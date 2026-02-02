"Mộng chè" mà tốt với con dâu thì hôn nhân coi như thắng một nửa!

Gần đây, mạng xã hội lan truyền mạnh mẽ chia sẻ của tài khoản tên H.T – một nàng dâu trẻ với câu mở đầu khiến nhiều người vừa đọc đã nghẹn lại:

"Mấy bà có công nhận với tôi là mộng chè mà tốt với con dâu thì cuộc hôn nhân coi như đã thắng một nửa rồi không?".

Mẹ chồng trong cổ tích bước ra

Bài viết của H.T chỉ nhẹ nhàng thuật lại 5 năm làm dâu của mình, nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến nhiều người phải dừng lại, đọc chậm từng dòng.

Theo chia sẻ, mẹ chồng của cô – người mà dân gian vẫn quen gọi bằng hai chữ "mộng chè" đã bao nuôi cả gia đình tiền sinh hoạt suốt 5 năm từ ngày con trai lấy vợ. Cháu nội uống sữa ngoài từ nhỏ, bà mua. Tiền học, có lúc bà đóng giúp. Sinh nhật con dâu, Tết nhất, bà đều cho tiền. Việc nhà gần như bà không bắt làm. Từ khi H.T sinh con, mẹ chồng không cho rửa bát, sáng còn mua đồ ăn cho hai vợ chồng. Đi đâu bà cũng tranh trả tiền, sợ con cái thiếu thốn. Có món ngon, món tốt, bà luôn để phần con dâu trước. Bà chưa từng quát mắng, chưa một lời than vãn.

Ảnh minh họa

Đáng nói hơn cả là chi tiết: 5 năm làm dâu, mẹ chồng chỉ mua quần áo cho mình đúng 5 lần, còn lại là lo cho con, cho cháu. H.T kết lại bằng một câu rất nhẹ: "Số mình tuy hơi vất vả, nhưng bù lại toàn gặp người tốt, trộm vía thật".

Bài viết nhanh chóng nhận về hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận. Có người xúc động, có người ghen tị, có người lại thở dài: " Không phải ai cũng có phúc phần như vậy". Và cũng từ đó, một cuộc tranh luận âm thầm được mở ra...

Vai trò của mẹ chồng trong hôn nhân rốt cuộc quan trọng đến mức nào?

Thực tế, không ít cuộc hôn nhân tan vỡ bắt đầu từ những mâu thuẫn rất nhỏ giữa mẹ chồng – nàng dâu. Không phải vì tiền bạc quá lớn, cũng không hẳn vì ác ý, mà vì sự can thiệp, kiểm soát, so đo, hoặc đơn giản là thiếu tôn trọng ranh giới. Trong bối cảnh ấy, hình ảnh một người mẹ chồng chủ động lùi lại, đứng sau hỗ trợ, coi con dâu như con gái ruột dù không nói ra trở nên hiếm hoi và đáng quý.

Nhiều người đồng tình với quan điểm của H.Tg: Khi mẹ chồng tử tế với con dâu, người phụ nữ đó bước vào hôn nhân với một tâm thế an toàn hơn rất nhiều. Cô ấy không nơm nớp lo làm sai, không phải gồng mình "làm dâu cho đúng chuẩn", cũng không phải đặt chồng vào thế kẹt giữa hai người phụ nữ. Một mái nhà vì thế mà bớt căng thẳng, bớt phòng thủ, dễ thở hơn.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, cũng có những ý kiến cho rằng không nên lý tưởng hóa. Không phải gia đình nào mẹ chồng cũng có điều kiện kinh tế để "bao nuôi" hay lo lắng đầy đủ như trong câu chuyện này. Điều cốt lõi không nằm ở tiền bạc, mà ở thái độ không coi con dâu là người ngoài, không đặt mình vào vị thế bề trên để ra lệnh, không biến sự hy sinh thành công cụ đòi hỏi.

Ở chiều ngược lại, nhiều bình luận cũng nhắc rằng: gặp được mẹ chồng tốt là phúc phần, nhưng giữ được hòa khí lâu dài vẫn cần sự biết điều của con dâu và sự đứng giữa đúng mực của người chồng. Không ai có thể "gánh" một cuộc hôn nhân thay cho người trong cuộc.

Câu chuyện của H.T vì thế không phải để so sánh hay tạo áp lực cho những gia đình khác, mà như một lát cắt hiếm hoi cho thấy khi người mẹ chồng chọn yêu thương thay vì kiểm soát, hôn nhân của con cái tự khắc bớt sóng gió.

Và có lẽ, điều khiến nhiều người xúc động không phải vì sự đủ đầy vật chất, mà vì cảm giác được đối xử tử tế, thứ mà trong hôn nhân, đôi khi còn quý hơn cả tiền bạc.