Ngày 24/11, thông tin từ Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, tỉnh Đắk Lắk cho biết, chiều tối 23/11, bệnh viện tiếp nhận 6 trường hợp trú tại xã Ea Kly, tỉnh Đắk Lắk, nhập viện với các triệu chứng viêm ruột cấp, tác động độc hại do ăn thực phẩm có chất độc, không xác định.

Sáu bệnh nhân nhập viện gồm 2 gia đình. Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh thông tin, sáng 22/11, chị H.N.N. (SN 1975, ở xã Ea Kly) cùng con gái là P.N.H.Â. (SN 2017) ăn bánh mì tại một tiệm bánh ở khu vực Km44, xã Ea Kly. Đến khoảng 15h cùng ngày, cả hai xuất hiện triệu chứng đau quặn bụng.

Sau đó, gia đình tự mua thuốc điều trị tại nhà nhưng tình trạng không thuyên giảm. Đến chiều 23/11, hai mẹ con được gia đình đưa đi nhập viện với các dấu hiệu ngộ độc thực phẩm. Hiện hai bệnh nhân đang được bác sĩ theo dõi, sức khỏe dần hồi phục.

Ảnh minh họa.

Gia đình thứ 2 gồm 4 người: Đ.Tr.H. (SN 1982), Ng.Th.Ph. (SN 1983), Đ.Ng.Ph.T. (SN 2008) và Đ.Tr.B.A. (SN 2010) đều trú tại thôn An Thịnh, xã Ea Kly, tỉnh Đắk Lắk.

Qua theo dõi yếu tố dịch tễ cho thấy, sáng 22/11, cả 4 người có ăn bánh mì mua tại một tiệm ở khu vực Km44, xã Ea Kly. Đến khoảng 18h cùng ngày, sức khỏe của cả gia đình vẫn bình thường; sau đó cả nhà cùng ăn nho nhập khẩu và khoảng 1 giờ sau thì đồng loạt xuất hiện triệu chứng đau bụng.

Gia đình tự dùng thuốc tại nhà nhưng không đỡ nên đến chiều 23/11 đã nhập Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh để điều trị. Sau khi được xử trí y tế, sức khỏe của 4 bệnh nhân đã ổn định và được xuất viện về nhà.

Theo Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, hiện chưa đủ cơ sở khẳng định nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm xuất phát từ bánh mì, đồng thời chưa xác định được mối liên hệ nguồn cung cấp thực phẩm giữa hai nhóm trường hợp nêu trên.

Bệnh viện cũng đề nghị cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ cơ sở kinh doanh thực phẩm liên quan tại xã Ea Kly.

(t/h theo Nhân Dân, Thanh Niên)