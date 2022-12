5 loại thực phẩm nên tránh ăn khi đang mắc bệnh tiêu hóa

Các vấn đề về đường ruột thường xuất hiện theo nhiều triệu chứng khác nhau, nhẹ thì đầy hơi, chướng bụng, táo bón, tiêu chảy; nặng hơn thì đại tiện có máu, buồn nôn, chán ăn. Bất kể nguồn gốc của các vấn đề về tiêu hóa của bạn là gì, bạn cũng nên biết rằng có một số loại thực phẩm cần tránh xa khi bị khó chịu về tiêu hóa, vì chúng có thể làm cho các triệu chứng mà bạn đang gặp phải thậm chí còn tồi tệ hơn.

Dưới đây là 5 ví dụ về các loại thực phẩm bạn nên tránh khi đang mắc bệnh tiêu hóa do 2 chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ - Melissa Rifkin và Kelsey Hampton trả lời trên tời Eat this, Not that.



5 món "phá hủy" đường ruột cực nhanh mà ai cũng thích

1. Khoai tây chiên

Khoai tây chiên có thể là một món ăn vặt tiện lợi, nhưng chúng có thể làm trầm trọng thêm các vấn đề tiêu hóa của bạn.

Thực phẩm chứa nhiều carbohydrate đơn giản như khoai tây chiên, bánh mì trắng và bánh ngọt có xu hướng di chuyển nhanh qua đường tiêu hóa, thường dẫn đến đầy hơi và đầy bụng.

Hơn nữa, khoai tây chiên còn chứa rất nhiều chất béo, đây là nguyên nhân gây ra chứng ợ chua - một vấn đề phổ biến ở đường tiêu hóa. Ngoài khoai tây chiên thì đồ chế biến sẵn, thịt mỡ cũng có thể làm gia ăng nguy cơ ợ nóng, ợ chua cho bạn.

2. Cải bắp

Loại rau này nổi tiếng là có thể gây rối loạn tiêu hóa với các triệu chứng như đầy hơi, chuột rút và đầy hơi.

Bắp cải là một phần của các loại rau họ cải, một nhóm có chứa các loại rau phổ biến khác, như bông cải xanh và cải bruxen. Nhóm rau này chứa một loại đường gọi là raffinose, được biết là gây ra khí, dẫn đến đầy hơi.

Nấu chín những loại rau này trước khi ăn có thể làm giảm khả năng bị rối loạn tiêu hóa, tuy nhiên những người đang mắc bệnh nghiêm trọng về đường tiêu hóa có thể cần phải tránh xa chúng.

3. Các loại đậu

Tương tự như rau họ cải, đậu là một loại thực phẩm khác có chứa raffinose, loại đường được biết là gây ra đầy hơi.

Mặc dù rất bổ dưỡng do hàm lượng protein, chất xơ và vi chất dinh dưỡng, đậu thường gây rối loạn tiêu hóa. Đầy hơi, chướng bụng và đau dạ dày là một số triệu chứng thường gặp khi ăn đậu.

Ngoài lượng đường raffinose có trong đậu, hàm lượng chất xơ cao của chúng cũng có thể gây ra vấn đề tương tự. Mặc dù chất xơ là một chất dinh dưỡng thiết yếu, nhưng ăn quá nhiều chất xơ cùng một lúc, đặc biệt là khi đang gặp các vấn đề về đường ruột, có thể dẫn đến các triệu chứng trầm trọng hơn.

4. Giăm bông, xúc xích

Giăm bông, xúc xích đều là những sản phẩm thịt đã qua chế biến, nếu tiêu thụ quá nhiều sẽ làm tăng nguy cơ ung thư ruột. Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) thuộc WHO đã chỉ ra rằng mỗi người tiêu thụ 50g thịt chế biến sẵng hàng ngày (tương đương với khoảng 4 miếng thịt xông khói hoặc 1 chiếc xúc xích) thì nguy cơ ung thư ruột kết sẽ tăng lên khoảng 18%.

Lý do là vì các loại thịt chế biến sẵn thường chứa nhiều chất phụ gia và tạo màu, thậm chí có thể chứa các hóa chất hình thành trong quá trình chế biến hoặc nấu thịt, ví dụ như hợp chất N-nitroso và hydrocarbon thơm đa vòng có thể gây ra bệnh ung thư.

5. Thịt chiên

Thịt chiên chứa nhiều dầu mỡ là món ăn khó tiêu hóa nhất, ăn quá nhiều trong thời gian dài sẽ gây nhiều gánh nặng cho dạ dày và đường ruột, đồng thời sẽ kích thích trực tiếp đến niêm mạc dạ dày và ruột dẫn đến viêm loét.

Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người thường xuyên ăn đồ chiên rán tỷ lệ mắc bệnh ung thư cao hơn nhiều so với những người ít ăn, vì vậy bạn cần giảm ngay các thực phẩm chiên rán trong mâm cơm, đặc biệt là món thịt chiên.