Một trường hợp hy hữu vừa được ghi nhận tại Bệnh viện Waikato, New Zealand, khi một phụ nữ 27 tuổi phải nhập viện cấp cứu sau sự cố nuốt phải một chiếc dĩa cỡ lớn. Điều đáng nói, dị vật không phải thức ăn hay vật nhỏ mà là nguyên một chiếc dĩa thường dùng trong bữa ăn.

Theo thông tin từ đội ngũ y tế, người phụ nữ gặp sự cố khi đang cố gắng gây nôn trong một tình huống xã giao. Tuy nhiên, nguyên nhân khiến cô buồn nôn cũng như lý do lựa chọn chiếc dĩa để thực hiện hành động này vẫn chưa được làm rõ.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ chỉ định chụp X-quang để xác định tình trạng bên trong cơ thể. Kết quả khiến ê-kíp không khỏi bất ngờ khi hình ảnh cho thấy rõ chiếc dĩa nằm bên trong dạ dày người phụ nữ.

Một phụ nữ 27 tuổi người New Zealand đã vô tình nuốt cả một chiếc dĩa. Ảnh: New Zealand Herald.

Tiến sĩ Jesse Fisher, giảng viên cao cấp về phẫu thuật tại Đại học Auckland, cho biết ngay cả các chuyên gia cũng đặt câu hỏi về cách một vật có kích thước và hình dạng như vậy có thể đi qua cổ họng để vào dạ dày.

Theo New Zealand Herald, vị tiến sĩ cho rằng lý do người phụ nữ sử dụng chiếc dĩa vẫn là điều chưa thể giải thích. Các thông tin về hoàn cảnh xảy ra sự việc cũng còn hạn chế. Đáng chú ý, hồ sơ bệnh án không ghi nhận tiền sử rối loạn ăn uống hay bệnh tâm thần của bệnh nhân.

Sau khi phát hiện dị vật, đội ngũ y tế tìm cách lấy chiếc dĩa ra ngoài nhằm hạn chế nguy cơ tổn thương các cơ quan nội tạng. Ban đầu, các bác sĩ hai lần thử lấy dị vật qua đường miệng bằng phương pháp nội soi. Tuy nhiên, cả hai lần đều không thành công do chiếc dĩa có kích thước lớn, gây khó khăn cho việc đưa ra ngoài một cách an toàn.

Trước tình huống này, ê-kíp quyết định chuyển sang phương án phẫu thuật nội soi. Đây là kỹ thuật ít xâm lấn hơn so với mổ mở, giúp bác sĩ tiếp cận và lấy dị vật mà hạn chế tổn thương cho bệnh nhân.

Các bác sĩ thực hiện một đường rạch khoảng 4 cm để đưa chiếc dĩa ra khỏi dạ dày, sau đó khâu kín vết mổ. May mắn, dị vật không đâm xuyên thành dạ dày hay gây tổn thương nghiêm trọng đến các cơ quan bên trong.

Theo Tiến sĩ Jesse Fisher, điều đáng kinh ngạc nhất trong trường hợp này là một chiếc dĩa có kích thước thông thường lại có thể đi vào dạ dày người bệnh.

Sau ca phẫu thuật, sức khỏe người phụ nữ tiến triển tốt. Bệnh nhân hồi phục thuận lợi, không ghi nhận biến chứng và được xuất viện chỉ sau hai ngày. Cô có thể ăn uống bình thường trở lại sau quá trình điều trị.

Từ trường hợp hy hữu này, các bác sĩ khuyến cáo mọi người không nên đưa những vật dụng không phải thực phẩm vào miệng hoặc cố tình nuốt dị vật. Những hành động tưởng chừng vô hại có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, gây tổn thương đường tiêu hóa và thậm chí phải can thiệp phẫu thuật để xử lý.

Vụ việc một lần nữa cho thấy những rủi ro khó lường khi sử dụng vật dụng sinh hoạt sai mục đích, đồng thời là lời cảnh báo về sự an toàn trong những tình huống tưởng chừng rất bình thường.