Hôm nay ngày 1/11, siêu phẩm 18+ The Substance đã chính thức ra rạp, chiêu đãi bữa tiệc đầy mãn nhãn nhưng không kém phần rùng mình tới khán giả. Theo số liệu từ Box Office Vietnam, tính đến 21 giờ, dự án nhà MUBI chỉ mới thu về hơn 246 triệu đồng doanh thu trong ngày đầu công chiếu, một con số khá ảm đạm so với "cơn mưa lời khen" bộ phim nhận được. Cộng với 2 ngày chiếu sớm, The Substance đã gặt hái được 610 triệu đồng.

The Substance chính thức đổ bộ các phòng vé Việt từ ngày 1/11

Hiệu quả thu hút người xem của The Substance được đánh giá là không ổn định, báo hiệu về tình cảnh "bom xịt" tại các rạp chiếu quốc nội. Với 2058 vé được bán ra trong tổng số 367 suất chiếu, khả năng lấp kín ghế ngồi của The Substance càng bất khả thi khi trung bình mỗi suất chiếu chỉ đón nhận 6-7 khán giả.

Bộ phim đang gặp tình cảnh doanh thu ảm đạm mặc cho vô số bài đánh giá khen ngợi

Lý giải cho sự tình này, body horror (kinh dị cơ thể) chưa có độ phổ biến nhất định tại thị trường phim Việt, chưa kể thể loại này cũng có phần kén người xem vì phần hình ảnh thường gây khó chịu, sợ hãi. Công tác quảng bá truyền thông của tác phẩm cũng chưa được đẩy mạnh triệt để, phần nào không gây được tiếng vang lớn tới khán giả. Ngoài ra, tính nghệ thuật vẫn mang sức nặng khá lớn xuyên suốt The Substance, mà thị hiếu khán giả Việt có xu hướng nghiêng về phim kinh dị thuần giải trí.

Ở địa hạt quốc tế, The Substance đang từng bước chứng tỏ mình là một đối thủ máu mặt trên đường đua phim kinh dị 2024, kèn cựa trực tiếp tới những "đàn anh đàn chị" đình đám khác như Late Night With The Devil, Oddity, Abigail, Longlegs… Tổng doanh thu toàn cầu hiện tại của The Substance vượt mốc 42 triệu đô. So với mức kinh phí 17.5 triệu đô cùng các hoạt động quảng bá, siêu phẩm 18+ được dự đoán đã bắt đầu sinh lời.

Nặng đô không chỉ ở yếu tố kinh dị mà còn ở tính nghệ thuật nên The Substance vẫn chưa có độ nhận diện xứng đáng

The Substance theo chân Elizabeth Sparkle (Demi Moore), một minh tinh hết thời đang làm huấn luyện viên aerobic trên một chương trình truyền hình. Dù sắc vóc vượt trội hơn chị em cùng trang lứa nhưng Elizabeth vẫn phải chịu thua trước tuổi tác khi bị yêu cầu nghỉ việc. Không chịu đầu hàng trước thời gian nghiệt ngã, cô tìm đến một loạt huyết thanh bí ẩn ngoài chợ đen nhằm níu giữ chút hoàng kim của kiếp người nổi tiếng.

Thứ thần dược này sản sinh ra một bản thể trẻ trung, xinh đẹp hơn - Sue (Margaret Qualley). Điều kiện được đưa ra là cả 2 sẽ không thể chung sống cùng lúc. Sự cân bằng luôn phải được duy trì, cơ thể con tỉnh dậy thì thân xác mẹ phải "ngủ đông." Sau đó cả 2 sẽ hoán đổi vị trí sau 7 ngày. Sue phải liên tục tiêm dưỡng dưỡng chất nuôi Elizabeth trong 7 ngày, đồng thời sử dụng dịch tuỷ của cơ thể gốc để tránh mục rữa. Từ đây, dục vọng và nỗi ám ảnh về cái đẹp mở ra cuộc đua với thời gian vô cùng đẫm máu.

2 bản thể phải thay nhau sinh hoạt dưới 2 nhân dạng khác nhau nhằm duy trì sự trẻ trung, diễm lệ mà Elizabeth hằng mong muốn

The Substance lên án thứ tiêu chuẩn sắc đẹp vô lý mà xã hội áp đặt lên phụ nữ, khiến họ phải làm đủ mọi cách để duy trì ngoại hình xuân sắc. Định kiến giới cũng được gài gắm khéo léo, cho thấy tuổi già sẽ tước đi gần như mọi thứ của phái yếu, từ sự nghiệp, sự tôn trọng tới quyền được yêu thương. Thành công của bộ phim cũng là cú hích đối với sự nghiệp heo hút của Demi Moore, kiều nữ đắt giá nhất Hollywood 1 thời, nay chịu phận "hết thời" suốt 2 thập kỷ.

Nỗi ám ảnh về cái đẹp và định kiện giới chính là trung tâm của bộ phim

The Substance đang được công chiếu ở các phòng vé Việt Nam.