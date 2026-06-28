6 tháng sau khi nhận nhà, căn hộ tầng 1 của tôi ngập sâu vì mưa lớn và lúc này tôi mới "thấm thía" nhiều điều

Giữa thành phố toàn bê tông và những tòa chung cư san sát, tôi sở hữu một căn hộ tầng 1 có khoảng sân riêng rộng gần 50m². Mỗi sáng có thể tưới cây, uống cà phê ngoài trời; mỗi chiều có chỗ cho con chơi đùa. Cảm giác ấy khiến tôi sẵn sàng trả mức giá cao hơn các căn hộ ở tầng trên mà không hề đắn đo.

Nhưng chỉ sau một trận mưa kéo dài nhiều ngày, sự hào hứng ấy biến thành nỗi hối hận.

Đứng giữa căn nhà mới sửa sang còn chưa kịp tận hưởng trọn vẹn, nhìn nước bẩn tràn vào phòng khách, đồ đạc ngâm trong nước và sân vườn biến thành ao, tôi mới hiểu vì sao rất nhiều người luôn cảnh báo: "Mua căn hộ tầng 1 không đơn giản như bạn nghĩ".

Một trận mưa và căn nhà trong mơ trở thành cơn ác mộng

Cơn bão đi qua mang theo những ngày mưa xối xả liên tục. Ban đầu tôi vẫn khá bình tĩnh vì nghĩ hệ thống thoát nước của khu dân cư sẽ xử lý được.

Nhưng chỉ sau vài giờ, nước bắt đầu dâng lên.

Các miệng cống trong khu vực không thoát kịp. Đường nội khu biến thành sông nhỏ. Nhiều ô tô đỗ dưới sân bị nước ngập tới nửa bánh xe. Còn căn hộ tầng 1 của tôi gần như không có cơ hội "thoát nạn".

Khi nước tràn qua bậc cửa, tôi chỉ biết bất lực nhìn sàn gỗ, tủ bếp, đồ nội thất lần lượt bị ảnh hưởng.

Đó cũng là lúc tôi nhận ra những rủi ro mà trước đây mình chưa từng nghĩ đến khi quyết định mua nhà.

Vì sao căn hộ tầng 1 dễ trở thành "điểm hứng nước"?

Hệ thống thoát nước của khu dân cư không đáp ứng được mưa lớn

Đây là nguyên nhân trực tiếp khiến căn nhà của tôi bị ngập.

Khu dân cư nơi tôi ở không phải quá cũ, nhưng hệ thống thoát nước được thiết kế chưa thực sự hiệu quả. Những ngày mưa nhỏ không có vấn đề gì, nhưng khi lượng mưa vượt ngưỡng, nước gần như không thoát kịp.

Kết quả là toàn bộ nước mưa dồn xuống khu vực thấp nhất và những căn hộ tầng 1 là nơi chịu ảnh hưởng đầu tiên.

Địa hình khu vực thấp hơn mặt bằng xung quanh

Đây là điều mà tôi chưa từng để ý khi đi xem nhà.

Tôi chỉ quan tâm đến vị trí thuận tiện, tiện ích đầy đủ và khoảng sân rộng phía trước. Nhưng thực tế, toàn bộ khu dân cư lại nằm ở vị trí thấp hơn một số tuyến đường xung quanh.

Khi mưa lớn kéo dài, nước từ các khu vực cao hơn liên tục đổ về khiến tình trạng ngập càng nghiêm trọng.

Mưa cực đoan ngày càng xuất hiện nhiều hơn

Trước đây, những trận mưa lớn thường chỉ kéo dài vài giờ. Nhưng vài năm gần đây, thời tiết ngày càng thất thường.

Những đợt mưa kéo dài nhiều ngày liên tiếp khiến hệ thống thoát nước dễ rơi vào tình trạng quá tải. Ngay cả những khu dân cư vốn ít khi ngập cũng có thể gặp sự cố.

Điều này khiến rủi ro đối với căn hộ tầng 1 ngày càng lớn hơn trước.

Nếu vẫn muốn mua căn hộ tầng 1, đừng bỏ qua 8 điều này

1. Đi xem nhà vào ngày mưa

Một ngày mưa có thể cho bạn nhiều thông tin hơn cả chục lần xem nhà lúc trời đẹp.

Bạn sẽ biết khu dân cư có bị đọng nước hay không, nước rút nhanh hay chậm và ban quản lý xử lý thế nào khi xảy ra ngập úng.

2. Ưu tiên khu vực có địa hình cao

Nước luôn chảy từ nơi cao xuống nơi thấp.

Vì vậy, ngoài việc xem vị trí trung tâm hay tiện ích, hãy tìm hiểu địa hình tổng thể của khu vực trước khi xuống tiền.

3. Chọn tòa nhà có tầng hầm hoặc gara ngầm

Những công trình có tầng hầm thường giúp tầng 1 không tiếp xúc trực tiếp với nền đất tự nhiên, từ đó giảm đáng kể tình trạng ẩm thấp.

4. Ưu tiên khoảng cách giữa các tòa nhà rộng

Ánh sáng là nhược điểm cố hữu của nhiều căn hộ tầng 1.

Khoảng cách giữa các tòa nhà càng lớn, khả năng đón nắng và thông gió càng tốt, giúp không gian bớt ẩm mốc.

5. Tránh căn hộ bị cây lớn che kín cửa sổ

Nhiều người thích cây xanh nhưng ít ai nghĩ rằng cây quá sát nhà có thể làm giảm ánh sáng, tăng độ ẩm và tạo điều kiện cho muỗi sinh sôi.

6. Chọn khu dân cư tách biệt người đi bộ và phương tiện

Điều này giúp giảm đáng kể tiếng ồn và tăng tính riêng tư cho cư dân tầng 1.

7. Kiểm tra kỹ quyền sở hữu sân vườn

Không phải sân nào cũng thuộc sở hữu riêng.

Nhiều khoảng sân thực chất chỉ là diện tích sử dụng tạm thời. Nếu cải tạo trái phép, chủ nhà có thể bị yêu cầu khôi phục hiện trạng.

8. Ưu tiên hệ thống thoát nước độc lập

Đây là yếu tố cực kỳ quan trọng nhưng thường bị bỏ qua.

Nếu hệ thống thoát nước tầng 1 dùng chung với các tầng phía trên, nguy cơ nước thải trào ngược khi tắc đường ống là rất cao.

Căn hộ tầng 1 không xấu, nhưng không dành cho tất cả mọi người

Không thể phủ nhận rằng căn hộ tầng 1 có nhiều ưu điểm hấp dẫn: đi lại thuận tiện, không phải chờ thang máy, có sân riêng để trồng cây hoặc tạo không gian thư giãn.

Tuy nhiên, đổi lại là hàng loạt vấn đề mà người mua cần cân nhắc kỹ như ngập nước, độ ẩm cao, muỗi nhiều, tiếng ồn, thiếu riêng tư và nguy cơ đồ vật rơi từ trên cao.

Bài học lớn nhất tôi nhận được sau trận ngập không phải là "đừng mua căn hộ tầng 1", mà là đừng để sự hấp dẫn của khoảng sân hay mức giá làm mình bỏ qua những yếu tố quan trọng hơn.

Bởi đôi khi, một quyết định tưởng như rất đáng tiền lại chỉ thực sự bộc lộ rủi ro khi thời tiết xấu hoặc sự cố bất ngờ xảy ra.