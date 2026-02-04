60 tuổi thú thật điều khó nói về con dâu: Nó có vất vả đến mấy, tôi cũng không thấy mình cần phải mang ơn

Tôi năm nay 60 tuổi, đã nghỉ hưu, sống cùng con trai, con dâu và từng trực tiếp trông cháu nội. Sau nhiều năm quan sát và trải nghiệm, tôi dần rút ra một suy nghĩ khiến không ít người khó chấp nhận: Dù con dâu có chăm chỉ, hy sinh hay vất vả đến đâu, tôi cũng không cảm thấy mình cần phải "biết ơn".

Nghe thì có vẻ cay nghiệt, thậm chí vô tình. Nhưng đây không phải là sự ác cảm, mà là cách nhìn rất thực tế về ranh giới trong gia đình hiện đại.

Con dâu vất vả nhưng người được hưởng nhiều nhất không phải bố mẹ chồng

Tôi không phủ nhận sự cực nhọc của con dâu. Đi làm kiếm tiền, về nhà lo cơm nước, dọn dẹp, chăm con... nhìn thôi cũng đủ thấy mệt. Nhưng nếu nói những việc đó là làm "vì bố mẹ chồng", thì không hẳn đúng.

Người hưởng lợi trực tiếp từ sự tươm tất, chu toàn ấy là chồng cô ấy và con cái chúng nó. Gia đình nhỏ vận hành trơn tru, con trai tôi bớt áp lực, con cái được chăm sóc tốt, đó là trách nhiệm trong hôn nhân, không phải là "ân huệ" dành riêng cho bố mẹ chồng.

Tôi sống cùng nhà nhưng không phải là người được phục vụ. Vì vậy, việc yêu cầu tôi phải cảm kích sâu sắc vì những điều vốn thuộc về trách nhiệm vợ chồng, với tôi là không cần thiết.

Ảnh minh họa (Nguồn: Trung niên an nhiên)

Nhà, xe, cưới hỏi đã lo, đó là nền tảng, không phải cái cớ để đòi biết ơn qua lại

Thú thật, để con trai cưới được vợ, chúng tôi đã bỏ ra không ít. Nhà do chúng tôi mua, xe do chúng tôi sắm, đám cưới cũng một tay lo liệu. Đó là sự hỗ trợ của cha mẹ dành cho con cái, giúp chúng ổn định cuộc sống.

Vậy nên khi con dâu sống trong ngôi nhà đó, sử dụng những điều kiện đó và cùng chồng vun vén gia đình, thì đó là sự phân công và hưởng thụ chung trong hôn nhân, không phải là "làm để trả ơn" cho bố mẹ chồng.

Nếu cứ đặt nặng chuyện ai mang ơn ai, gia đình rất dễ rơi vào vòng luẩn quẩn: làm – mong được ghi nhận – thất vọng khi không được như kỳ vọng.

Chăm cháu là tình cảm, không phải món nợ để đòi hỏi cảm xúc

Có con dâu từng nghĩ rằng: "Tôi sinh cháu nội cho ông bà, vậy ông bà phải biết ơn tôi". Nhưng tôi cho rằng, đó là một cách hiểu lệch lạc.

Đứa trẻ trước hết là con của vợ chồng họ. Việc ông bà trông cháu là vì tình thân, vì tự nguyện, không phải vì bị "ban ơn". Cũng giống như con dâu chăm con, đó là trách nhiệm của người mẹ, chứ không phải một nghĩa cử để đổi lấy sự biết ơn từ bố mẹ chồng.

Gia đình sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều nếu ai cũng hiểu rõ: Tình cảm không nên bị biến thành sự mặc cả.

Ảnh minh họa

Trong nhà, điều quan trọng không phải là cảm ơn, mà là ranh giới

Tôi luôn tin rằng, trong gia đình, cảm kích quá mức đôi khi lại phản tác dụng. Bởi cảm kích thường kéo theo kỳ vọng. Kỳ vọng nhiều thì thất vọng cũng lớn.

Tôi không xem con dâu là khách, cũng không coi cô ấy là người phải "hy sinh" để làm vừa lòng bố mẹ chồng. Cô ấy là vợ của con trai tôi, là người đồng hành cùng nó – mối quan hệ đó có trách nhiệm, có nghĩa vụ, nhưng không cần gắn thêm áp lực cảm xúc.

Tôi không biết ơn con dâu không phải vì tôi vô tâm, mà vì tôi tin rằng:

Việc ai làm trong gia đình là trách nhiệm của người đó;

Không nên biến bổn phận thành công lao để rồi chờ đợi sự ghi nhận;

Càng rạch ròi, càng ít tổn thương.

Gia đình không cần quá nhiều lời cảm ơn, chỉ cần mỗi người hiểu đúng vị trí của mình. Khi không còn ai phải gồng mình "hy sinh" để được công nhận, thì lúc đó, mọi mối quan hệ mới thực sự nhẹ nhõm.