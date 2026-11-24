Ngày 19/11/2026, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố báo cáo đánh giá nguy cơ ban đầu đối với biến thể SARS-CoV-2 PJ.2.1, một dòng phụ của JN.1 thuộc Omicron, và xếp biến thể này vào nhóm cần theo dõi. Trước thông tin Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đưa biến thể SARS-CoV-2 PJ.2.1 vào diện theo dõi, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa có văn bản chính thức nhận định nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng hiện ở mức thấp.

Biến thể COVID-19 mới được WHO theo dõi, nguy cơ toàn cầu ở mức thấp

Theo Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế, tỷ lệ phát hiện PJ.2.1 trong các mẫu giải trình tự có xu hướng tăng tại một số quốc gia, chủ yếu ở khu vực châu Mỹ, đặc biệt là Canada và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, tỷ lệ này không phản ánh trực tiếp tỷ lệ mắc bệnh trong cộng đồng và có thể chịu ảnh hưởng bởi sự khác biệt trong hoạt động lấy mẫu, giải trình tự gene và báo cáo giữa các quốc gia.

Một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm ghi nhận PJ.2.1 có khả năng gắn với thụ thể ACE2 của người cao hơn một số biến thể được so sánh. Dù vậy, các dữ liệu hiện có chưa đủ căn cứ để khẳng định biến thể này có khả năng lây truyền cao hơn. Các nghiên cứu cũng chưa ghi nhận khả năng né tránh kháng thể tăng đáng kể so với những biến thể được dùng làm đối chứng.

WHO đánh giá nguy cơ gia tăng thêm đối với sức khỏe cộng đồng trên phạm vi toàn cầu do PJ.2.1 ở mức thấp, dù độ tin cậy của đánh giá còn thấp. Đến nay, chưa có bằng chứng xác định biến thể này gây bệnh nặng hơn. Dữ liệu lâm sàng cũng chưa đủ để kết luận về nguy cơ nhập viện, phải điều trị hồi sức tích cực hoặc tử vong liên quan đến biến thể này.

Việc PJ.2.1 được đưa vào nhóm biến thể cần theo dõi là một phần trong hoạt động giám sát thường xuyên của WHO, nhằm kịp thời phát hiện và đánh giá những thay đổi của virus, không đồng nghĩa với việc biến thể đã được xác định nguy hiểm hơn.

Những đối tượng cần đặc biệt cảnh giác với COVID-19

Dù nguy cơ gia tăng thêm từ biến thể PJ.2.1 được đánh giá ở mức thấp, COVID-19 vẫn có thể diễn biến nặng ở những người thuộc nhóm nguy cơ cao.

Theo Cục Phòng bệnh, các đối tượng cần đặc biệt chú ý gồm người cao tuổi; người mắc bệnh nền như bệnh tim mạch, bệnh phổi mạn tính, đái tháo đường, bệnh thận; phụ nữ mang thai; người suy giảm miễn dịch hoặc đang điều trị bằng thuốc ức chế miễn dịch.

Những người này cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, theo dõi sức khỏe và đi khám kịp thời khi xuất hiện triệu chứng nghi ngờ nhiễm bệnh.

Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế cho biết đang tiếp tục phối hợp với các địa phương, cơ sở khám chữa bệnh và viện chuyên ngành để theo dõi tình hình COVID-19, giám sát sự lưu hành của các biến thể SARS-CoV-2, số ca mắc, nhập viện, bệnh nặng và tử vong. Những dữ liệu này là cơ sở để đánh giá nguy cơ và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

Bộ Y tế khuyến cáo 6 cách chủ động phòng COVID-19

Trong bối cảnh nước ta bước vào mùa Đông - Xuân, nhiệt độ và độ ẩm thay đổi, các hoạt động giao lưu, đi lại và tập trung đông người có xu hướng gia tăng vào dịp cuối năm, Tết, nguy cơ lây truyền các bệnh đường hô hấp có thể tăng lên, đặc biệt tại nơi đông người, không gian kín và kém thông khí.

Để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng, Cục Phòng bệnh khuyến cáo người dân thực hiện 6 biện pháp sau:

1. Đeo khẩu trang đúng cách khi cần thiết. Người dân nên đeo khẩu trang khi đến cơ sở y tế, sử dụng phương tiện giao thông công cộng, ở nơi đông người hoặc không gian kín, kém thông khí. Người có triệu chứng viêm đường hô hấp cần đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người khác.

2. Giữ vệ sinh tay và đường hô hấp. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy hoặc khuỷu tay áo; hạn chế đưa tay lên mắt, mũi, miệng.

3. Giữ không gian sống thông thoáng. Tăng cường thông khí tại nhà, nơi làm việc và những khu vực tập trung đông người, nhất là các không gian kín.

4. Duy trì lối sống lành mạnh. Ăn uống đủ chất, vận động phù hợp, ngủ đủ giấc và kiểm soát tốt các bệnh nền để bảo vệ sức khỏe.

5. Chủ động xử trí khi có triệu chứng. Nếu xuất hiện sốt, ho, đau họng, sổ mũi hoặc mệt mỏi, người dân cần hạn chế tiếp xúc với người khác, chủ động liên hệ cơ sở y tế để được tư vấn, khám và điều trị phù hợp. Không tự ý sử dụng thuốc khi chưa có chỉ định.

6. Đến cơ sở y tế ngay khi có dấu hiệu nặng. Khó thở, đau ngực kéo dài, rối loạn ý thức hoặc triệu chứng diễn biến nặng là những dấu hiệu cần được thăm khám, điều trị kịp thời, đặc biệt ở người cao tuổi và người có bệnh nền.

Trước thông tin về các biến thể SARS-CoV-2 mới, người dân không nên chủ quan nhưng cũng không cần hoang mang. Việc theo dõi thông tin từ cơ quan y tế chính thức, duy trì các biện pháp phòng bệnh và đi khám khi có dấu hiệu bất thường là những cách thiết thực để bảo vệ sức khỏe trong mùa Đông - Xuân.