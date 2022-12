7 loại trái cây giúp bạn giảm cân hiệu quả

Dưới đây là 7 loại trái cây giúp bạn dễ dàng giảm cân mà giá thành lại rẻ, rất hợp lý với túi tiền.

1. Táo

Táo là loại trái cây giảm cân yêu thích của nhiều nữ diễn viên nổi tiếng, nó giàu chất xơ, vitamin C, vitamin E, carotene và pectin. Thực phẩm giàu chất xơ có thể giúp làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày, tăng thời gian tiêu hóa và hấp thụ của cơ thể, kéo dài cảm giác no.

Táo là loại trái cây giảm cân yêu thích của nhiều nữ diễn viên, giàu chất xơ, vitamin C, vitamin E, carotene và pectin (Ảnh: Pexels)

Một báo cáo nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng Châu Âu cho thấy với cùng một lượng calo, chỉ số no của táo gấp đôi so với bánh mì trắng, 1,31 lần so với trứng và 1,11 lần so với thịt bò. Ngoài ra, chất polyphenol trong táo có thể thay đổi quá trình truyền tín hiệu trong mô mỡ và đóng vai trò chống béo phì.

Nữ diễn viên Hàn Quốc Park Min Young đã chia sẻ công thức giảm cân của cô, chế độ ăn kiêng giảm cân bằng táo trong 3 ngày, đó là chỉ ăn táo cho mỗi bữa ăn trong ba ngày!

2. Ổi

Ổi cũng là thực phẩm giúp giảm cân hiệu quả, một quả ổi chứa 120 calo, ít calo và nhiều chất xơ. Ổi có giá trị dinh dưỡng cao và nó cũng có hàm lượng vitamin C cao nhất trong nhiều loại trái cây. Ăn ổi trước bữa ăn có tác dụng kích thích nhu động ruột, giảm hấp thu chất béo.

Nữ diễn viên Đài Loan (Trung Quốc) Từ Nhược Tuyên dựa vào việc ăn ổi để giữ dáng.

3. Cà chua

Cà chua cũng là một sản phẩm "thần thánh" để giảm cân, 100g cà chua chỉ chứa 18 calo, giàu chất xơ và lycopene, trong đó lycopene có tác dụng chống oxy hóa, làm trắng da, bảo vệ tim mạch và thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Cà chua cũng có chất xơ pectin và axit citric, có thể giúp hấp thụ chất béo dư thừa và tăng cảm giác no.

Siêu mẫu người Đài Loan (Trung Quốc) Lâm Chí Linh từng chia sẻ rằng ăn một quả cà chua trước bữa ăn có thể ngăn cơ thể hấp thụ quá nhiều chất béo.

Cà chua cũng có chất xơ pectin và axit citric, có thể giúp hấp thụ chất béo dư thừa và tăng cảm giác no (Ảnh: CNN)

4. Quả Kiwi

Quả kiwi có hàm lượng vitamin C cao hơn chanh, giúp kiểm soát mức cholesterol, tăng cường sức khỏe đường ruột và giảm cân.

Ngoài ra, quả kiwi còn giàu chất xơ giúp tăng khối lượng phân, cải thiện nhu động ruột và ngăn ngừa táo bón.

5. Bưởi

Bưởi có lượng calo thấp và nhiều nước. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn trái cây có hàm lượng nước cao và ít calo trước bữa ăn có thể làm tăng cảm giác no và giảm lượng thức ăn.

Bưởi cũng là loại trái cây giàu chất xơ, cứ nửa quả bưởi có gần 2g chất xơ, giúp tăng cảm giác no.

6. Quả bơ

Bơ có nhiều chất xơ, có thể giúp giảm cân. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng 100g bơ chứa 6,7g chất xơ.

Bơ có nhiều chất xơ, có thể giúp giảm cân (Ảnh: Pexels)

Ngoài ra, bơ có nhiều chất béo, nhưng chất béo là chất béo không bão hòa đơn có lợi cho sức khỏe, giống như dầu ô liu. Chất béo này có thể làm giảm tỷ lệ mắc bệnh tim và đột quỵ, cũng như kiểm soát huyết áp và lượng đường trong máu.

Chất béo không bão hòa đơn trong quả bơ có thể giúp giảm cảm giác thèm ăn sau bữa ăn và thúc đẩy quá trình giảm cân.

Tuy nhiên, do bơ có hàm lượng calo cao, cứ 100g chứa 160 calo, các chuyên gia khuyến cáo nên kiểm soát lượng ăn hàng ngày, ăn từ nửa đến một quả mỗi ngày là đủ.

7. Cam

Cam chứa ít calo, giàu nước và chất xơ nên ăn cam có thể tạo cảm giác no.

Ngoài ra, chất flavonoid trong cam còn có thể thúc đẩy tiêu hao năng lượng và tăng quá trình oxy hóa axit béo trong gan, từ đó giúp giảm cân.