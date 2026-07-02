Nhắc đến Tiên Đào (Tiên Đào, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc), nhiều người nghĩ ngay đến vùng đất trù phú nằm giữa đồng bằng Giang Hán với sông nước hiền hòa và nền ẩm thực đậm chất quê. Khác với những thành phố du lịch sầm uất hay những khu phố đầy quán ăn "check in", Tiên Đào chinh phục thực khách bằng những quán cũ nằm nép mình trong con phố nhỏ, khu dân cư hay thị trấn yên bình. Có nơi đã tồn tại hơn 40 năm, có nơi truyền nghề qua nhiều thế hệ. Mỗi món ăn đều mang hương vị nguyên bản, không cầu kỳ nhưng khiến người địa phương luôn tự hào và du khách tìm đến chỉ để thưởng thức một lần cho biết.

Tiên Đào không có nhiều quán nổi tiếng trên mạng, nhưng có rất nhiều quán khiến người ta muốn quay lại

Tiên Đào từng có tên cổ là Miện Dương, nằm giữa vùng đồng bằng Giang Hán màu mỡ. Nhờ hệ thống sông ngòi dày đặc, nơi đây từ lâu đã nổi tiếng với nguồn thủy sản phong phú, gạo ngon và các món ăn thiên về vị thanh, ngọt tự nhiên thay vì cay nồng như nhiều vùng khác ở Trung Quốc.

Ẩm thực Tiên Đào không chạy theo sự cầu kỳ. Người dân nơi đây tin rằng nguyên liệu ngon thì chỉ cần chế biến vừa đủ để giữ được vị vốn có. Chính vì vậy, các món hấp, món kho, bún cá, mì lươn hay bánh truyền thống vẫn giữ nguyên cách làm từ nhiều chục năm trước.

Nếu muốn hiểu người Tiên Đào sống ra sao, có lẽ không cần vào nhà hàng sang trọng mà chỉ cần ghé những quán ăn lâu năm dưới đây.

1. Gà kho Mao Chủy: Một nồi nước kho được gìn giữ suốt hơn 30 năm

Quán đầu tiên mà gần như người dân Tiên Đào nào cũng biết là Yanhai Braised Chicken tại thị trấn Mao Chủy. Đây được xem là nơi khai sinh món gà kho Mao Chủy nổi tiếng. Chủ quán sử dụng hơn 20 loại thảo mộc để tạo nên nước kho bí truyền. Gà thả vườn được làm sạch, chần qua nước rồi kho liu riu trong nhiều giờ.

Thành phẩm là lớp da đỏ óng, thịt săn chắc nhưng vẫn mềm, hương thơm thấm tận phần xương. Nhiều người thích ăn nguội để cảm nhận vị ngọt tự nhiên, trong khi không ít thực khách lại thích hâm nóng vì mùi thơm càng đậm hơn.

Ngoài gà nguyên con, quán còn bán nội tạng kho, đậu phụ kho và củ sen kho, ăn kèm củ cải muối để cân bằng vị giác. Vào dịp lễ hay phiên chợ, nhiều người sẵn sàng lái xe hàng chục cây số chỉ để mua vài con gà mang về làm quà.

2. Miện Dương Hội Quán: Nơi lưu giữ món "Tam hấp" trứ danh

Nếu gà kho là niềm tự hào của Mao Chủy thì Miện Dương Hội Quán lại là địa chỉ nổi tiếng nhất để thưởng thức món "Tam hấp" của Tiên Đào.

Đây là kỹ thuật hấp truyền thống gồm ba món đặc trưng như thịt ba chỉ hấp bột gạo, cá hấp và rau hấp. Thịt ba chỉ được phủ lớp bột gạo xay mịn rồi hấp cách thủy trong thùng gỗ, khiến phần mỡ mềm tan nhưng không ngấy, phần nạc vẫn giữ được độ ngọt. Cá nước ngọt chỉ nêm rất ít gia vị để giữ nguyên vị tươi. Rau theo mùa cũng được áo bột rồi hấp mềm, tạo cảm giác thanh nhẹ.

Ngoài "Tam hấp", quán còn nổi tiếng với canh củ sen hầm xương, lươn xào ớt và nhiều món gia đình khác. Không gian quán vẫn giữ phong cách truyền thống nên nhiều gia đình địa phương thường chọn nơi đây để tổ chức tiệc cưới hay họp mặt.

