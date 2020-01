6 điều những người thành công thường làm để lấy lại phong độ sau kỳ nghỉ lễ

Trở lại làm việc sau một kì nghỉ thật sự là điều không mấy vui vẻ.

Mỗi phút trôi qua trong kì nghỉ, bạn được thư giãn mà không cần quan tâm trên thế giới xung quanh, sau đó ta trở lại công việc trong tình trạng bê trễ, mệt mỏi.

Nhưng việc trở lại với văn phòng không hoàn toàn toàn là một cơn ác mộng. Thực tế thì bạn có thể thực hiện một số cách giúp cho việc đi làm trở lại dễ dàng hơn sau kì nghỉ.

Tạp chí B.I đã đưa ra 8 thói quen mà người thành công thường xuyên thực hiện để lấy lại phong độ:

Hãy bắt đầu thật sớm

Nếu bạn muốn thoải mái trở lại làm việc, bạn phải chuẩn bị.

Lynn Taylor, tác giả của cuốn sách "Tame Your Terrible Office Tyrant: Làm thế nào để quản lý hành vi trẻ thơ và phát triển trong công việc của bạn", cho biết: "Hãy đi ngủ sớm vào tối hôm trước, và thức dậy sớm hơn một chút vào sáng hôm sau. Điều đó cho bạn một sự khởi đầu mới, làm giảm sự quá tải của khối lượng công việc".

Đừng căng thẳng

Đừng lên lịch các cuộc họp và các deadline trong ngày đầu tiên bạn trở lại với công việc, điều đó sẽ chỉ khiến bạn cảm thấy bị choáng ngợp mà thôi.

Tác giả của cuốn The Humor Advantage, Michael Kerr, kiêm người phát ngôn trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế, nói: "Ngày đầu tiên quay trở lại với công việc thì tốt nhất bạn nên để thời gian biểu của mình hoàn toàn trống mà không có bất cứ cuộc hẹn hay buổi họp nào để thời gian biểu càng trống càng tốt vì khi đó bạn sẽ có cả ngày để theo kịp nhịp độ công việc và đỡ bị quá tải “.

Kerr cũng khuyên bạn nên hoạch định chiến lược trước khi bắt đầu ngày mới: "Hãy dành vài phút để lên kế hoạch trong ngày, có gắng tập trung vào các việc cần được ưu tiên, và đừng ngại yêu cầu hỗ trợ nếu cần thiết."

Nếu bạn đang phải đối mặt với một núi công việc, hãy cố gắng ưu tiên mục tiêu quan trọng nhất của bạn, Taylor nói:

"Ưu tiên xem những việc quan trọng và đưa ra quyết định xem điều gì là quan trọng nhất, công việc, sếp của bạn hay những dự án bạn đang thực hiện. Hãy học cách nói “không” với những việc chưa thật sự cần thiết".

Cố gắng bắt kịp

Trước khi phải ngụp lặn trở lại trong đống dự án và email cá nhân, Ryan Kahn, chuyên gia hướng nghiệp, người sáng lập Tập đoàn The Hired, và tác giả cuốn "Hired the Guide for the Recent Grad", cho biết: “Nên có một cái nhìn tổng quát về những gì đã xảy ra trong thời gian bạn vắng mặt”.

Ông cũng nói thêm : “Hãy lường trước xem có bất kỳ sự thay đổi lớn nào xảy ra hay không, bằng cách này bạn có thể bắt kịp dần với tốc độ trước khi dấn sâu hơn nữa vào công việc hàng ngày”.

Đừng vội đắm chìm trong email

Hãy cẩn trọng với việc dành quá nhiều thời gian cho việc phản hồi các lá thư chưa đọc.

Kers nói rằng: “Nếu không cân đối khoảng thời gian trong ngày đầu khi bạn mới trở lại công việc, sẽ rất dễ bị cuốn vào việc phải trả lời mọi email bạn đã bỏ lỡ, đừng để việc này ảnh hưởng tới hiệu quả công việc của bạn, hãy ưu tiên trả lời những email thật sự cần thiết”.

Hãy kết nối cùng đồng nghiệp và khách hàng của bạn

Giờ bạn đã trở lại với công việc, hãy tương tác với sếp cũng như đồng nghiệp của mình và cho họ thấy bạn đang làm gì. Taylor cũng nói thêm rằng điều quan trọng là nên tương tác trong một thời gian ngắn cùng mọi người cho đến khi bạn thật sự có thể bắt kịp với nhịp độ công việc.

Ngoài ra bạn cũng nên kết nối với những khách hàng.

“Hãy dành thời gian tương tác với các khách hàng để họ biết được trong tâm trí của bạn họ có một vị trí vô cùng quan trọng”, Kerr nói: "Đây là điều vô cùng đơn giản trong việc chăm sóc khách hàng nhưng lại gây được ấn tượng lớn”.

Hãy chăm sóc bản thân thật tốt

Có thể bạn sẽ phải làm việc cật lực sau khi trở về từ kì nghỉ, nhưng sau tất cả, cũng đã có một khoảng thời gian thư giãn, và bây giờ bạn phải sẵn sàng trở lại với guồng quay của công việc.

Nhưng với cách tiếp cận này cũng có thể bị phản tác dụng.

Thay vào đó, Kerr khuyên rằng bạn nên đảm bảo việc nghỉ ngơi và thư giãn gân cốt cũng như ăn uống đầy đủ trong ngày. Ông cũng nói thêm: “Sẽ rất dễ để bị rơi vào cái bẫy của cảm xúc khi bạn cắm đầu vào làm việc không ngừng nghỉ ngay trong ngày đầu tiên cho đến khi mọi việc được hoàn tất. Việc đó sẽ khiến bạn rơi vào trạng thái căng thẳng và tăng khả năng mắc sai lầm dẫn đến hiệu quả công việc bị giảm sút”.

Taylor thì nói rằng: “Với cường độ làm việc cao như vậy, bạn sẽ dần rơi vào trạng thái mệt mỏi và mọi nỗ lực sẽ không có tác dụng, thay vào đó hãy dành một khoảng thời gian lớn trong ngày để nghỉ ngơi và đảm bảo điều đó lâu hơn bình thường, bạn cần phải tạo ra một sự chuyển đổi trong việc thư giãn.” Bà cũng nói thêm : ”Sau giờ làm việc, điều quan trọng nhất là phải trở lại thói quen sinh hoạt bình thường và đi ngủ đúng giờ”.

Theo Business Insider