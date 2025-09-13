Mỗi tháng 9, chúng ta thường có cảm giác muốn "tái sinh" - bắt đầu một chương mới. Nhiều người chọn một mái tóc mới, một thói quen mới rồi nhanh chóng bỏ dở sau hai tuần. Nhưng có một cách thông minh hơn để làm mới bản thân: Xây dựng thương hiệu cá nhân.

Không phải theo nghĩa "influencer" với đèn led hay máy quay, mà là hình ảnh và giá trị bạn để lại trong tâm trí người khác mỗi khi nhắc đến tên bạn. Thương hiệu cá nhân chính là danh tiếng, là cách mọi người nhìn nhận kỹ năng, giá trị và cá tính của bạn cả online lẫn ngoài đời thực. Và dù bạn không tìm việc, việc chỉnh chu thương hiệu cá nhân vẫn mang lại sự tự tin, mở ra cơ hội mới và giúp người khác hiểu nhanh bạn là ai.

Dưới đây là 6 bước đơn giản nhưng mạnh mẽ để bắt đầu hành trình này.

1. Xác định bạn muốn được biết đến là ai

Trước khi làm bất kỳ điều gì, bạn phải rõ mình muốn thương hiệu cá nhân đại diện cho điều gì. Tôi muốn mọi người nhớ đến mình như một người sáng tạo, một cây viết, và một cá tính online vui nhộn nhưng không hỗn loạn. Tôi muốn được nhìn nhận là thân thiện, dễ tiếp cận nhưng không kém phần sâu sắc.

Để làm rõ điều đó, tôi đã viết nhật ký, trả lời những câu hỏi như: "Nếu bạn tôi giới thiệu tôi với một người lạ, tôi muốn họ nói gì?" hay "Khi tên tôi xuất hiện trong một cuộc họp, tôi muốn đồng nghiệp nghĩ đến điều gì?". Từ đó, tôi điều chỉnh hồ sơ LinkedIn bằng giọng văn gần gũi, thay ảnh đại diện cứng nhắc bằng hình ảnh tự nhiên hơn. Những chi tiết nhỏ nhưng khắc họa đúng con người thật của mình.

2. Đừng coi nhẹ ấn tượng đầu tiên ngoài đời

Khi nói đến thương hiệu cá nhân, chúng ta thường nghĩ đến LinkedIn hay Instagram. Nhưng ấn tượng đầu tiên thường diễn ra ở ngoài đời: Tại quán cà phê, buổi networking hay một lần gặp gỡ tình cờ. Và đó là lúc những công cụ hữu hình phát huy tác dụng.

Tôi chọn bắt đầu bằng danh thiếp. Không cần logo cá nhân hay website cầu kỳ, một tấm card tinh tế có thể mở ra cánh cửa bất ngờ. Nhờ thiết kế đơn giản, chuyên nghiệp, tôi đã có một cơ hội freelance chỉ từ một lần trao card tại workshop viết. Chi tiết nhỏ nhưng hiệu quả lớn.

3. Làm mới sự hiện diện online

Tôi dành thời gian "dọn dẹp" Instagram, LinkedIn và portfolio: Viết lại bio theo phong cách tự nhiên, cập nhật ảnh chân dung mới, thêm vài mẫu bài viết gần đây và gỡ bớt những nội dung không còn phản ánh đúng mình. Không cần thay đổi toàn bộ, chỉ cần tinh chỉnh để câu chuyện online khớp với con người thật hiện tại.

Một lời khuyên: Hãy tự hỏi "Nếu ai đó Google tên tôi hôm nay, kết quả hiện ra có phản ánh đúng tôi bây giờ không?". Nếu câu trả lời là "không", đã đến lúc làm mới.

4. Tập trung vào nền tảng phù hợp nhất

Internet khiến ta có cảm giác phải có mặt ở khắp nơi: TikTok, YouTube, Instagram, LinkedIn, Substack... Nhưng chạy theo tất cả chỉ khiến kiệt sức. Tôi tự cho phép mình tập trung vào những nền tảng quan trọng: Substack và Instagram. Mỗi tuần, tôi đăng một bài viết dài trên Substack, cộng thêm vài story Instagram. Nhẹ nhàng, bền vững và duy trì đều đặn.

Sự nhất quán quan trọng hơn sự hoàn hảo. Không cần xuất hiện mỗi ngày, chỉ cần đủ đều để mọi người biết họ có thể trông đợi gì ở bạn.

5. Ngừng lo lắng quá nhiều về "giọng điệu"

Ngày trước, tôi thường gõ rồi xóa, chỉnh sửa chú thích đến mức không còn giống giọng mình. Giờ đây, tôi viết như đang nhắn tin cho bạn thân. Kết quả? Người đọc thấy gần gũi, chân thực - đúng điều tôi đã vô tình loại bỏ.

Mẹo nhỏ: Đọc to nội dung trước khi đăng. Nếu không nghe giống giọng của bạn, hãy viết lại.

6. Xin phản hồi từ người đáng tin cậy

Ngay cả khi bạn nghĩ mình đã rõ ràng về thương hiệu cá nhân, phản hồi từ người khác sẽ cho bạn thấy những "góc mù" mà bạn không nhận ra. Tôi đã hỏi vài đồng nghiệp, bạn bè xem họ thấy tôi thế nào online và ngoài đời. Những nhận xét chân thành giúp tôi tinh chỉnh hình ảnh và khẳng định câu chuyện mình muốn kể đã thực sự được truyền tải.

Hãy chọn những người hiểu mục tiêu của bạn, và lắng nghe những điểm chung trong phản hồi, đó chính là chìa khóa.

Xây dựng thương hiệu cá nhân không phải là một dự án khổng lồ, cũng không cần đến ánh đèn sân khấu. Đó đơn giản là cách bạn cho thế giới thấy mình là ai, cả trong công việc lẫn đời thường. Bắt đầu từ những thay đổi nhỏ: Một dòng bio ấm áp hơn, một tấm danh thiếp chỉn chu, một vài bài viết chia sẻ chân thành. Qua thời gian, những chi tiết ấy kết nối thành hình ảnh rõ ràng - một thương hiệu cá nhân đáng tin cậy và độc đáo.