6 thực phẩm là “kẻ thù” của da, ăn càng nhiều thì lão hóa càng nhanh

Lão hóa là quy luật tất yếu của tự nhiên, đối với làn da cũng vậy. Không phải chị em nào cũng biết rằng da bắt đầu lão hóa ngay từ tuổi 25. Các biểu hiện lão hóa da phổ biến bao gồm: da khô, nếp nhăn, da chảy xệ, xuất hiện thâm nám, sạm da…

Nhưng có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng tới quá trình lão hóa làn da, theo cả hướng tích cực và tiêu cực. Chuyên gia dinh dưỡng Katherine Marengo (Los Angeles, California, Mỹ) cho biết, ngoài ánh nắng mặt trời, thói quen chăm sóc da (mỹ phẩm, vệ sinh…) thói quen sinh hoạt (thức khuya, căng thẳng…) thì dinh dưỡng cũng ảnh hưởng rất nhiều tới tốc độ lão hóa của làn da.

Vì vậy, bà khuyên chị em phụ nữ nên chú ý hạn chế hoặc tránh xa 6 thực phẩm sau đây để có làn da đẹp, chậm lão hóa hơn:

1. Các món chiên rán

Thực phẩm chiên trong dầu ở nhiệt độ cao có thể sinh ra các gốc tự do gây tổn thương tế bào trên da. Tiếp xúc với các gốc tự do đẩy nhanh quá trình lão hóa và có thể ảnh hưởng tới độ đàn hồi của da.‏

Các đồ ăn chiên rán quá nhiều chất béo như khoai tây chiên, gà rán… có thể làm suy yếu lượng máu đến da, gây lão hóa sớm và nếp nhăn. Nó cũng khiến da dễ bị viêm hơn, đồng thời gây độc tố tích tụ trong gan. Từ đó, nó có thể gây tổn thương cho da dưới dạng mụn trứng cá, sạm, nếp nhăn, mất collagen, mất độ đàn hồi, mất nước.... Vì vậy, cần tránh những thực phẩm nhiều dầu mỡ để tránh gây áp lực lên gan và từ đó gây hại cho làn da, đẩy nhanh lão hóa da.

2. Thực phẩm nhiều muối

Khi ăn quá nhiều muối, các ion natri nhiều lên sẽ phá vỡ sự cân bằng của da dẫn tới sự mất nước của các tế bào, đặc biệt là các tế bào da. Từ đó da trở nên khô, mất tính đàn hồi và khiến cho quá trình lão hóa da diễn ra nhanh chóng hơn.

Quá nhiều muối dung nạp vào cơ thể còn làm rối loạn hoặc tổn thương nhiều cơ quan, nhất là gan và hệ bài tiết. Như vậy sẽ ảnh hưởng tiêu cực cả đến làn da, tích tụ chất thải và chất độc hại dưới da, làm da xấu và lão hóa sớm.

3. Thịt đỏ

Thịt đỏ được nhiều người yêu thích vì ngon miệng lại giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, thực phẩm này giống như một con dao hai lưỡi với sức khỏe con người. Ăn ít hoặc ăn điều độ thì tốt nhưng ăn nhiều thì lại tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh tật, ung thư, đẩy nhanh lão hóa mà bao gồm cả lão hóa da.

Thịt đỏ, thịt chế biến sẵn là “kẻ thù” của làn da (Ảnh minh họa)

Bởi nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, các loại thịt đỏ có khả năng tạo ra các gốc tự do khi được hấp thụ vào cơ thể, gây ảnh hưởng đến khả năng tự bảo vệ và tái tạo collagen của da. Một nghiên cứu gần đây của Viện Sức khỏe Cleveland Clinic ở Mỹ cho thấy, mức độ cao của carnitine, một hợp chất dồi dào trong động vật có thể gây đông cứng thành mạch máu, khiến da nhăn nheo.

