Chảo chống dính đã trở thành vật dụng quen thuộc trong nhiều căn bếp nhờ tính tiện lợi, dễ vệ sinh. Tuy nhiên, không phải món gì hay cách nấu nào cũng thích hợp với loại chảo này. Nếu sử dụng sai, lớp chống dính sẽ nhanh xuống cấp, ảnh hưởng đến chất lượng món ăn, thậm chí là sức khỏe.

Chia sẻ trên tạp chí Eating Well, các đầu bếp chuyên nghiệp như Joe Sasto (ngôi sao của kênh Food Network) và Michael Handal (giảng viên của Học viện Ẩm thực Mỹ) đã chỉ ra những điều cần tránh tuyệt đối khi dùng chảo chống dính để chảo luôn bền đẹp và ngăn ngừa những ảnh hưởng xấu tới sức khỏe.

6 điều cần tránh khi dùng chảo chống dính

1. Không dùng để nấu nước sốt

Không nên dùng chảo chống dính để nấu nước sốt (Ảnh minh họa).

Theo đầu bếp Sasto, chảo chống dính không phải lựa chọn phù hợp để nấu nước sốt. Lý do là loại chảo này không phân phối nhiệt đều và khiến cho hương vị nước sốt kém phần đậm đà. Thêm vào đó, việc đun nước sốt trong thời gian dài bằng chảo chống dính cũng có thể làm tăng nguy cơ hóa chất ngấm vào thức ăn. Điều này không hề tốt cho sức khỏe.

2. Không dùng để nấu món nhiều axit

Không nên dùng chảo chống dính để nấu món có nhiều axit (Ảnh minh họa).

Những món như cà chua, rượu vang hay cam chanh đều có độ axit cao. Đầu bếp Handal cho hay: “Việc nấu món có nhiều axit có thể bào mòn lớp chống dính và làm giảm tuổi thọ của chảo chống dính”.

Khi lớp chống dính bị mòn, xước, những chất độc hại có thể ngấm vào thức ăn trong quá trình nấu. Theo Only My Health, lớp chống dính kém chất lượng có thể chứa axit perfluorooctanoic (PFOA). PFOA được Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp vào nhóm có thể gây ung thư cho người. PFOA có thể phân hủy khi tiếp xúc với nhiệt độ cao hoặc trong trường hợp lớp chống dính bị bong tróc.

3. Không nấu ở nhiệt độ cao

Không dùng chảo chống dính ở nhiệt độ cao (Ảnh minh họa).

Chảo chống dính chỉ an toàn ở mức nhiệt dưới 250°C. Nấu lâu ở nhiệt độ cao khiến lớp chống dính bong tróc, giảm khả năng chống dính và làm chảo biến dạng. Đầu bếp Handal cảnh báo: “Khi lớp chống dính đã bị xước hoặc bong tróc, các mảnh nhỏ của lớp chống dính của thể bị trộn lẫn vào thức ăn”.

4. Không cho chảo vào lò nướng

Không cho chảo chống dính vào lò nướng (Ảnh minh họa).

Ngoài không chịu được nhiệt lớn trên bếp, chảo chống dính càng không thích hợp với lò nướng. Đầu bếp Sasto cho biết: “Cho chảo chống dính vào lò nướng là cách nhanh nhất để phá hỏng chảo. Bạn sẽ nhận về một chiếc chảo cong vênh với lớp chống dính cháy xém”.

Với các món cần nướng nhiệt cao, chảo gang hoặc khay inox là lựa chọn an toàn hơn nhiều.

5. Không dùng để trữ đồ ăn

Không dùng chảo chống dính để trữ đồ ăn (Ảnh minh họa).

Sau khi nấu xong, để thức ăn trong chảo chống dính và cất tủ lạnh tưởng như tiện, nhưng đây là thói quen hại chảo. Các loại thức ăn, đặc biệt là món chua, có thể làm lớp chống dính xuống cấp nhanh chóng. Lâu ngày, nguy cơ hóa chất thôi ra thức ăn sẽ cao hơn. Tốt nhất, hãy chuyển đồ ăn vào hộp thủy tinh hoặc hộp trữ thức ăn chuyên dụng.

6. Không dùng xịt chống dính

Không dùng xịt chống dính cho chảo chống dính (Ảnh minh họa).

Xịt chống dính được sử dụng cho chảo rán và các dụng cụ nấu nướng khác để ngăn thức ăn bị dính. Nhiều người cho rằng xịt chống dính giúp nấu nướng dễ dàng hơn, nhưng thực tế lại gây hại cho chảo chống dính. Trong dầu xịt thường có chất nhũ hóa như lecithin, dễ để lại lớp cặn bám dính, khiến chảo khó rửa sạch và dần dần làm giảm hiệu quả chống dính của chảo.

Mẹo kéo dài tuổi thọ cho chảo chống dính

Cần vệ sinh chảo đúng cách (Ảnh minh họa).

Dùng chảo đúng cách chỉ là một phần để kéo dài tuổi thọ cho chảo chống dính. Để chảo bền, các đầu bếp khuyên nên chú ý đến việc vệ sinh và bảo quản. Cụ thể:

Không dùng dụng cụ kim loại khi nấu đồ ăn bằng chảo chống dính: Nên dùng muỗng gỗ hoặc thìa silicone để tránh làm xước lớp chống dính.

Không rửa chảo bằng máy rửa chén: Chỉ nên rửa chảo bằng tay với nước ấm và miếng bọt biển mềm.

Không rửa chảo ngay sau khi nấu: Cho chảo nóng vào nước lạnh ngay lập tức có thể làm cong vênh và hỏng lớp chống dính.

Không xếp chồng khi cất chảo: Khi cất chảo, nên dùng miếng vải lót hoặc treo lên giá để tránh làm trầy xước lớp chống dính của chảo.