Cứ nghĩ màng bọc thực phẩm chỉ để bọc đồ ăn, ai ngờ lại giải quyết được hàng loạt việc nhà phiền phức

Chỉ cần thay đổi một chút cách nhìn nhận, cuộn màng bọc thực phẩm quen thuộc có thể giúp việc chuyển nhà, bảo quản đồ đạc, cất giữ quần áo hay thậm chí chăm sóc cây cảnh trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

Dưới đây là những công dụng ít người biết nhưng cực kỳ hữu ích của màng bọc thực phẩm.

1. "Trợ thủ" đắc lực khi chuyển nhà

Chuyển nhà luôn là một trong những công việc tốn thời gian và dễ khiến đồ đạc hư hỏng nhất.

Thông thường, mọi người sẽ tháo rời từng món đồ, đóng gói riêng rồi sắp xếp lại từ đầu khi đến nơi ở mới. Tuy nhiên, với những món đồ nhỏ như mỹ phẩm, chai lọ hoặc đồ dùng đặt trên kệ, màng bọc thực phẩm có thể giúp tiết kiệm rất nhiều công sức.

Chỉ cần quấn nhiều lớp quanh các chai lọ hoặc quanh toàn bộ kệ lưu trữ, các món đồ sẽ được cố định chắc chắn trong quá trình vận chuyển. Đến nơi mới, bạn chỉ việc tháo lớp màng bọc ra là có thể sử dụng ngay mà không cần sắp xếp lại từ đầu.

2. Giúp cất quần áo trái mùa gọn gàng hơn

Mỗi lần giao mùa, nhiều gia đình lại đau đầu vì tủ quần áo quá chật.

Một mẹo đơn giản là gấp gọn quần áo theo mùa rồi dùng màng bọc thực phẩm quấn quanh thành từng khối. Việc này giúp nén quần áo, giảm đáng kể thể tích lưu trữ.

Ngoài việc tiết kiệm không gian, lớp màng bọc còn giúp hạn chế hơi ẩm và bụi bẩn, giảm nguy cơ quần áo bị ám mùi hoặc mốc trong thời gian dài không sử dụng.

3. Hỗ trợ nhân giống cây bằng phương pháp giâm cành

Những người yêu cây cảnh có lẽ không còn xa lạ với kỹ thuật giâm cành.

Sau khi xử lý cành giâm, việc dùng màng bọc thực phẩm quấn quanh phần cần giữ ẩm có thể giúp tăng độ ẩm cục bộ, hạn chế mất nước và tạo điều kiện thuận lợi cho cành ra rễ.

Đối với một số loại cây có rễ khí sinh, lớp màng bọc còn giúp giữ ẩm tốt hơn, từ đó hỗ trợ quá trình phát triển của cây.

4. Bảo quản giày dép trái mùa

Giày dép ít sử dụng thường dễ bị bụi bẩn, ẩm mốc hoặc ám mùi khi cất lâu ngày.

Sau khi vệ sinh sạch sẽ và để khô hoàn toàn, bạn có thể bọc từng đôi giày bằng vài lớp màng bọc thực phẩm trước khi cất vào tủ.

Cách làm này giúp hạn chế độ ẩm tiếp xúc với bề mặt giày, đồng thời giữ cho giày sạch sẽ hơn trong suốt thời gian lưu trữ.

5. Chia nhỏ thực phẩm trước khi cấp đông

Đây là một trong những công dụng thực tế và hữu ích nhất.

Thay vì mua một miếng thịt lớn rồi liên tục rã đông - cấp đông nhiều lần, bạn nên chia thành từng phần đủ cho một bữa ăn và bọc riêng bằng màng bọc thực phẩm trước khi cho vào ngăn đá.

Khi cần nấu, chỉ cần lấy đúng một phần ra sử dụng. Cách này giúp hạn chế việc thực phẩm phải trải qua nhiều lần thay đổi nhiệt độ, từ đó giữ được chất lượng tốt hơn.

Phương pháp tương tự cũng có thể áp dụng với cá, hải sản hoặc các loại thực phẩm tươi sống khác.

6. Biến thành "áo chống bụi" cho đồ dùng

Một số vật dụng trong nhà rất dễ bám bụi, đặc biệt là điều khiển tivi, điều khiển điều hòa hoặc các thiết bị điện tử ít sử dụng.

Chỉ cần bọc một lớp màng bọc thực phẩm bên ngoài, bụi bẩn sẽ khó bám trực tiếp lên bề mặt thiết bị hơn. Khi lớp bọc cũ bị bẩn, bạn chỉ cần thay lớp mới thay vì phải lau chùi thường xuyên.

Nhiều người cũng áp dụng cách này cho các chai mỹ phẩm hoặc sản phẩm chăm sóc cá nhân ít dùng. Một lớp màng bọc dưới nắp chai có thể giúp hạn chế rò rỉ và giảm nguy cơ bụi bẩn xâm nhập.

Không chỉ là món đồ trong bếp

Một cuộn màng bọc thực phẩm có giá không cao nhưng lại có thể giải quyết khá nhiều vấn đề trong sinh hoạt hằng ngày, từ bảo quản thực phẩm, cất giữ quần áo, chống bụi cho đồ dùng đến hỗ trợ chăm sóc cây cảnh.

Dù vậy, người dùng cũng nên sử dụng hợp lý để tránh lãng phí nhựa dùng một lần. Trong nhiều trường hợp, hộp đựng thực phẩm, túi hút chân không hoặc các giải pháp tái sử dụng vẫn là lựa chọn thân thiện với môi trường hơn.

Chỉ với một vật dụng quen thuộc có mặt trong hầu hết mọi căn bếp, bạn có thể tiết kiệm được không ít thời gian và công sức cho công việc nhà mỗi ngày.