WHO cũng khuyến cáo rằng thịt đỏ nằm trong nhóm có khả năng gây ung thư cho con người (nhóm 2A). Vì vậy không nên ăn quá 150g thịt đỏ mỗi ngày và chỉ nên ăn tối đa 2 - 3 lần mỗi tuần.

4. Thực phẩm nhiều đường

Tiêu thụ quá nhiều đường trong chế độ ăn uống có thể có tác động tiêu cực đến sức khỏe làn da. Theo Viện Da liễu hoa Kỳ (Academy of Dermatology), chế độ ăn uống chứa nhiều đường có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa da.

Bởi nó khiến hàm lượng hormone insulin tăng cao. Từ đó, dẫn đến những phản ứng viêm. Đồng thời cũng sẽ khiến các tế bào hoạt động quá tải, các phân tử đường kết hợp với protein tạo ra sản phẩm glycation cuối cùng. Đây là nguyên nhân làm hỏng collagen, một loại protein giữ cho da săn chắc, đàn hồi. Mất đi collagen, da sẽ bắt đầu có xu hướng chảy xệ, hình thành nếp nhăn sâu, dấu hiệu cho một làn da bị lão hóa.

Vì vậy, chị em muốn bảo vệ da nên ăn càng ít càng tốt các loại đường tinh chế như đường trắng hoặc các món có lượng đường cao như món tráng miệng, mứt, kem…

5. Đồ muối chua và thực phẩm cay nóng

Những loại đồ ăn như cà muối, dưa muối… thường có chứa nhiều muối. Khi tiêu thụ những loại thực phẩm này, cơ thể sẽ dễ bị mất nước khiến cho làn da khô hơn và dễ xuất hiện nếp nhăn. Chưa kể, chúng có thể chứa nhiều vi khuẩn có hại, không tốt cho làn da của bạn.

Hay các thực phẩm cay nóng như ớt, hạt tiêu có thể có lợi cho quá trình trao đổi chất, nhưng nếu ăn quá nhiều thì lại không tốt cho làn da. Vì thực phẩm cay nóng có thể là nguyên nhân gây giãn mao mạch ở một số người dễ bị mọc mụn trứng cá hoặc đang trong thời kỳ mãn kinh. Ăn nhiều thực phẩm cay nóng khiến cho da nhanh bị chảy xệ, mất độ đàn hồi, lão hóa nhanh hơn và nghiêm trọng hơn.

6. Một số loại đồ uống đẩy nhanh lão hóa làn da

Giống như các món ăn có đường, đồ uống nhiều đường cũng “tàn phá” làn da và đẩy nhanh lão hóa da. Bên cạnh đó, các loại đồ uống có tính kích thích như chứa caffeine, cồn cũng là “kẻ thù” của làn da.

Thức uống có chứa caffeine, quen thuộc nhất là cà phê có thể dẫn đến tình trạng mất nước và tác động tiêu cực đến làn da, tiêu hóa, mức năng lượng, sự hấp thụ chất dinh dưỡng và thậm chí cả các khớp. Các tình trạng này góp phần khiến bạn trở nên lão hóa nhanh hơn, già sớm hơn tuổi.

Rượu bia không chỉ hại sức khỏe mà còn khiến phụ nữ nhanh già hơn, làn da lão hóa sớm hơn (Ảnh minh họa)

Tương tự, uống nhiều rượu bia gây mất nước, thiếu nước trong cơ thể. Về lâu dài, tình trạng này có thể khiến các nếp nhăn hình thành nhanh chóng, rõ nét hơn. Hơn nữa, uống nhiều rượu bia có thể làm giảm nồng độ vitamin A trong gan. Đây là dưỡng chất quan trọng, giúp giữ cho làn da săn chắc và trẻ trung. Chưa kể khi gan bị tổn thương thì thải độc cũng kém đi, dẫn tới da xấu và nhanh lão hóa hơn.

Nguồn và ảnh: Healthline, Woman.tvbs, Eat This Not That