Ai cũng chê căn hộ 37m² quá chật, cặp vợ chồng trẻ lại chi hơn 1,4 tỷ đồng cải tạo và nhận về kết quả ngoài mong đợi.

Căn hộ nhỏ với nhiều bất cập

Ngôi nhà nằm trên đường Wuyuan, một trong những tuyến phố cổ nổi tiếng của quận Từ Hối, Thượng Hải. Chủ nhân là một cặp đôi trẻ, người chồng làm thiết kế giao diện, còn người vợ vận hành kênh truyền thông cá nhân. Họ yêu khu phố này ngay từ lần đầu ghé thăm bởi vẻ đẹp giao thoa giữa kiến trúc cũ và nhịp sống hiện đại.

Tuy nhiên, căn hộ lại không hề lý tưởng. Với diện tích chỉ 37m², mặt bằng dài và hẹp, phần giữa bị lõm tạo thành hành lang nhỏ khiến không gian bị chia cắt. Nhà bếp và phòng tắm đều chật chội, thiếu ánh sáng, thiếu sự riêng tư và không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của một cặp vợ chồng trẻ.

Sau khi mua nhà, họ quyết định thuê một kiến trúc sư chuyên cải tạo căn hộ nhỏ để "đập đi làm lại" gần như toàn bộ bố cục.

Chi hơn 1,4 tỷ đồng để giải quyết tận gốc các vấn đề

Thay đổi quan trọng nhất nằm ở việc tái cấu trúc mặt bằng.

Thay vì giữ nguyên cách bố trí cũ, kiến trúc sư quyết định điều chỉnh mối quan hệ giữa phòng tắm và nhà bếp. Một phần diện tích bếp được chuyển sang phòng tắm để mở rộng không gian, đủ chỗ cho bồn tắm cỡ lớn - điều mà cặp đôi luôn mong muốn sau những ngày làm việc căng thẳng.

Do không có nhu cầu nấu nướng thường xuyên, gia chủ chấp nhận thu nhỏ khu bếp, chỉ giữ lại các chức năng cơ bản như bồn rửa, khu nấu ăn và mặt bàn thao tác. Hành lang được tận dụng thành khu quầy bar kết hợp lưu trữ, giúp bù đắp phần diện tích bị cắt giảm.

Bên cạnh đó, diện tích phòng ngủ cũng được thu hẹp để nhường chỗ cho không gian sinh hoạt chung rộng rãi hơn.

Kết quả là một căn hộ tuy nhỏ nhưng mọi khu vực đều được sử dụng hiệu quả, không còn cảm giác chật chội như trước.

Bí quyết khiến căn hộ 37m² trông rộng hơn thực tế

Một trong những thách thức lớn nhất của căn hộ nhỏ là cảm giác bí bách.

Để giải quyết điều này, kiến trúc sư sử dụng tông màu sáng làm nền chủ đạo cho toàn bộ không gian. Sàn nhà được thay bằng gạch sọc đen trắng thay vì các gam màu tối thường thấy, giúp căn hộ sáng hơn và tạo hiệu ứng thị giác mở rộng diện tích.

Ngoài ra, phần không gian có ánh sáng tốt nhất trong nhà được giữ tương đối thoáng, hạn chế tối đa các món đồ nội thất cồng kềnh. Thay vào đó, gia chủ tập trung vào các chi tiết mềm như sofa, thảm, đèn trang trí và đồ decor để tạo chiều sâu cho không gian.

Gam màu vàng ấm kết hợp xanh lá đậm mang lại cảm giác vừa cổ điển vừa thư giãn, giúp căn hộ nhỏ trở nên có cá tính hơn mà không bị rối mắt.

Không có tivi nhưng có cả một góc thư giãn đúng nghĩa

Điều thú vị là cặp đôi này không đặt tivi trong phòng khách.

Thay vào đó, họ dành toàn bộ một bức tường để làm hệ kệ lưu trữ sách, tranh ảnh, loa nghe nhạc và những món đồ lưu niệm sưu tầm từ nhiều nơi. Đây trở thành góc thư giãn yêu thích, nơi họ có thể đọc sách, nghe nhạc hoặc đơn giản là ngồi trò chuyện sau giờ làm việc.

Bức tường ngăn giữa phòng khách và ban công cũng được loại bỏ nhằm tăng khả năng đón sáng tự nhiên. Một bộ bàn ăn nhỏ đặt cạnh cửa sổ giúp tận dụng tối đa tầm nhìn ra khu phố cổ bên ngoài.

Giải pháp khoang ngủ riêng gây chú ý

Một trong những điểm đặc biệt nhất của căn hộ là thiết kế khoang ngủ bán khép kín.

Thay vì xây dựng phòng ngủ kín hoàn toàn, kiến trúc sư tạo ra hai khoang ngủ riêng phía sau hệ rèm màu xanh đậm. Giải pháp này vừa đảm bảo sự riêng tư cần thiết, vừa giúp không gian không bị chia cắt quá nhiều.

Đối diện khu ngủ là hệ tủ lưu trữ chạy dọc toàn bộ bức tường. Thiết kế cửa mây kết hợp màu gỗ tối và tay nắm đồng tạo cảm giác như một món nội thất cổ điển thay vì tủ đóng cố định thông thường.

Phòng tắm trở thành "đặc quyền" của gia chủ

Nếu phòng khách là trái tim của ngôi nhà thì phòng tắm chính là không gian được đầu tư nhiều nhất.

Nhờ lấy thêm diện tích từ khu bếp, phòng tắm giờ đây có đầy đủ khu vực rửa mặt, vệ sinh, tắm đứng và đặc biệt là bồn tắm lớn. Màu xanh đậm được sử dụng xuyên suốt giúp không gian có cảm giác đồng nhất với phần còn lại của căn hộ.

Bên cạnh đó, các mảng kính được bố trí hợp lý giúp căn phòng nhỏ vẫn có cảm giác rộng rãi và thoáng đãng.

Do phần lớn không gian được chuyển sang phòng tắm, diện tích bếp trở nên hạn chế. Vì vậy, dựa trên diện tích bếp còn lại, Nie Qi đã đẩy bức tường cũ vào trong 10cm để tạo ra một mặt bàn tích hợp khu vực nấu nướng, bồn rửa và các chức năng khác. Toàn bộ mặt bàn rộng 40cm , đủ đáp ứng nhu cầu nấu nướng đơn giản hàng ngày của gia chủ.

Ngôi nhà nhỏ nhưng cuộc sống không hề bị thu hẹp

Sau khi hoàn thành cải tạo, căn hộ 37m² không chỉ đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt của hai người mà còn phản ánh rõ lối sống và gu thẩm mỹ riêng của họ.

Câu chuyện của cặp đôi trẻ này cho thấy diện tích không phải yếu tố quyết định chất lượng sống. Quan trọng hơn cả là cách mỗi người hiểu rõ nhu cầu của bản thân và thiết kế không gian phù hợp với thói quen sinh hoạt thực tế.

Đôi khi, thay vì cố gắng chạy theo những xu hướng nhà ở hào nhoáng, một tổ ấm được xây dựng từ chính sở thích và lối sống của gia chủ mới là thứ có giá trị lâu dài nhất.