3. Bún lươn Lưu Sư Phó: Món ăn đánh thức cả thành phố mỗi buổi sáng

Suốt gần 40 năm, quán Liu Shifu Eel Rice Noodles luôn đông khách từ lúc trời còn chưa sáng.

Mỗi ngày, chủ quán sơ chế lươn tươi từ rất sớm, lọc xương rồi xào nhanh trước khi nấu cùng nước hầm xương trong nhiều giờ. Bát bún nóng hổi có nước dùng trắng đục, thơm vị lươn và xương hầm, thêm chút tiêu trắng, dưa chua và hành lá tạo nên hương vị vừa thanh vừa đậm.

Quán chỉ có vài chiếc bàn gỗ giản dị nhưng gần như sáng nào cũng kín khách. Người dân địa phương xem một bát bún lươn nóng là cách hoàn hảo để bắt đầu ngày mới.

4. Tiệm bánh Miện Dương Gia Vương: Hơn 30 năm chỉ làm bánh bằng tay

Trong khi nhiều nơi đã chuyển sang sản xuất bằng máy, tiệm bánh Miện Dương Gia Vương vẫn giữ cách làm thủ công. Bánh đậu xanh dầu mè là món nổi tiếng nhất. Bánh mềm, thơm mùi mè nhưng không quá ngọt. Ngoài ra còn có bánh mè, bánh hoa quế và nhiều loại bánh theo mùa.

Mỗi dịp Tết Đoan Ngọ hay Tết Trung Thu, người dân thường xếp hàng từ sớm để mua bánh mang về biếu người thân. Bao bì của quán rất đơn giản, nhưng chính hương vị truyền thống mới là điều giữ chân khách suốt nhiều thập kỷ.

5. Bánh guokui mỡ heo: Món ăn đường phố không bao giờ lỗi thời

Một trong những món ăn bình dân được yêu thích nhất ở Tiên Đào là bánh guokui tại quán Qiu Ji. Khác với nhiều nơi khác, guokui ở Tiên Đào dùng mỡ heo để tạo nhiều lớp bột. Bánh được nhồi nhân thịt và hành rồi nướng trong lò than. Khi vừa ra lò, lớp vỏ giòn rụm, phủ đầy mè trắng, còn phần nhân vẫn mọng nước và thơm béo.

Ngoài nhân mặn còn có phiên bản nhân đường nâu dành cho những người thích vị ngọt. Giá bán rất bình dân nên học sinh, nhân viên văn phòng hay người đi chợ đều có thể mua ăn bất cứ lúc nào.

6. Quán hoành thánh Dương Lâm Vĩ: Hương vị của những bữa sáng bình yên

Khép lại danh sách là quán Yanglinwei Wonton.

Hoành thánh ở đây được làm hoàn toàn thủ công. Vỏ cán rất mỏng, nhân thịt lợn tươi nêm vừa phải để giữ vị ngọt tự nhiên. Nước dùng được hầm từ xương ống và gà trong nhiều giờ nên trong nhưng rất ngọt.

Người dân Tiên Đào thường ăn một bát hoành thánh cùng ly sữa gạo nóng vào buổi sáng. Bữa ăn giản dị ấy đã đồng hành cùng nhiều thế hệ và vẫn giữ nguyên hương vị suốt hàng chục năm.

Điểm chung của sáu quán ăn này không nằm ở những biển hiệu bắt mắt hay không gian sang trọng. Điều khiến chúng tồn tại bền bỉ là sự kiên trì giữ nguyên cách nấu cũ, nguyên liệu địa phương và thái độ làm nghề chân thành. Có quán chỉ bán vài tiếng mỗi sáng, có quán gần như không thay đổi thực đơn suốt hàng chục năm, nhưng chính sự ổn định ấy lại tạo nên niềm tin của thực khách.

Trong thời đại mà nhiều món ăn trở nên nổi tiếng chỉ sau một đoạn video ngắn, những quán cũ ở Tiên Đào nhắc chúng ta rằng giá trị lâu dài không nằm ở lượng người biết đến, mà nằm ở việc một món ăn có đủ ngon để người ta quay lại lần thứ hai, thứ ba hay không.

Có lẽ vì thế, với người dân Tiên Đào, những quán ăn này không đơn thuần là nơi lấp đầy chiếc bụng. Chúng còn là ký ức tuổi thơ, là hương vị của quê hương và là một phần bản sắc của thành phố nhỏ đã lặng lẽ nuôi dưỡng biết bao thế hệ.