57 tuổi vẫn cuốn hút đầy khí chất, ngôi sao hành động Hollywood tiết lộ 7 thói quen chăm sóc bản thân mà phụ nữ lớn tuổi càng nên biết

Nếp nhăn có thể xuất hiện theo năm tháng, nhưng không đồng nghĩa sức hút của người phụ nữ sẽ phai nhạt. Ở tuổi 57, nữ diễn viên Lưu Ngọc Linh (Lucy Liu) vẫn gây chú ý với vẻ ngoài rạng rỡ, phong thái tự tin và nguồn năng lượng trẻ trung. Bí quyết của cô không chỉ nằm ở việc chăm sóc da mà còn ở cách ăn uống, nghỉ ngơi và chấp nhận những thay đổi tự nhiên của cơ thể.

Từ ngôi sao hành động Hollywood đến biểu tượng của vẻ đẹp tự tin theo tuổi tác

Lưu Ngọc Linh là một trong những nữ diễn viên gốc Hoa nổi bật tại Hollywood. Cô được khán giả biết đến qua bộ phim truyền hình Ally McBeal, sau đó ghi dấu ấn với loạt phim Charlie’s Angels, Kill Bill và series trinh thám Elementary, trong đó cô đảm nhận vai Joan Watson.

Mới đây, nữ diễn viên thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện thương hiệu ở Seoul, Hàn Quốc, với vai trò đại sứ khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Merz Aesthetics. Ở tuổi 57, cô vẫn giữ được thần thái cuốn hút, đồng thời chia sẻ quan điểm đáng chú ý về việc chăm sóc bản thân: Thay vì liên tục so sánh mình với phiên bản trẻ hơn, mỗi người nên học cách chấp nhận trạng thái hiện tại và hướng đến vẻ đẹp tự nhiên, khỏe mạnh.

Triết lý này cũng phản ánh cách Lưu Ngọc Linh nhìn nhận quá trình lão hóa. Thay vì cố gắng duy trì làn da không tì vết bằng mọi giá, cô chú trọng những thói quen có thể thực hiện lâu dài.

1. Chăm sóc da tối giản, không chạy theo quá nhiều sản phẩm

Lưu Ngọc Linh từng chia sẻ rằng cô yêu thích quy trình chăm sóc da đơn giản, không sử dụng quá nhiều sản phẩm cùng lúc. Theo những chia sẻ trước đây, cô hạn chế các phương pháp tẩy tế bào chết và peel da, đồng thời giữ số bước dưỡng da ở mức tối thiểu.

Quan điểm này có cơ sở nhất định về mặt chăm sóc da. Việc sử dụng quá nhiều sản phẩm có hoạt chất mạnh, đặc biệt khi kết hợp không phù hợp, có thể gây kích ứng, khô da hoặc làm tổn thương hàng rào bảo vệ da.

Tuy nhiên, chăm sóc da tối giản không có nghĩa là bỏ qua những bước thiết yếu. Làm sạch phù hợp, dưỡng ẩm và chống nắng vẫn là nền tảng quan trọng. Những người có mụn, tăng sắc tố hoặc các vấn đề da liễu nên lựa chọn sản phẩm theo tình trạng da, thay vì áp dụng nguyên xi thói quen của người nổi tiếng.

2. Làm sạch nhẹ nhàng, tránh khiến da bị khô căng

Theo chia sẻ của nữ diễn viên, vào những ngày không làm việc, cô thường dùng nước ấm và khăn mềm để lau mặt, hạn chế sử dụng sữa rửa mặt nếu không cần thiết. Sau những ngày quay phim với lớp trang điểm đậm, cô lại chú trọng tẩy trang và làm sạch kỹ hơn.

Cách tiếp cận này cho thấy cô ưu tiên tránh làm sạch quá mức. Tuy nhiên, việc có cần dùng sữa rửa mặt hay không phụ thuộc vào lượng dầu trên da, mỹ phẩm đã sử dụng, mức độ tiếp xúc với bụi bẩn và tình trạng da của từng người.

Nếu trang điểm hoặc dùng kem chống nắng chống nước, nên lựa chọn sản phẩm tẩy trang phù hợp, sau đó làm sạch nhẹ nhàng. Không nên chà xát mạnh bằng khăn hoặc dùng nước quá nóng vì có thể khiến da kích ứng, đặc biệt ở vùng quanh mắt.

3. Dưỡng ẩm linh hoạt theo mùa

Một thói quen khác của Lưu Ngọc Linh là điều chỉnh sản phẩm dưỡng ẩm theo thời tiết. Cô từng chia sẻ cách kết hợp kem dưỡng, gel lô hội và một lượng nhỏ dầu dưỡng để chăm sóc da, đồng thời massage nhẹ nhàng khi thoa sản phẩm. Cô cũng thường mang theo sản phẩm dưỡng đa năng để sử dụng khi môi hoặc những vùng da khô cần được chăm sóc.

Trên thực tế, dưỡng ẩm giúp giảm mất nước qua da, duy trì cảm giác mềm mại và hỗ trợ hàng rào bảo vệ da. Vào mùa lạnh hoặc khi ở trong môi trường điều hòa, người có làn da khô có thể cần kem dưỡng giàu thành phần khóa ẩm hơn. Trong thời tiết nóng ẩm, sản phẩm kết cấu nhẹ có thể tạo cảm giác dễ chịu hơn.

Tuy nhiên, không phải thành phần nào cũng phù hợp với mọi loại da. Gel lô hội hoặc dầu dưỡng có thể gây kích ứng hay không phù hợp với một số người. Vì vậy, nên lựa chọn sản phẩm dựa trên nhu cầu thực tế và thử trên vùng da nhỏ khi cần thiết.

