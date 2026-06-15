Chuyện không tưởng ở nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới: Mua căn hộ 90m2 ở tầng 34, 4 năm sau người đàn ông phát hiện toà nhà chỉ có 32 tầng

Tờ SCMP đưa tin, một người đàn ông Trung Quốc mua một căn hộ ở tầng 34 của một tòa nhà mới xây, nhưng 4 năm sau lại được thông báo rằng tòa nhà đó chỉ có 32 tầng.

Người đàn ông họ Thẩm, đến từ tỉnh Thiểm Tây ở tây bắc Trung Quốc, đã mua một căn hộ xây mới tại một ngôi làng gần thành phố Tây An, thủ phủ của tỉnh, vào năm 2013.

Ông mua một căn hộ rộng 90 m2 ở tầng 34 của một tòa nhà, với giá 2.646 nhân dân tệ, tương đương 400 USD, mỗi m2. Mức giá này chỉ bằng khoảng một phần ba giá nhà trung bình, bởi khu dân cư này đi kèm quyền sở hữu hạn chế.

Một căn hộ có quyền sở hữu hạn chế là tên gọi không chính thức cho một loại nhà ở thuộc thị trường xám, được phát triển trái phép trên đất nông thôn thuộc sở hữu tập thể. Các dự án xây dựng không được phê duyệt như vậy chiếm dụng phần đất nông thôn bị bỏ không trong quá trình đô thị hóa của Trung Quốc.

Những căn hộ như vậy không thể bán lại và không được pháp luật bảo vệ. Nhưng người dân vẫn mua vì chúng rẻ.

Ông Thẩm đã trả khoản đặt cọc ban đầu 117.700 nhân dân tệ, tương đương 17.400 USD, cho chủ đầu tư vào năm 2013. Chủ đầu tư được cho là đã nói với ông rằng các giấy chứng nhận cần thiết để phát triển bất động sản này sẽ được hoàn tất sau. Trên thực tế, các bất động sản xây dựng trái phép không thể được cấp đầy đủ bộ giấy chứng nhận.

Ông Thẩm ký hợp đồng với chủ đầu tư, trong đó chủ đầu tư cam kết bàn giao bất động sản vào năm 2015. Ông Thẩm quay trở lại nơi làm việc ở Bắc Kinh và phát hiện rằng tòa nhà vẫn chưa hoàn thành vào đúng thời hạn bàn giao đã thỏa thuận.

Năm 2017, chủ đầu tư nói với ông rằng tòa nhà đã hoàn thiện và yêu cầu ông thanh toán số tiền còn lại. Ông Thẩm nói với họ rằng ông sẽ thanh toán khi họ giao chìa khóa cho ông.

Vài tháng sau, họ nói với ông rằng tòa nhà nơi có căn hộ của ông chỉ có 32 tầng. Ban đầu, họ đề nghị giao cho ông Thẩm một căn hộ ở tầng 32, nhưng vào thời điểm đó ông Thẩm không có số tiền còn lại để thanh toán. Hai tháng sau, họ nói với ông rằng căn hộ tầng 32 đã không còn nữa.

Ông Thẩm buộc phải nộp đơn xin hoàn tiền, nhưng chủ đầu tư nói với ông rằng họ không có tiền và yêu cầu ông chờ.

Năm 2020, họ hoàn cho ông Thẩm 20.000 nhân dân tệ, tương đương 7.400 USD, rồi thêm 50.000 nhân dân tệ vào năm 2022, sau đó từ đó đến nay ngừng trả lời các cuộc gọi của ông.

Ông Thẩm yêu cầu trọng tài với chính quyền Tây An. Ủy ban trọng tài yêu cầu chủ đầu tư trả lại khoản đặt cọc 47.700 nhân dân tệ, tương đương 7.000 USD, mà họ vẫn còn nợ ông, cộng với 27.000 nhân dân tệ tiền lãi.

Thỏa thuận cũng yêu cầu chủ đầu tư phải trả khoản bồi thường 47.000 nhân dân tệ nếu họ không thanh toán số tiền còn nợ và tiền lãi cho ông Thẩm.

Tuy nhiên, tính đến tháng 5 năm nay, ông Thẩm vẫn chưa nhận được khoản hoàn tiền tiếp theo từ chủ đầu tư. Ông đưa vụ việc ra tòa án địa phương, nơi sau đó ban hành lệnh hạn chế tiêu dùng đối với bên mắc nợ. Tuy nhiên, bên mắc nợ không có tiền tiết kiệm hoặc bất động sản nào đăng ký dưới tên mình.

Trên mạng xã hội, nhiều người bình luận về rủi ro khi mua căn hộ có quyền sở hữu hạn chế.

“Nhà có quyền sở hữu hạn chế thì rẻ, nhưng có rất nhiều vấn đề. Người đàn ông này không may, nhưng cũng không có cách nào giúp ông ấy”, một người nói.

Một người khác giải thích vì sao bà mua một căn hộ như vậy dù biết các rủi ro: “Tôi sẽ phải bỏ ra cùng số tiền đó để thuê một căn hộ, và sau một thập kỷ vẫn sẽ không sở hữu căn hộ của mình”.

Theo: SCMP, ChinaDaily