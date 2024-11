7 chi tiết ẩn ít ai biết của bom tấn The Substance: Chiếc đầm cuối phim hé lộ kết cục của nữ chính

The Substance, bom tấn 18+ hot nhất hiện tại, đang tạo nên làn sóng gây sốt khắp mặt trận MXH và truyền thông, thu hút lượng tương tác và thảo luận khủng ở mỗi bài đăng. Bên cạnh yếu tố máu me, bạo lực mang đậm màu sắc body horror (kinh dị cơ thể), tác phẩm còn tạo dấu ấn sâu sắc về tính nghệ thuật hàn lâm được phủ lên từng thước phim. Dĩ nhiên, những quả trứng phục sinh vẫn sẽ là thứ gia vị mới lạ không thể thiếu trong The Substance, đánh đố khán giả về các tầng lớp ý nghĩa được gài gắm xuyên suốt 141 phút lên sóng.

Lọ Lem

Một trong những chi tiết thú vị nhất chính là hình tượng Lọ Lem được thể hiện bởi Sue trong bộ đầm xanh kinh điển của cô công chúa Disney nổi tiếng. Sue (Margaret Qualley) gấp rút tham dự buổi phát sóng trực tiếp New Year's Eve tương tự như Nàng Lọ Lem mong muốn được tới đêm dạ vũ hoàng gia. Thay vì bạch mã hoàng tử như trong cổ tích, người dang tay chờ đón Sue lại là những lão đại già thèm khát gái trẻ đẹp. Chúng là tác nhân trực tiếp “đồ vật hóa” cô, coi cô chỉ như một công cụ để kiếm tiền và thỏa mãn ham muốn. Khi đã hết hạn sử dụng, số phận của Sue cũng sẽ thảm không kém Elisabeth (Demi Moore).

Theo chuyện cổ tích, Lọ Lem sẽ phải trở về nhà trước 12 giờ đêm, thời điểm phép màu của mẹ tiên đỡ đầu kết thúc. Sue cũng loay hoay tìm cách tới buổi phát sóng trước buổi khi sang năm mới để diện kiến khán giả, khoe trọn sắc vóc đỉnh cao trong niềm hân hoan. Tuy nhiên, vì đã trở thành quái vật, Sue dần lụi tàn thành một bãi nhầy nhụa, mất mọi thứ trong tay, y hệt như trường hợp xảy ra với Lọ Lem.

Con quái vật

Sau khi xuống tay với Elisabeth, cơ thể Sue bắt đầu suy yếu, buộc cô phải sử dụng loại huyết thanh còn sót lại, thứ chất lỏng bị nghiêm cấm bởi nhà phân phối. Điều này đã vô tình biến cô trở thành một con quái vật quỷ dị mang hình hài của cả Elisabeth lẫn Sue - Monstro Elisasue. Thứ thực thể ghê tởm này tượng trưng cho cỗ xe bí ngô, đưa cả 2 tới đêm hội của nhà sản xuất như cách mà Lọ Lem đặt chân tới bữa tiệc hoàng gia.

Đại lộ Danh vọng Hollywood

Bị phơi bày thân thể dị hỡm trước khán giả tại trường quay, Monstro Elisasue, giờ đây chỉ còn lại đống bầy nhầy nội tạng, chậm chạp lê lết tới Ngôi sao Đại lộ Danh vọng Hollywood của Elisabeth. Tại đây, khuôn mặt của cô ngắm nhìn bầu trời đầy sao và nhớ lại một thời hoàng kim đã qua, một thời cô từng có trong tay tất cả của một siêu sao nổi tiếng. Elisabeth cả đời sống vì hư vinh, nay chết cũng vì hư vinh.

Harvey



Nhiều người tin rằng tên nhà sản xuất chương trình thể hình aerobic Harvey được lấy cảm hứng từ Harvey Weinstein. Từng là nhân vật quyền lực nhất ngành công nghiệp giải trí Hollywood, sự nghiệp và danh tiếng của Harvey Weinstein sụp đổ hoàn toàn sau loạt cáo buộc tình dục kéo dài trong nhiều năm. Năm 2020, Weinstein bị kết án 23 năm tù, về tội hiếp dâm và quấy rối tình dục. Harvey trong The Substance phần nào cũng có nét tương đồng.

The Shining

Phân cảnh Sue đi học hành lang màu cà rốt đầy sống động và bắt mắt, cùng tấm thảm trải nhiều hoa văn sặc sỡ gợi nhớ tới phân cảnh tương tự trong The Shining, tượng đài phim phim kinh dị thế giới. Thiết kế này tăng sự bất an, kịch tính cho bộ phim, đồng thời chi tiết hình chữ nhật đối xứng vị chia đôi ở giữa nói lên tính 2 mặt xuyên suốt bộ phim - Sue và Elisabeth cũng như cái giá đi đôi với sự nổi tiếng và sự trẻ trung.

Tấm lưng đầy vết khâu

Nhờ thứ thần dược bí ẩn, Sue được sinh ra qua tấm lưng bị xẻ làm đôi của Elisabeth. Hình ảnh này khiến người hâm mộ nhớ tới quái vật Backburster trong loạt phim Alien. Năm 2017, tiền truyện Alien: Covenant giới thiệu phiên bản nâng cấp của Chestburset - Backburster. Đúng như tên gọi của nó, một khi đã bị cấy trứng vào cơ thể, vật chủ sẽ có số phận bi thương khủng khiếp - bị Xenomorph xé rách lưng và chui ra để bắt đầu cuộc săn mồi và nhân bản đồng loại.

Chương trình aerobic

Elisabaeth là một minh tinh hết thời cố gắng níu kéo lại chút huy hoàng bằng việc hướng dẫn tập luyện aerobic trên sóng truyền hình. Chi tiết này được thực hiện nhằm tri ân tới di sản khổng lồ của nữ diễn viên gạo cội Jane Fonda. Từ những năm 1980, Jane Fonda đã góp phần quan trọng trong việc phổ biến môn thể thao aerobic bằng cách kết hợp nó với âm nhạc và các điệu nhảy, tạo nên một phong cách tập luyện vui tươi và khỏe khoắn Một trong những đóng góp đáng chú ý của bà là cuốn sách "Jane Fonda’s Workout Book", trong đó giới thiệu một phương pháp tập luyện aerobic kết hợp với nền nhạc, gọi là workout. Những đĩa VCD hướng dẫn tập luyện chăm sóc sức khỏe mà bà phát hành từng vô cùng phổ biến và nhanh chóng trở thành một trong những sản phẩm bán chạy nhất trên thế giới.