4. Chống nắng kỹ, không chỉ dựa vào kem chống nắng

Lưu Ngọc Linh đặc biệt chú trọng bảo vệ da trước ánh nắng. Ngoài việc thoa lại kem chống nắng, cô còn sử dụng mũ và khăn để che chắn vùng cổ, ngực khi ra ngoài, đồng thời chú ý bảo vệ da trong quá trình quay phim.

Đây là một trong những thói quen có cơ sở khoa học rõ ràng trong việc làm chậm các dấu hiệu lão hóa da do ánh nắng. Tia cực tím có thể thúc đẩy hình thành nếp nhăn, khiến da kém đàn hồi và làm tăng nguy cơ xuất hiện các đốm sắc tố.

Để bảo vệ da hiệu quả, nên sử dụng kem chống nắng phổ rộng có SPF từ 30 trở lên, thoa đủ lượng và bổ sung sau khi đổ mồ hôi, bơi lội hoặc theo hướng dẫn của sản phẩm. Mũ rộng vành, kính râm, quần áo che chắn và hạn chế tiếp xúc với nắng gắt cũng góp phần tăng hiệu quả bảo vệ.

5. Duy trì châm cứu theo thói quen cá nhân

Lưu Ngọc Linh cho biết cô sớm tiếp xúc với y học cổ truyền thông qua gia đình và duy trì châm cứu định kỳ, khoảng mỗi tháng một lần. Theo chia sẻ của nữ diễn viên, cô thực hiện phương pháp này với mong muốn thư giãn, giảm mệt mỏi cơ bắp và hỗ trợ cơ thể thích nghi với lịch trình làm việc, di chuyển.

Châm cứu được nghiên cứu trong một số lĩnh vực như kiểm soát đau và giảm một số triệu chứng nhất định. Tuy nhiên, bằng chứng về khả năng làm đẹp da, giảm phù hoặc làm chậm lão hóa vẫn còn hạn chế. Không nên xem châm cứu là phương pháp chống lão hóa đã được chứng minh.

Nếu lựa chọn châm cứu, cần thực hiện tại cơ sở đủ điều kiện, bởi người có chuyên môn và sử dụng kim vô trùng. Người có bệnh lý nền hoặc đang sử dụng thuốc ảnh hưởng đến đông máu nên trao đổi với bác sĩ trước khi thực hiện.

6. Ăn uống cân bằng, ưu tiên thực phẩm tươi và uống đủ nước

Trong chế độ ăn hằng ngày, nữ diễn viên ưu tiên thực phẩm ít qua chế biến, đặc biệt là rau xanh và trái cây tươi. Cô cũng từng thử chế độ ăn thuần chay và cho biết bản thân cảm thấy nhiều năng lượng hơn, ít bị phù nề.

Rau củ, trái cây và các thực phẩm nguyên bản cung cấp chất xơ, vitamin, khoáng chất cùng nhiều hợp chất có lợi cho sức khỏe. Một chế độ ăn đa dạng, kết hợp protein chất lượng cao và chất béo có lợi, góp phần hỗ trợ sức khỏe tổng thể cũng như duy trì làn da khỏe mạnh.

Tuy nhiên, ăn thuần chay cần được xây dựng hợp lý để tránh thiếu hụt protein, vitamin B12, sắt, canxi, kẽm và các dưỡng chất thiết yếu khác. Những người lựa chọn chế độ ăn này nên chú ý các nguồn thực phẩm thay thế phù hợp và cân nhắc bổ sung vitamin B12 theo hướng dẫn chuyên môn.

Bên cạnh đó, uống đủ nước giúp duy trì trạng thái cân bằng dịch của cơ thể. Dù vậy, uống thật nhiều nước không đồng nghĩa với việc da sẽ hết nếp nhăn. Nhu cầu nước thay đổi theo thời tiết, hoạt động thể chất và tình trạng sức khỏe của mỗi người.

7. Thiền, giảm căng thẳng và ngủ đủ giấc

Ngoài chăm sóc da và ăn uống, Lưu Ngọc Linh coi trọng thiền định, quản lý căng thẳng và giấc ngủ. Cô cho biết mình dành thời gian để tĩnh tâm, giải tỏa áp lực và tập trung vào cuộc sống hiện tại.

Căng thẳng kéo dài có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ, thói quen ăn uống và một số vấn đề về da. Trong khi đó, ngủ đủ giấc giúp cơ thể phục hồi, duy trì khả năng hoạt động và hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Thiền, hít thở chậm, đi bộ ngoài trời hoặc dành thời gian cho những hoạt động yêu thích đều có thể trở thành cách thư giãn phù hợp. Người trưởng thành thường cần ngủ ít nhất 7 giờ mỗi đêm, dù nhu cầu cụ thể có thể khác nhau giữa từng người.

Điều đáng chú ý trong quan điểm của Lưu Ngọc Linh là cô không xem những dấu hiệu tuổi tác như nếp nhăn là điều phải loại bỏ bằng mọi giá. Với nữ diễn viên, chăm sóc bản thân không chỉ là giữ vẻ ngoài trẻ trung mà còn là cảm giác khỏe mạnh, tự tin và thoải mái với chính mình.

Ở tuổi 57, vẻ đẹp không nhất thiết phải đồng nghĩa với làn da không có nếp nhăn. Những thói quen phù hợp, được duy trì đều đặn cùng thái độ tích cực trước những thay đổi tự nhiên của cơ thể mới là nền tảng giúp mỗi người cảm thấy tự tin hơn theo năm tháng.