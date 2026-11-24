“Cửa sổ tâm hồn” cũng có ngày đóng lại! MC Đài Loan (Trung Quốc) Lam Tâm Mi từng chia sẻ trong chương trình Woman Queen rằng cô bắt đầu gặp tình trạng lão thị từ khoảng 40 tuổi. Nữ MC hài hước ví von đôi mắt của mình như thể “cửa sổ của cửa sổ tâm hồn đã đóng lại”, đồng thời thừa nhận sự thay đổi này đôi khi đến bất ngờ đến mức khiến người ta không kịp thích nghi.

Trước đây, việc đọc tin nhắn trên điện thoại hay nhìn những dòng chữ nhỏ có thể rất dễ dàng. Nhưng rồi đến một ngày, nhiều người bỗng thấy mắt khó lấy nét khi nhìn gần, phải đưa điện thoại ra xa hơn mới đọc rõ. Không ít người nghĩ lão thị chỉ xuất hiện ở tuổi già, nhưng trên thực tế, tình trạng này thường bắt đầu bộc lộ từ khoảng 40 tuổi và tiến triển dần theo thời gian.

Lão thị là thay đổi tự nhiên liên quan đến tuổi tác, xảy ra khi thủy tinh thể trong mắt dần mất đi độ đàn hồi, khiến mắt khó điều chỉnh tiêu cự để nhìn rõ vật ở gần. Người mắc lão thị có thể gặp tình trạng đọc chữ nhỏ khó khăn, nhanh mỏi mắt hoặc nhìn kém hơn khi ánh sáng không đủ.

Dù không thể ngăn chặn hoàn toàn quá trình lão hóa tự nhiên của mắt, một số thói quen đơn giản có thể giúp giảm mỏi mắt và bảo vệ thị lực tốt hơn.

1. Áp dụng quy tắc 20-20-20 khi dùng điện thoại, máy tính

Với những người thường xuyên làm việc trước màn hình, tình trạng mỏi mắt, khô mắt hay nhìn mờ thoáng qua có thể xuất hiện sau nhiều giờ tập trung. Khi nhìn gần liên tục, chúng ta thường chớp mắt ít hơn, khiến bề mặt mắt dễ bị khô và khó chịu.

Một nguyên tắc được nhiều chuyên gia khuyến nghị là 20-20-20: Sau mỗi 20 phút nhìn gần, hãy nhìn một vật cách khoảng 6 m trong ít nhất 20 giây. Khoảng nghỉ ngắn này giúp mắt tạm rời khỏi việc tập trung liên tục ở cự ly gần, từ đó giảm cảm giác căng mỏi.

Cần hiểu rằng quy tắc này không thể đảo ngược lão thị hay ngăn thủy tinh thể lão hóa. Tuy nhiên, đây là thói quen dễ thực hiện đối với nhân viên văn phòng, người thường xuyên đọc tài liệu, làm việc trên máy tính hoặc xem điện thoại trong thời gian dài.

Nếu thường xuyên quên nghỉ mắt, bạn có thể đặt nhắc nhở trên điện thoại hoặc máy tính. Đừng đợi đến khi mắt cay, nhức hay nhìn mờ mới dừng lại.

2. Đọc sách ở nơi đủ sáng, tăng cỡ chữ thay vì cố nheo mắt

Một trong những dấu hiệu dễ nhận thấy của lão thị là phải đưa sách, điện thoại ra xa mới đọc được. Khi gặp tình trạng này, nhiều người có thói quen nheo mắt hoặc cố đọc trong ánh sáng yếu, vô tình khiến việc nhìn gần trở nên khó chịu hơn.

Giải pháp đơn giản là đảm bảo khu vực đọc sách và làm việc có đủ ánh sáng, đồng thời điều chỉnh độ sáng màn hình phù hợp, tránh ánh sáng phản chiếu trực tiếp vào mắt. Với điện thoại và máy tính, hãy tăng kích thước chữ khi cần thay vì cố nhìn những dòng chữ quá nhỏ.

Nếu đọc sách vào buổi tối, có thể kết hợp ánh sáng chung dịu nhẹ với đèn chiếu sáng tại vị trí đọc. Điều này giúp chữ dễ nhìn hơn mà không cần liên tục căng mắt để lấy nét.

Trong trường hợp nhìn gần ngày càng khó khăn, người bệnh nên khám mắt để được đánh giá và tư vấn kính lão phù hợp. Không cần cố chịu đựng đến khi không thể đọc rõ mới đi kiểm tra. Việc đo mắt định kỳ cũng giúp phát hiện những vấn đề khác có thể gây giảm thị lực, thay vì mặc định mọi biểu hiện đều do lão thị.

3. Ăn uống cân bằng, đeo kính chống tia UV và khám mắt định kỳ

Chăm sóc mắt không chỉ dừng lại ở việc nghỉ ngơi khi dùng màn hình. Chế độ ăn đa dạng, vận động thường xuyên và tránh hút thuốc cũng góp phần bảo vệ sức khỏe tổng thể, trong đó có đôi mắt.

Các loại rau lá xanh đậm, cá, trái cây và các loại hạt có thể được đưa vào thực đơn hằng ngày để bổ sung nhiều dưỡng chất cần thiết. Tuy nhiên, không có một loại thực phẩm hay sản phẩm bổ sung nào được chứng minh có thể tự mình ngăn ngừa hoặc đảo ngược lão thị. Vì vậy, thay vì đặt kỳ vọng vào một món ăn hay viên uống riêng lẻ, nên duy trì chế độ dinh dưỡng cân bằng và đa dạng.

Khi ra ngoài trời, hãy ưu tiên kính râm có khả năng chống tia UVA và UVB. Đây là cách giúp giảm mức độ tiếp xúc của mắt với tia cực tím, đặc biệt khi hoạt động ngoài trời trong thời gian dài.

Ngoài ra, độ kính lão có thể thay đổi theo thời gian. Nếu nhận thấy thị lực nhìn gần tiếp tục giảm, hãy khám mắt để xác định độ kính phù hợp và kiểm tra những vấn đề đi kèm nếu có.

Đặc biệt, đột ngột nhìn mờ rõ rệt, xuất hiện chớp sáng, ruồi bay tăng lên bất thường hoặc mất một phần thị trường không nên được xem đơn thuần là lão thị. Đây có thể là dấu hiệu của vấn đề mắt nghiêm trọng và cần được khám cấp cứu kịp thời.

Lão thị là một phần tự nhiên của quá trình lão hóa, nhưng không có nghĩa chúng ta phải chấp nhận mọi bất tiện mà không tìm cách cải thiện. Nghỉ mắt đúng cách, điều chỉnh môi trường đọc và chăm sóc sức khỏe thị lực định kỳ là những việc nhỏ có thể bắt đầu ngay hôm nay để đôi mắt dễ chịu hơn trong cuộc sống hằng ngày.