Kiên trì ăn 1 quả chuối mỗi ngày, bạn sẽ nhận được lợi ích gì?

Chuối là loại trái cây được nhiều người lựa chọn cho mùa hè, không chỉ vì hương vị thơm ngon mà còn vì nhiều lợi ích cho sức khỏe. Chuối phù hợp với mọi người ở mọi lứa tuổi, từ trẻ con cho tới người già. Dưới đây là tác dụng của việc ăn 1 quả chuối mỗi ngày.

Chuối là thực phẩm quen thuộc trong chế độ dinh dưỡng. (Nguồn: Sohu)

Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Ăn một quả chuối mỗi ngày có thể cải thiện sức khỏe tim mạch. Chuối là loại trái cây giàu kali. Nếu bạn ăn chuối hàng ngày sẽ giúp duy trì mức huyết áp bình thường, từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Chuối cũng chứa chất chống oxy hóa và hợp chất có lợi khác giúp ngăn ngừa thành mạch máu co lại, giúp tim vận chuyển oxy và chất dinh dưỡng đến tất cả các bộ phận của cơ thể dễ dàng hơn.

Bảo vệ và giúp da khỏe mạnh

Ăn chuối mỗi ngày có thể giúp duy trì làn da khỏe mạnh. Chuối chứa nhiều vitamin C, một chất chống oxy hóa tự nhiên có thể giúp giảm tổn thương gốc tự do đối với tế bào da. Vitamin C cũng thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào da, giúp cải thiện độ sáng, độ đàn hồi của da.

Bảo vệ sức khỏe tiêu hóa

Chuối chứa các thành phần prebiotic, giúp duy trì sự cân bằng của hệ vi khuẩn đường ruột. Ăn chuối có lợi cho hệ thống tiêu hóa của bạn.

Prebiotic kích thích sự phát triển của vi khuẩn có lợi trong ruột đồng thời ức chế sự phát triển của vi khuẩn có hại. Sự cân bằng vi khuẩn có lợi và có hại trong hệ tiêu hóa rất quan trọng. Vi khuẩn có lợi giúp tiêu hóa thức ăn, tăng khả năng miễn dịch và giảm tỷ lệ mắc bệnh viêm ruột.

Mặc dù chuối rất tốt cho sức khỏe, nhưng người bị tiểu đường nên hạn chế ăn, tránh làm tình trạng đường huyết khó kiểm soát.

Mọi người ăn chuối cũng nên kiểm soát lượng chuối nạp vào cơ thể và thời gian ăn. Mỗi ngày bạn chỉ nên ăn 1-2 quả. Thời gian tốt nhất để ăn chuối là trước bữa ăn hoặc sau khi tập luyện, tránh ăn sau bữa ăn.