi lúc mọi nơi. Điều này sẽ làm anh ấy cảm thấy nghẹt thở và chỉ muốn thoát ra khỏi bạn để sa vào vòng tay khác. Vì vậy nếu bạn mong muốn tình yêu, hãy rời xa anh ấy, anh ấy sẽ mang tình yêu và sự quan tâm đến cho bạn.

7. Luôn đề cao và khen ngợi ngoại hình của chồng

Ảnh minh họa

Nhiều người lấy được ông chồng có vẻ ngoài lịch lãm phong độ và cảm thấy rất tự hào. Họ luôn hết lời khen ngợi chồng trước mặt người khác. Hành động này lâu dài không những vô tình dẫn tới sự đố kỵ của những người phụ nữ khác, mà còn khiến chồng tự cảm thấy họ hơn vợ hoàn toàn.

Đàn ông sẽ cảm thấy mình thực sự có giá trị, nhất là về ngoại hình và tự cho mình cái quyền được những người phụ nữ khác xoay quanh.

Là phụ nữ, hãy luôn trân trọng và yêu thương bản thân, đặt bản thân lên vị trí số 1. Chỉ khi bạn nâng niu, trân trọng và yêu thương mình trước, bạn mới xứng đáng được chồng và những người khác tôn trọng, yêu thương.