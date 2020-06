6 sự thật về đàn ông dù yêu mấy phụ nữ cũng chưa chắc đã biết hết, test xem bạn hiểu anh ấy đến đâu!

Cuốn sách kinh điển “Đàn ông từ sao Hỏa, đàn bà từ sao Kim” đã được bán hơn 20 năm, cho thấy sự tò mò hay bối rối của đàn ông và phụ nữ chưa bao giờ có điểm dừng. Tôi tin rằng bạn đã làm những điều hoàn toàn bình thường nhưng chàng trai hay nửa kia không hiểu gì cả? Điều quan trọng cần biết là cấu trúc não của cả nam và nữ rất khác nhau và định kiến giới tính lâu dài khiến chúng ta ít nhiều hiểu lầm về các chàng trai. Nếu bạn không muốn mâu thuẫn với bạn trai không đi quá giới hạn, hãy cùng tìm hiểu thêm về đàn ông!



Đàn ông bất cẩn và không lãng mạn

Nam giới không phải ai cũng giống nhau nhưng không phải ai cũng bất cẩn. Trong thời đại này, nhiều chàng trai rất cẩn thận và họ còn cẩn thận hơn khi không có bạn gái ở bên cạnh. Họ quan sát mọi cử chỉ hành động nhưng không nói cho bạn gái biết. Đôi khi, đàn ông không nói ra, không có nghĩa là họ không chú ý đến bạn!

Ảnh minh họa

Trên thực tế, đàn ông rất lãng mạn, tùy thuộc vào tình huống. Nhiều chàng trai vẫn sẽ tạo ra một số bất ngờ cho các cô gái của mình bằng mọi giá và nhiều người có thể lãng mạn đến mức khiến bạn nghĩ về một tương lai với những đứa con kháu khỉnh. Cũng sẽ có lúc đàn ông làm những việc mà anh ấy cho là rất lãng mạn nhưng khiến bạn hiểu lầm vì một lý do nào đó!

Đàn ông chỉ thích con gái gợi cảm và xinh đẹp

Nhiều cô gái nghĩ rằng đàn ông đều là động vật thị giác, chỉ tập trung vào ngoại hình, vóc dáng và cân nặng của con gái. Nếu bạn có ý định giảm cân, điều chỉnh chế độ ăn uống hoặc thậm chí thay đổi ngoại hình của bạn hoặc lên kế hoạch để làm như vậy, bạn có thể tiết kiệm khoản sức lực và tiền bạc đó! Bởi vì thật tốt khi cô gái có ngoại hình và vóc dáng xinh đẹp, đó là điểm cộng lớn trong đôi mắt của đàn ông. Nhưng điều quan trọng nhất là tính cách hòa đồng.

Trên thực tế, các chàng trai muốn bạn thưởng thức đồ ăn cùng họ một cách vui vẻ, thay vì chỉ lo lắng về lượng calo mỗi món ăn. Bên cạnh đó, nếu chàng trai này quá tập trung vào ngoại hình, có lẽ anh ta sẽ chỉ “bên em lúc vui, biến mất lúc em buồn”. Nếu bạn yêu quý bản thân, điều này phụ thuộc tính cách bên trong của bạn!

Đàn ông đều ở bẩn

Đàn ông thì đều lộn xộn và ở bẩn? Bạn đã sai rồi đấy! Phòng của bạn đôi lúc lộn xộn hơn gấp mười lần so với của họ. Hãy tưởng tượng quần áo, trang sức, mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc da,… bạn đã mua, cộng với hơn một chục bộ quần áo mà bạn vội vã thử vào mỗi buổi sáng. So với quần áo và máy chơi game mà họ ngủ cùng mỗi ngày, họ không thể sánh kịp.

Hơn nữa, nhiều chàng trai rất vệ sinh, đặc biệt là những người thường xuyên chơi thể thao và đổ mồ hôi. Không ai nghĩ rằng cảm giác mồ hôi dính lên người là thú vị cả! Vì vậy, tất cả họ đều thích tắm và một cơ thể ở trạng thái khô ráo.

Đàn ông luôn luộm thuộm

Thật vậy, ở Hồng Kông, nhiều chàng trai có thể không biết cách ăn mặc nhưng họ không nhất thiết phải tập trung vào ngoại hình của họ. Trên thực tế, quần áo luộm thuộm có thể là chiêu trò để bạn quan tâm anh ấy hơn. Cùng nhau chỉ ra mụn trứng cá, chăm sóc da, kiểu tóc mới... Họ thực sự thích được khen ngợi về ngoại hình của họ!

Mặc dù không sành điệu khoản ăn mặc nhưng tôi luôn xịt một ít keo lên tóc, hi vọng trông sành điệu hơn. Tôi cũng sẽ mua kem rửa mặt, kem trị mụn,… để chăm sóc làn da của mình. Có lẽ kết quả có thể không như mong đợi nhưng các chàng trai thực sự đã làm một cách nghiêm túc, vì vậy hãy cố gắng khen ngợi họ và đưa ra lời dỗ ngọt phù hợp!

Ảnh minh họa

Đàn ông dũng cảm hơn phụ nữ

Sự can đảm là sẵn có? Có lẽ không, nhưng lòng can đảm có thể thay đổi do kinh nghiệm và tính cách của mỗi người. Vì vậy không quá để nói rằng đàn ông dũng cảm hơn phụ nữ. Nhưng không chỉ có ở con trai, con gái cũng có thể can đảm.

Vì vậy, khi bạn nhìn thấy gián, chuột hay những thứ kinh khủng hơn thế rất nhiều… đừng ép đàn ông bảo vệ bạn, họ có khi còn sợ hãi hơn bạn nữa cơ! Sẽ tốt hơn nếu có thể, hãy can đảm cùng nhau và cố gắng nghĩ về một giải pháp hơn là chỉ biết hét toáng lên và phàn nàn rằng anh ta không đủ can đảm để có dựa vào.

Đàn ông không thể nhận ra ai là “trà xanh”

Các chàng trai có thực sự nhận thấy “trà xanh”? Bạn có xem đàn ông là kẻ ngốc? Tất nhiên, tất cả đều có thể nhận thấy sự giả tạo! Chỉ là tất cả họ đều có thái độ dửng dưng và muốn cho qua chuyện. Biết rằng thái độ đó của chàng trai vẫn như vậy, sẽ không có hiệu quả nếu bạn tiếp tục ghen ghét cô ta. Nếu bạn thích tỏ vẻ dễ thương, hãy để cô ấy diễn một mình là đủ. Dù sao đó cũng không phải là điều bạn nên quan tâm!

Trên thực tế, các chàng trai, giống như các cô gái, có thể hiểu được động cơ đằng sau những người này. Nhưng các cô gái có những biểu hiện tình cảm phong phú hơn và họ sẽ thể hiện ra mặt nếu họ muốn, còn hầu hết các chàng trai đều che giấu cảm xúc về chuyện này. Đừng bận tâm đến phản ứng của con trai quá nhiều!

Nguồn: Elle