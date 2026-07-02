Trong tiệc quốc yến tại Điện Élysée ở Paris, Hoàng hậu Suthida của Thái Lan thu hút sự chú ý khi xuất hiện với chiếc vòng cổ kim cương lộng lẫy kết hợp cùng trang phục truyền thống Chut Thai Boromphiman màu tím. Tuy nhiên, điều khiến giới quan sát Hoàng gia đặc biệt quan tâm không nằm ở giá trị của món trang sức, mà ở lịch sử hơn 100 năm phía sau nó. Đây được xem là một trong những bảo vật quý giá nhất của Hoàng gia Thái Lan, gắn với nhiều thế hệ hoàng hậu và chỉ xuất hiện trong những sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt.

Chiếc vòng cổ từng "biến mất" suốt nhiều thập kỷ

Theo nhiều nguồn tin về Hoàng gia Thái Lan, Hoàng hậu Suthida đã lựa chọn chiếc vòng cổ kim cương Rivière, một món trang sức có lịch sử lâu đời và được xem là báu vật trong bộ sưu tập trang sức Hoàng gia.

Chiếc vòng cổ này được chế tác dành riêng cho Hoàng hậu Saovabha Phongsri, một trong những người vợ của Vua Chulalongkorn, đồng thời là mẹ của hai vị vua Vajiravudh và Prajadhipok. Bà cũng đi vào lịch sử khi trở thành nữ nhiếp chính đầu tiên của Thái Lan vào năm 1897, một dấu mốc đặc biệt trong bối cảnh phụ nữ thời đó hiếm khi nắm giữ vai trò lãnh đạo quốc gia.

Sau khi Hoàng hậu Saovabha qua đời năm 1919, chiếc vòng cổ gần như biến mất khỏi các hoạt động công khai. Trong nhiều thập kỷ, món trang sức không còn xuất hiện, khiến không ít người cho rằng nó đã được cất giữ như một phần di sản của Hoàng gia.

Mãi đến năm 1960, chiếc vòng cổ mới được nhìn thấy trở lại khi Hoàng hậu Sirikit đeo trong chuyến công du châu Âu. Kể từ đó, món trang sức dần trở thành biểu tượng dành cho các Hoàng hậu Thái Lan trong những sự kiện ngoại giao quan trọng.

Không phải ai cũng có cơ hội đeo món trang sức này

Điều khiến chiếc vòng cổ trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở giá trị kim cương hay tuổi đời hơn một thế kỷ.

Giới nghiên cứu Hoàng gia cho rằng món trang sức này gần như chỉ xuất hiện trong những dịp mang tính biểu tượng của quốc gia. Nó được lựa chọn để đồng hành cùng các Hoàng hậu trong những chuyến thăm cấp nhà nước, lễ đăng quang hoặc các sự kiện ngoại giao có ý nghĩa lịch sử.

Hoàng hậu Suthida từng đeo chiếc vòng cổ này tại buổi tiếp đón ở Cung điện Buckingham nhân lễ đăng quang của Vua Charles III và Vương hậu Camilla. Lần xuất hiện tại Paris tiếp tục nối dài truyền thống ấy, cho thấy vị trí đặc biệt của món bảo vật trong nghi thức Hoàng gia Thái Lan.

Có thể nói, đây không đơn thuần là một món trang sức để làm nổi bật vẻ ngoài, mà còn là biểu tượng cho sự kế thừa, tính liên tục và bản sắc của Hoàng gia qua nhiều thế hệ.

Chuyến thăm mang nhiều ý nghĩa ngoại giao

Sự kiện quốc yến tại Điện Élysée nằm trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của Vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida tới Pháp. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước thứ hai của nhà vua kể từ khi lên ngôi năm 2016, đồng thời là hoạt động đáp lễ sau chuyến thăm Thái Lan của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào năm 2022.

Năm nay cũng đánh dấu 170 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Thái Lan và Pháp, vì vậy chuyến thăm được đánh giá mang nhiều ý nghĩa về cả chính trị, văn hóa và hợp tác song phương. Sau khi kết thúc lịch trình tại Paris, nhà vua và hoàng hậu dự kiến tiếp tục đến Toulouse để tham quan trụ sở của Airbus, một trong những tập đoàn hàng không lớn nhất thế giới.

Công chúa Sirivannavari cũng trở thành tâm điểm

Đồng hành cùng Vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida trong chuyến đi còn có Công chúa Sirivannavari.

Ngoài vai trò là thành viên Hoàng gia, cô còn được biết đến rộng rãi trong giới thời trang quốc tế. Công chúa từng hoàn thành chương trình thạc sĩ tại École de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, một trong những ngôi trường đào tạo thời trang danh tiếng của Pháp.

Nhiều năm qua, Sirivannavari thường xuyên xuất hiện tại Tuần lễ Thời trang Paris với tư cách nhà thiết kế và khách mời của nhiều thương hiệu lớn. Ngay từ năm 2007, cô đã được nhà mốt Balmain mời tổ chức buổi trình diễn bộ sưu tập riêng tại Paris, điều không nhiều nhà thiết kế trẻ châu Á có cơ hội thực hiện.

Với nhiều người yêu thích văn hóa Hoàng gia, hình ảnh Hoàng hậu Suthida trong bộ trang phục truyền thống cùng chiếc vòng cổ kim cương hơn một thế kỷ tuổi không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ đẹp sang trọng. Đó còn là lời nhắc về cách các triều đại gìn giữ những di sản quý giá, để mỗi món trang sức không chỉ tỏa sáng bằng giá trị vật chất mà còn mang theo ký ức, lịch sử và bản sắc của cả một dân tộc.

*Theo TC