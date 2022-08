Phụ nữ càng nhiều tuổi thì chức năng cơ thể càng suy giảm. Lúc này bạn cần bổ sung rất nhiều dinh dưỡng qua chế độ ăn. Tuy nhiên, chị em không dám ăn nhiều vì sợ sẽ tăng cân mất kiểm soát. Để xua tan lo lắng này, phụ nữ ở nhà có thể ăn một số món ăn nhẹ lành mạnh sau đây, vừa giúp giữ dáng lại khỏe xương, tốt cho mạch máu lắm đấy.

6 món ăn vặt giúp khỏe xương, bổ mạch máu, tốt cho phụ nữ tuổi 40

1. Khoai lang tím



Khoai lang tím rất giàu anthocyanins, được mệnh danh là "thần dược chữa chứng xơ vữa động mạch". Nó có thể bảo vệ cholesterol tốt trong mạch máu, giảm hàm lượng cholesterol xấu, giảm kết tập tiểu cầu, duy trì độ đàn hồi mạch máu, giúp ngăn ngừa sự xuất hiện của xơ vữa động mạch và phòng chống đột quỵ.



2. Đậu phộng

Chúng ta đều biết rằng đậu phộng có tác dụng bồi bổ dạ dày rất tốt, vì nó chứa nhiều protein và phospholipid có tác dụng trung hòa axit dịch vị, bảo vệ niêm mạc dạ dày.

Tuy nhiên, có một tác dụng khác ít người biết của đậu phộng đó là bảo vệ xương khớp. Đậu phộng có chứa canxi, giúp thúc đẩy quá trình sinh trưởng và phát triển của xương, đều đặn tiêu thụ đậu phộng có thể giúp ngăn ngừa loãng xương.

3. Rong biển

Rong biển rất giàu cellulose, có thể thúc đẩy nhu động ruột, làm sạch các chất độc và "rác" bám trên thành ruột. Ngoài ra, rong biển còn có một tác dụng ít ai biết đến, đó là kích thích mọc tóc, giúp chân tóc chắc khỏe, bóng mượt hơn.

Rong biển còn chứa nhiều canxi hơn hẳn so với sữa, thường được coi là một trong những nguồn thực phẩm tốt nhất cho chế độ ăn uống. Rong biển có thể cải thiện sức khỏe xương và phòng ngừa loãng xương rất tốt.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Marine Drugs, Thụy sĩ cho thấy rằng rong biển có thể ngăn chặn sự phát triển của ung thư ruột kết và ung thư vú.

4. Quả óc chó

Quả óc chó rất giàu chất dinh dưỡng, không chỉ là một món ăn nhẹ lành mạnh và bổ dưỡng trong mà còn là một "dược phẩm" tốt cho dân văn phòng, phụ nữ mang thai và trẻ em để bồi bổ trí não. Do óc chó có chứa nhiều protein và lysine có tác dụng cải thiện trí não và tăng cường trí nhớ.

Quả óc chó cũng rất giàu protein, vitamin A, vitamin B và nhiều loại khoáng chất khác có thể giúp người già cải thiện chất lượng giấc ngủ.



5. Nho khô

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nho khô có chứa thành phần làm giảm hàm lượng cholesterol trong cơ thể con người, đồng thời có vai trò bảo vệ hệ tim mạch.

Nho khô cũng rất giàu chất sắt có thể thúc đẩy quá trình tái tạo huyết sắc tố, là thực phẩm bổ máu rất tốt cho phụ nữ và những bệnh nhân thiếu máu.

6. Quả dâu tằm



Quả dâu tằm có chứa một lượng lớn chất polyphenol đặc biệt là chất resveratrol, chất chống oxy hóa này có thể chống xơ vữa động mạch, chống đông máu, giảm huyết áp, đột quỵ. Không những vậy chất resveratrol trong dâu tằm còn làm giảm cholesterol, từ đó gián tiếp làm giảm nguy cơ tim mạch.

Dâu tằm là loại quả tốt cho phụ nữ tuổi 40, giúp chống lão hóa, giảm huyết áp.

Ngoài ra, dâu tằm cũng có tác dụng làm đẹp cơ thể cho phụ nữ, chống lão hóa do có chứa chất anthocyanins có tác dụng trung hòa các gốc tự do trong da bị tổn thương do tia cực tím, cải thiện quá trình cung cấp máu cho da, dưỡng da, giúp da trắng sáng và mềm mại. Lượng vitamin C trong dâu tằm cũng góp phần hỗ trợ cho quá trình sản xuất collagen cho làn da được đàn hồi tốt hơn.

