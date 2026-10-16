Một người có mái tóc bạc, nhiều nếp nhăn nhưng vẫn đi lại nhanh nhẹn, tự chăm sóc bản thân có thể sở hữu nền tảng thể lực tốt hơn người trông trẻ trung nhưng ít vận động. Điều này cho thấy vẻ ngoài không phải thước đo chính xác của sức khỏe hay tuổi thọ. Thay vào đó, khả năng vận động, sức khỏe răng miệng và tình trạng thể chất tổng thể mới là những yếu tố đáng quan tâm khi bước vào tuổi già.

Nhiều người cho rằng kết quả khám sức khỏe bình thường đồng nghĩa với việc cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh. Tuy nhiên, các xét nghiệm thông thường chỉ phản ánh một phần tình trạng sức khỏe tại thời điểm kiểm tra, trong khi sức mạnh cơ bắp, khả năng giữ thăng bằng và chức năng vận động cũng có thể ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng sống khi về già.

Vậy đâu là những đặc điểm đáng chú ý ở người cao tuổi có thể trạng tốt?

1. Sắc diện tươi tắn, cơ thể không thường xuyên mệt mỏi

Làn da trắng hay ít nếp nhăn không đồng nghĩa với sức khỏe tốt. Khi đánh giá thể trạng, điều đáng quan tâm hơn là sự thay đổi bất thường của màu da, niêm mạc và mức năng lượng hằng ngày.

Da hoặc niêm mạc nhợt nhạt có thể liên quan đến thiếu máu; tình trạng vàng da có thể là dấu hiệu của bệnh lý gan mật. Trong khi đó, sắc da sạm màu có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, bao gồm tiếp xúc ánh nắng, thay đổi sắc tố hoặc một số vấn đề sức khỏe.

Ngược lại, làn da trông tươi tắn không đủ để khẳng định các cơ quan đang hoạt động tốt. Người cao tuổi vẫn có thể mắc bệnh dù vẻ ngoài hồng hào và sinh hoạt bình thường.

Để duy trì thể trạng, người lớn tuổi nên ăn uống đa dạng, bảo đảm cung cấp đủ protein, vitamin và khoáng chất; vận động thường xuyên, ngủ đủ giấc và khám sức khỏe định kỳ. Nếu xuất hiện tình trạng xanh xao, mệt mỏi kéo dài hoặc khó thở khi vận động nhẹ, cần đi khám để tìm nguyên nhân.

2. Răng miệng khỏe mạnh, khả năng nhai được duy trì

Sức khỏe răng miệng là yếu tố thường bị xem nhẹ khi nói về quá trình lão hóa. Trên thực tế, mất nhiều răng có thể khiến người cao tuổi gặp khó khăn khi nhai, phải hạn chế nhiều loại thực phẩm và có nguy cơ không đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng.

Một số nghiên cứu cũng ghi nhận mối liên hệ giữa tình trạng mất răng và nguy cơ tử vong cao hơn ở người lớn tuổi. Tuy nhiên, đây là mối liên quan thống kê, không có nghĩa mất răng trực tiếp dẫn đến giảm tuổi thọ trong mọi trường hợp. Mất răng còn có thể phản ánh các vấn đề sức khỏe răng miệng, bệnh mạn tính hoặc điều kiện chăm sóc sức khỏe kéo dài nhiều năm.

Để bảo vệ răng, người cao tuổi nên chải răng bằng kem đánh răng có fluoride ít nhất hai lần mỗi ngày, làm sạch kẽ răng và khám nha khoa định kỳ. Nếu đã mất răng, nên trao đổi với nha sĩ về phương án phục hình phù hợp để cải thiện khả năng ăn nhai.

Duy trì chức năng nhai không chỉ giúp ăn uống thuận lợi mà còn góp phần bảo đảm chế độ dinh dưỡng đa dạng, từ đó hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

3. Dáng đi vững vàng, khả năng vận động tốt

Khả năng đi lại là một trong những dấu hiệu hữu ích để đánh giá chức năng thể chất ở người cao tuổi. Dáng đi vững vàng, khả năng đứng lên khỏi ghế, giữ thăng bằng và di chuyển trong sinh hoạt hằng ngày có thể phản ánh phần nào sức mạnh cơ bắp, chức năng thần kinh và khả năng phối hợp vận động.

Trong nghiên cứu lão khoa, tốc độ đi bộ thường được sử dụng như một chỉ dấu về sức khỏe và nguy cơ suy giảm chức năng. Người đi chậm, bước ngắn, dễ mất thăng bằng hoặc cần nhiều hỗ trợ khi di chuyển có thể đối mặt với nguy cơ té ngã và suy giảm khả năng tự chăm sóc cao hơn.

Tuy nhiên, tốc độ đi bộ không thể dự đoán chính xác tuổi thọ của một cá nhân. Khả năng vận động còn phụ thuộc vào tuổi tác, bệnh lý nền, đau khớp, thị lực và nhiều yếu tố khác.

Để duy trì đôi chân khỏe mạnh, người cao tuổi nên đi bộ phù hợp với thể lực, kết hợp các bài tập tăng sức mạnh cơ chân và rèn luyện thăng bằng. Những người có nguy cơ té ngã nên tập dưới sự hướng dẫn của chuyên gia, đồng thời kiểm tra thị lực, rà soát thuốc đang sử dụng và loại bỏ các nguy cơ trơn trượt trong nhà.

Nếu đột ngột đi lại khó khăn, yếu một bên cơ thể, chóng mặt dữ dội hoặc mất thăng bằng bất thường, cần được cấp cứu hoặc thăm khám ngay.

Muốn sống khỏe khi về già, hãy bắt đầu từ những thói quen nhỏ

Không có đặc điểm ngoại hình nào đủ khả năng dự đoán chính xác một người sẽ sống bao lâu. Tóc bạc, nếp nhăn hay làn da không còn căng mịn chủ yếu phản ánh quá trình lão hóa tự nhiên, không phải căn cứ để kết luận sức khỏe tốt hay xấu.

Thay vì cố gắng giữ vẻ ngoài trẻ trung, người cao tuổi nên tập trung vào những yếu tố có thể cải thiện được: ăn uống cân đối, duy trì khối cơ, vận động thường xuyên, chăm sóc răng miệng, ngủ đủ giấc và kiểm soát các bệnh mạn tính.

Khám sức khỏe định kỳ cũng rất quan trọng, bởi tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu và nhiều bệnh lý khác có thể tiến triển âm thầm ngay cả khi người bệnh chưa có biểu hiện rõ rệt.

Sống thọ không chỉ là sống lâu mà còn là duy trì khả năng vận động, tự chăm sóc bản thân và tận hưởng cuộc sống khi tuổi tác tăng lên. Những thay đổi nhỏ được duy trì đều đặn mỗi ngày có thể góp phần giúp quá trình lão hóa diễn ra khỏe mạnh hơn.