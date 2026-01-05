Nam ca sĩ 29 tuổi đột ngột qua đời, em gái tiết lộ mắc 1 căn bệnh 10 năm, người trẻ giờ bị nhiều

Cộng đồng mạng và người hâm mộ vừa nhận tin buồn khi nam ca sĩ Jin Denim (tên thật Jin Jung Yeop), nghệ sĩ tài năng 29 tuổi, đột ngột qua đời sau một tai nạn ngã từ tầng cao xuống đất. Tin này được chính em gái của anh xác nhận trên trang cá nhân, cho biết anh mất vào ngày 17/12/2025 nhưng gia đình chọn thời điểm gần đây để công bố với công chúng. Tang lễ được tổ chức riêng tư với người thân và bạn bè thân thiết.

Điều khiến nhiều người chú ý hơn cả là câu chuyện sức khỏe tâm thần của Jin Denim. Trang KoreaBoo đưa tin, em gái nam ca sĩ tiết lộ anh đã sống chung với chứng rối loạn lưỡng cực và các triệu chứng loạn thần từ năm 2015, tức là hơn 10 năm.

Trong suốt thời gian đó, anh liên tục điều trị y tế và theo toa thuốc để kiểm soát bệnh, nhưng cuối năm 2025, các triệu chứng trở nên trầm trọng và khó kiểm soát hơn, gây áp lực lớn cho bản thân và gia đình. Gia đình cũng khẳng định anh không tử vong do hành động tự gây hại mà là một tai nạn ngoài ý muốn trong lúc bệnh diễn biến phức tạp.

Rối loạn lưỡng cực là gì?

Theo thông tin chia sẻ trên website của Vinmec, rối loạn lưỡng cực (bipolar disorder) là một rối loạn tâm thần mãn tính, đặc trưng bởi sự dao động cực độ trong tâm trạng, giữa những giai đoạn hưng cảm phấn khích quá độ và trầm cảm buồn bã sâu sắc. Bệnh này còn được gọi là rối loạn hưng - trầm cảm.

Loạn thần là gì?

Khái niệm loạn thần đề cập đến một tình trạng rối loạn nhận thức và nhận thức thực tại, trong đó người bệnh không thể phân biệt đúng - sai giữa thực và ảo, xuất hiện các hiện tượng như ảo giác, hoang tưởng, suy nghĩ rối loạn. Loạn thần có thể là biểu hiện kèm theo trong các rối loạn như rối loạn lưỡng cực nặng, trầm cảm nặng hay tâm thần phân liệt.

Mối liên hệ giữa rối loạn lưỡng cực và loạn thần

Trong rối loạn lưỡng cực, những giai đoạn hưng cảm dữ dội hoặc trầm cảm sâu có thể kèm theo triệu chứng loạn thần, đặc biệt khi bệnh không được kiểm soát tốt. Đây là giai đoạn mà người bệnh có thể nghe/nhìn thấy những điều không thật, hoang tưởng hoặc khó kiểm soát hành vi, ảnh hưởng nặng nề đến nhận thức, hành vi và an toàn bản thân.

Căn bệnh này đang ngày càng được chú ý ở người trẻ

Rối loạn lưỡng cực không phân biệt tuổi tác, nhưng theo các chuyên gia, bệnh thường khởi phát ở giai đoạn thanh thiếu niên đến tuổi trưởng thành trẻ, khoảng dưới 30 tuổi. Sự thay đổi nhanh chóng trong tâm trạng khiến nhiều người nhầm lẫn với căng thẳng thông thường, dẫn đến chẩn đoán chậm trễ.

Theo các chuyên gia tâm thần học, áp lực học tập - công việc, stress kéo dài, thiếu ngủ và yếu tố môi trường xã hội ngày càng khắc nghiệt có thể khiến nhiều người trẻ dễ rơi vào tình trạng dao động cảm xúc thất thường. Điều này không hẳn là "gánh nặng bệnh tâm thần tăng đột biến", nhưng nhận thức và chẩn đoán đang được cải thiện hơn, khiến số ca được thống kê và điều trị tăng lên rõ rệt.

Những dấu hiệu cần cảnh giác ở người trẻ

Thanh niên có thể có biểu hiện như:

Đột ngột thay đổi tâm trạng từ hưng phấn sang buồn bã sâu sắc.

Giảm năng suất học tập/làm việc, mất ngủ kéo dài.

Mất kết nối với thực tế hoặc có hành vi khó kiểm soát.

Nghĩ về việc tự làm hại bản thân.

Khi những dấu hiệu này kéo dài hoặc trở nên nghiêm trọng, cần liên hệ chuyên gia sức khỏe tâm thần để được đánh giá sớm và chính xác.

Nếu bạn hoặc người thân có các dấu hiệu khó kiểm soát cảm xúc, hãy tìm đến các cơ sở y tế uy tín, gặp bác sĩ chuyên khoa tâm thần để được tư vấn và điều trị kịp thời, vì thấu hiểu và can thiệp sớm sẽ thay đổi cuộc đời.

