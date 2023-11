Loại quả giòn ngọt, vitamin C gấp 4 lần cam, tốt cho tiêu hóa, tim mạch và ngừa ung thư

Ổi là một loại trái cây nhiệt đới mọc ở nơi có thời tiết khô hoặc ẩm. Cả phần quả và lá của cây ổi đều có thể ăn được, trong đó phần quả thường được ăn như một món ăn nhẹ và lá thường được đun sôi thành trà thảo dược hoặc dùng trong các bài thuốc dân gian của người Việt.

Kết cấu của ổi tương tự như quả lê nhưng giòn hơn một chút. Chúng có hương vị nhiệt đới ngọt ngào sẽ ngay lập tức kích thích vị giác của bạn. Nhưng ẩn giấu bên trong món ăn nhẹ ngọt ngào này là nhiều lợi ích sức khỏe.

1. Cải thiện tiêu hóa

Ổi rất giàu chất xơ, có thể làm tăng lượng phân, giảm táo bón, thúc đẩy nhu động ruột, giúp tiêu hóa thức ăn và hấp thu chất dinh dưỡng. Ngoài ra, nó còn giúp làm rắn phân, từ đó làm giảm các triệu chứng tiêu chảy.

Một số nghiên cứu cho thấy ổi có lợi cho người có vấn đề về tiêu hóa (chẳng hạn như hội chứng ruột kích thích).

2. Tăng cường khả năng miễn dịch

Ổi rất giàu chất dinh dưỡng như vitamin C, vitamin A và chất chống oxy hóa, giúp tăng cường chức năng của hệ miễn dịch. Vitamin C có thể làm tăng hoạt động của các tế bào bạch cầu và tăng cường khả năng chống lại mầm bệnh. Các chất chống oxy hóa trong ổi giúp giảm tổn thương gốc tự do và bảo vệ các tế bào miễn dịch khỏi stress oxy hóa.

3. Duy trì sức khỏe tim mạch

Ổi rất giàu các hợp chất polyphenolic, chẳng hạn như flavonoid và tannin, có đặc tính chống oxy hóa, chống viêm và có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Ngoài ra, vitamin C và vitamin K trong ổi cũng có liên quan mật thiết đến sức khỏe tim mạch. Vitamin C giúp bảo vệ mô tim khỏi tổn thương gốc tự do, trong khi vitamin K tham gia vào quá trình đông máu và duy trì chức năng tim bình thường.

4. Giảm đau bụng kinh

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ổi có thể làm giảm đau bụng kinh và khó chịu. Điều này là do các hoạt chất trong ổi có đặc tính chống viêm và chống co thắt, có thể giúp giảm đau bụng kinh do co bóp tử cung.

Ngoài ra, vitamin C và vitamin E trong ổi còn có thể giúp cân bằng nồng độ estrogen và giảm các triệu chứng hội chứng tiền kinh nguyệt (PMS).

5. Giảm nguy cơ ung thư

Ổi chứa một số chất dinh dưỡng chống ung thư như flavonoid, chất chống oxy hóa và chất xơ. Những chất này có thể giúp giảm tổn thương DNA, ức chế sự phát triển của tế bào khối u và có tác dụng chống viêm.

Nghiên cứu cho thấy ổi có tác dụng bảo vệ tiềm năng chống lại các bệnh ung thư như ung thư vú, tuyến tiền liệt và ruột kết.

Nhớ uống đủ nước khi ăn thực phẩm nhiều chất xơ như ổi

Một số người cho rằng "ăn ổi sẽ gây khó khăn khi đại tiện" nhưng điều này không đúng. Sở dĩ có nhận định này là vì ổi là loại thực phẩm giàu chất xơ, khi ăn thực phẩm nhiều chất xơ (như ổi), nếu không uống đủ nước, phân hình thành trong cơ thể sẽ trở nên quá khô và cứng. Nước được coi là chất "bôi trơn" cho ruột, giữ ẩm cho môi trường ruột cũng giúp ích cho việc đại tiện.

Do đó, đảm bảo cung cấp đủ nước có thể đảm bảo chất xơ hấp thụ nước và nở ra trong ruột, giúp làm mềm phân và thúc đẩy nhu động ruột, đồng thời hoàn thành tốt quá trình tiêu hóa.

2 nhóm người nên chú ý trước khi ăn ổi

- Dị ứng với ổi

Một số người có thể bị dị ứng với ổi hoặc các thành phần của nó. Các triệu chứng dị ứng có thể bao gồm ngứa da, mẩn đỏ, khó thở, khó tiêu hoặc các phản ứng dị ứng khác. Nếu bạn bị dị ứng với trái cây này hoặc nghi ngờ mình bị dị ứng với ổi, hãy tránh ăn nó và tham khảo ý kiến bác sĩ để đánh giá thêm.

- Khó tiêu nặng

Vì ổi có chứa axit trái cây và chất xơ nên nó có thể gây khó tiêu hoặc khó chịu ở đường tiêu hóa ở một số người. Nếu bạn bị tăng tiết axit, loét dạ dày, viêm dạ dày, trào ngược dạ dày thực quản hoặc các vấn đề về đường tiêu hóa khác, bạn nên ăn ổi một cách thận trọng hoặc điều độ theo hướng dẫn của bác sĩ.

Nguồn và ảnh: HK01, WebMD