Đậu

Báo Pháp luật TP.HCM dẫn nguồn trang tin sức khoẻ Health cho biết, đậu là thực phẩm giúp sống trăm tuổi vì nó giàu protein, chất xơ, vitamin và khoáng chất. Đặc biệt, đậu có chỉ số đường huyết thấp, hỗ trợ sức khỏe tim mạch và tiêu hóa. Do đó, bạn có thể ăn một số loại đậu như đậu đen, đậu đỏ, đậu xanh, đậu lăng.

Rau lá xanh

Đây cũng là thực phẩm giúp sống trăm tuổi vì nó giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Các chất này giúp cải thiện tình trạng viêm, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ sức khỏe tim mạch và nhận thức. Bạn có thể tiêu thụ một số loại rau lá xanh như rau bina, cải xoăn, cải Thụy Sĩ...

Các loại hạt

Các loại hạt cung cấp chất béo lành mạnh, protein, chất xơ, vitamin và khoáng chất. Chúng có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm. Giúp giảm cholesterol, huyết áp và nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Bạn có thể tiêu thụ các loại hạt như hạt dẻ cười, quả óc chó, hạnh nhân, hạt chia, hạt lanh.

Quả mọng

Quả mọng cung cấp "tất cả trong một" cho người trên 50 tuổi vì giàu chất xơ, vitamin C và flavonoid chống viêm, chống oxy hóa. "Chất xơ giúp kiểm soát cân nặng, phòng bệnh tiểu đường, bệnh tim và ung thư ", chuyên gia dinh dưỡng Nancy Farrell Allen, phát ngôn viên của Viện Dinh dưỡng và Chế độ ăn uống của Mỹ, cho biết. Nam giới từ 51 tuổi trở lên nên ăn 30 gram mỗi ngày và phụ nữ từ 50 tuổi trở lên nên ăn 21 gram mỗi ngày.

Báo Thanh Niên dẫn nguồn trang tin sức khỏe AARP (Mỹ) cho biết, nghiên cứu của Đại học Tufts (Mỹ) năm 2020 phát hiện người từ 50 tuổi trở lên ăn nhiều thực phẩm giàu flavonoid như quả mọng, táo và trà có nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ thấp hơn 2 - 4 lần.

Quả mọng còn có những lợi ích khác. Nghiên cứu của Đại học King's College London (Anh) đã phát hiện tiêu thụ 100 gram (khoảng 1 chén) quả nam việt quất mỗi ngày giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch. Nghiên cứu của Đại học California (Mỹ) năm 2022, còn phát hiện một lượng nhỏ quả kỷ tử khô có thể giúp làm chậm hoặc ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng.

Cá

Các loại cá là nguồn protein nạc mà người lớn tuổi cần để duy trì hoặc lấy lại cơ bắp. Tiến sĩ y khoa Marie A. Bernard từ Viện Y tế Quốc gia Mỹ, khuyên nên ăn 140 -170 gram protein mỗi ngày, gồm cá, gia cầm, các loại hạt, sản phẩm từ đậu nành hay thịt nạc.

Cá cũng là nguồn cung cấp B12 - loại vitamin mà người lớn tuổi dễ bị thiếu. Chuyên gia dinh dưỡng Christine Rosenbloom, giáo sư tại Đại học Bang Georgia (Mỹ) cho biết, cá béo cũng có axit béo omega-3. Ăn 2 - 3 lần một tuần giúp giảm nguy cơ tử vong do bệnh tật khoảng 17%.

Quả bơ

Một nghiên cứu kéo dài 30 năm của Đại học Harvard năm 2022 đã phát hiện ra rằng những người ăn ít nhất 2 khẩu phần bơ mỗi tuần có nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp hơn những người hiếm khi ăn bơ.

Quả bơ và rau xanh là những thực phẩm tốt cho tuổi thọ

Khoai lang

Đây cũng là thực phẩm giúp sống trăm tuổi, vì nó cung cấp carbohydrate, chất xơ và chất chống oxy hóa. Giúp kiểm soát lượng đường trong máu, chống viêm và có khả năng chống lão hóa. Bạn có thể ăn khoai lang tím, khoai lang vàng.